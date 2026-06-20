Бразилия победила, а Турция провалилась: что произошло ночью на чемпионате мира

Винисиус забил второй гол на турнире Источник: Fifa.com

На чемпионате мира завершился очередной игровой день. Он получился насыщенным на события — стали известны имена первых неудачников турнира, а также произошло историческое удаление.

Кратко рассказываем, что случилось на мундиале, пока вы спали.

Результаты матчей

США — Австралия 2:0

Источник: Fifa.com

Голы: Берджесс, 11 — в свои ворота (1:0). Фримен, 43 (2:0).

Сборная США не просто победила, а обеспечила себе место в 1/16 финала. Американцы на домашнем турнире показывают яркую игру — сейчас они являются одной из лучших команд чемпионата мира на данный момент.

В концовке матча произошел необычный эпизод. У судьи Феликса Цвайера свело ноги — первую помощь ему оказали футболисты. Рефери в итоге смог доработать встречу до конца.

Шотландия — Марокко 0:1

Источник: Fifa.com

Гол: Сайбари, 2 (0:1).

Марокканцы забили быстрый гол и довели дело до минимальной победы. Она, скорее всего, позволит им выйти в плей-офф турнира.

Бразилия — Гаити 3:0

Источник: Fifa.com

Голы: Кунья, 23 (1:0). Кунья, 36 (2:0). Винисиус Жуниор, 45+3 (3:0).

Сборная Бразилии после блеклой игры с Марокко просто обязана была порадовать своих болельщиков. Несмотря на крупную победу, к игре команды остаются вопросы. Во втором тайме в воротах скромных гаитян не оказалось ни одного мяча.

Турция — Парагвай 0:1

Источник: Fifa.com

Гол: Галарса, 2 (0:1).

Сборная Турции, кажется, главный неудачник турнира. В матче с Парагваем на ее стороне было всё, но ни один из 32 ударов цели так и не достиг. Паргвайцам победу принес Матиас Галарса, забивший гол дальним ударом уже на второй минуте.

В конце первого тайма полузащитник Парагвая Мигель Альмирон вошел в историю чемпионатов мира. Во время спора с турецким игроком он прикрыл рот рукой и что-то сказал. За это южноамериканец получил красную карточку — так в футболе теперь делать нельзя. Парагвайцы весь второй тайм играли в меньшинстве, но выстояли.

Турнирная таблица

Источник: Fifa.com Источник: Fifa.com

По итогам игрового дня определялся еще один участник плей-офф — им стала сборная США. Накануне место в 1/16 финала обеспечила команда Мексики.