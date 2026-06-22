Гореть будет всё! Тренер показала простые упражнения для девушек, которые можно делать дома

Как у вас с подвижностью? Если не очень — не страшно, у нас тоже так. На зал времени не всегда хватает, но можно ведь заниматься и дома. Главное, чтобы это не было травмоопасно.
72.RU попросили тренера Анну Скифскую показать три хороших и безопасных упражнения для женщин, которые можно делать дома с минимальным риском травмирования. А она и показала, и объяснила технику, еще и лайфхаками поделилась. В общем, смотрите видео выше, там всё подробно и доступно: как с помощью красивых дельт оптически сделать талию, даже если ее нет от природы, скручивания, которые подтянут всё тело, и простые, но эффективные приседания.
Анне 52 года и у нее хватает сил и на преподавание в университете, и на работу в зале, и на семью. Причем, она не только тренирует женщин, но и занимается боксом, бегает марафоны и занимается трекингом в горах.