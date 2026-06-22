Гореть будет всё! Тренер показала простые упражнения для девушек, которые можно делать дома

Простые упражнения, которые можно сделать дома Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Как у вас с подвижностью? Если не очень — не страшно, у нас тоже так. На зал времени не всегда хватает, но можно ведь заниматься и дома. Главное, чтобы это не было травмоопасно.

72.RU попросили тренера Анну Скифскую показать три хороших и безопасных упражнения для женщин, которые можно делать дома с минимальным риском травмирования. А она и показала, и объяснила технику, еще и лайфхаками поделилась. В общем, смотрите видео выше, там всё подробно и доступно: как с помощью красивых дельт оптически сделать талию, даже если ее нет от природы, скручивания, которые подтянут всё тело, и простые, но эффективные приседания.