Будет рекордное количество команд: состав групп и расписание матчей чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира — 2026 еще не стартовал, а уже вошел в историю. Впервые его будут принимать три страны: Канада, США и Мексика. Рекордным будет и количество участников — 48.
Ранее мы публиковали заявки всех сборных в одном материале. Теперь настала очередь расписания турнира и состава всех групп.
Первый тур
11 июня
Мексика — ЮАР (22:00 — здесь и далее московское время)
12 июня
Южная Корея — Чехия (05:00)
Канада — Босния (22:00)
13 июня
США — Парагвай (04:00)
Катар — Швейцария (22:00)
14 июня
Бразилия — Марокко (01:00)
Гаити — Шотландия (04:00)
Австралия — Турция (07:00)
Германия — Кюрасао (20:00)
Нидерланды — Япония (23:00)
15 июня
Кот-д’Ивуар — Эквадор (02:00)
Швеция — Тунис (05:00)
Испания — Кабо-Верде (19:00)
Бельгия — Египет (22:00)
16 июня
Саудовская Аравия — Уругвай (01:00)
Иран — Новая Зеландия (04:00)
Франция — Сенегал (22:00)
17 июня
Ирак — Норвегия (01:00)
Аргентина — Алжир (04:00)
Австрия — Иордания (07:00)
Португалия — ДР Конго (20:00)
Англия — Хорватия (23:00)
18 июня
Гана — Панама (02:00)
Узбекистан — Колумбия (05:00)
Второй тур
Чехия — ЮАР (19:00)
Швейцария — Босния (22:00)
19 июня
Канада — Катар (01:00)
Мексика — Южная Корея (04:00)
США — Австралия (22:00)
20 июня
Шотландия — Марокко (01:00)
Бразилия — Гаити (04:00)
Турция — Парагвай (07:00)
Нидерланды — Швеция (20:00)
Германия — Кот-д’Ивуар (23:00)
21 июня
Эквадор — Кюрасао (03:00)
Тунис — Япония (07:00)
Испания — Саудовская Аравия (19:00)
Бельгия — Иран (22:00)
22 июня
Уругвай — Кабо-Верде (01:00)
Новая Зеландия — Египет (04:00)
Аргентина — Австрия (20:00)
23 июня
Франция — Ирак (00:00)
Норвегия — Сенегал (03:00)
Иордания — Алжир (06:00)
Португалия — Узбекистан (20:00)
Англия — Гана (23:00)
24 июня
Панама — Хорватия (02:00)
Колумбия — ДР Конго (05:00)
Германия — Кот-д’Ивуар (23:00)
21 июня
Эквадор — Кюрасао (03:00)
Тунис — Япония (07:00)
Испания — Саудовская Аравия (19:00)
Бельгия — Иран (22:00)
22 июня
Уругвай — Кабо-Верде (01:00)
Новая Зеландия — Египет (04:00)
Аргентина — Австрия (20:00)
23 июня
Франция — Ирак (00:00)
Норвегия — Сенегал (03:00)
Иордания — Алжир (06:00)
Португалия — Узбекистан (20:00)
Англия — Гана (23:00)
24 июня
Панама — Хорватия (02:00)
Колумбия — ДР Конго (05:00)
Третий тур
Швейцария — Канада (22:00)
Босния — Катар (22:00)
25 июня
Шотландия — Бразилия (01:00)
Марокко — Гаити (01:00)
Чехия — Мексика (04:00)
ЮАР — Южная Корея (04:00)
Кюрасао — Кот-д’Ивуар (23:00)
Эквадор — Германия (23:00)
26 июня
Япония — Швеция (02:00)
Тунис — Нидерланды (02:00)
Турция — США (05:00)
Парагвай — Австралия (05:00)
Норвегия — Франция (22:00)
Сенегал — Ирак (22:00)
27 июня
Кабо-Верде — Саудовская Аравия (03:00)
Уругвай — Испания (03:00)
Египет — Иран (06:00)
Новая Зеландия — Бельгия (06:00)
28 июня
Панама — Англия (00:00)
Хорватия — Гана (00:00)
Колумбия — Португалия (02:30)
ДР Конго — Узбекистан (02:30)
Алжир — Австрия (05:00)
Иордания — Аргентина (05:00)
1/16 финала
Пройдет 28 июня — 3 июля
1/8 финала
4–7 июля
1/4 финала
9–11 июля
Полуфиналы
14–15 июля
Матч за третье место и финал
18 и 19 июля