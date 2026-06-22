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Спорт Гореть будет всё! Тренер показала простые упражнения для девушек, которые можно делать дома

Гореть будет всё! Тренер показала простые упражнения для девушек, которые можно делать дома

Как тренироваться, когда не хватает времени на зал — видео

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Простые упражнения, которые можно сделать дома

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

Как у вас с подвижностью? Если не очень — не страшно, у нас тоже так. На зал времени не всегда хватает, но можно ведь заниматься и дома. Главное, чтобы это не было травмоопасно.

72.RU попросили тренера Анну Скифскую показать три хороших и безопасных упражнения для женщин, которые можно делать дома с минимальным риском травмирования. А она и показала, и объяснила технику, еще и лайфхаками поделилась. В общем, смотрите видео выше, там всё подробно и доступно: как с помощью красивых дельт оптически сделать талию, даже если ее нет от природы, скручивания, которые подтянут всё тело, и простые, но эффективные приседания.

Анне 52 года и у нее хватает сил и на преподавание в университете, и на работу в зале, и на семью. Причем, она не только тренирует женщин, но и занимается боксом, бегает марафоны и занимается трекингом в горах.

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Анатолий Кузнецов
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