НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

ю-в.

 752мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,79
EUR 83,08
Продадут часть казарм
Болото в парке «Нефтяник»
Где отдохнуть этим летом
Афиша на выходные
Как следить за своим самочувствием
Откровения учителя про ОГЭ
Что с Центральным рынком
Застройка у Ярославля-Главного
Кто останется в «Локомотиве»
Спорт ЧМ по футболу-2026 Будет рекордное количество команд: состав групп и расписание матчей чемпионата мира по футболу

Будет рекордное количество команд: состав групп и расписание матчей чемпионата мира по футболу

Турнир примут Мексика, Канада и США

82
Чемпионат мира стартует 11 июня | Источник: Городские порталы / Юрий Скулыбердин Чемпионат мира стартует 11 июня | Источник: Городские порталы / Юрий Скулыбердин

Чемпионат мира стартует 11 июня

Источник:

Городские порталы / Юрий Скулыбердин

Чемпионат мира — 2026 еще не стартовал, а уже вошел в историю. Впервые его будут принимать три страны: Канада, США и Мексика. Рекордным будет и количество участников — 48.

Ранее мы публиковали заявки всех сборных в одном материале. Теперь настала очередь расписания турнира и состава всех групп.

Первый тур

Источник: Городские порталы / Юрий Скулыбердин Источник: Городские порталы / Юрий Скулыбердин
Источник:

Городские порталы / Юрий Скулыбердин

11 июня

Мексика — ЮАР (22:00 — здесь и далее московское время)

12 июня

Южная Корея — Чехия (05:00)

Канада — Босния (22:00)

13 июня

США — Парагвай (04:00)

Катар — Швейцария (22:00)

14 июня

Сборная Шотландии не играла на чемпионатах мира с 1998 года | Источник: Fifa.сomСборная Шотландии не играла на чемпионатах мира с 1998 года | Источник: Fifa.сom

Сборная Шотландии не играла на чемпионатах мира с 1998 года

Источник:

Fifa.сom

Бразилия — Марокко (01:00)

Гаити — Шотландия (04:00)

Австралия — Турция (07:00)

Германия — Кюрасао (20:00)

Нидерланды — Япония (23:00)

15 июня

Кот-д’Ивуар — Эквадор (02:00)

Швеция — Тунис (05:00)

Испания — Кабо-Верде (19:00)

Бельгия — Египет (22:00)

16 июня

Саудовская Аравия — Уругвай (01:00)

Иран — Новая Зеландия (04:00)

Франция — Сенегал (22:00)

17 июня

Ирак — Норвегия (01:00)

Аргентина — Алжир (04:00)

Австрия — Иордания (07:00)

Португалия — ДР Конго (20:00)

Англия — Хорватия (23:00)

18 июня

Гана — Панама (02:00)

Узбекистан — Колумбия (05:00)

Второй тур

Источник: Городские порталы / Юрий Скулыбердин Источник: Городские порталы / Юрий Скулыбердин
Источник:

Городские порталы / Юрий Скулыбердин

Чехия — ЮАР (19:00)

Швейцария — Босния (22:00)

19 июня

Канада — Катар (01:00)

Мексика — Южная Корея (04:00)

США — Австралия (22:00)

20 июня

Шотландия — Марокко (01:00)

Бразилия — Гаити (04:00)

Турция — Парагвай (07:00)

Нидерланды — Швеция (20:00)

Германия — Кот-д’Ивуар (23:00)

21 июня

Сборная Кюрасао впервые сыграет на чемпионате мира | Источник: Fifa.сomСборная Кюрасао впервые сыграет на чемпионате мира | Источник: Fifa.сom

Сборная Кюрасао впервые сыграет на чемпионате мира

Источник:

Fifa.сom

Эквадор — Кюрасао (03:00)

Тунис — Япония (07:00)

Испания — Саудовская Аравия (19:00)

Бельгия — Иран (22:00)

22 июня

Уругвай — Кабо-Верде (01:00)

Новая Зеландия — Египет (04:00)

Аргентина — Австрия (20:00)

23 июня

Франция — Ирак (00:00)

Норвегия — Сенегал (03:00)

Иордания — Алжир (06:00)

Португалия — Узбекистан (20:00)

Англия — Гана (23:00)

24 июня

Панама — Хорватия (02:00)

Колумбия — ДР Конго (05:00)

Германия — Кот-д’Ивуар (23:00)

21 июня

Сборная Испании&nbsp;— действующий чемпион Европы | Источник: Fifa.сomСборная Испании&nbsp;— действующий чемпион Европы | Источник: Fifa.сom

Сборная Испании — действующий чемпион Европы

Источник:

Fifa.сom

Эквадор — Кюрасао (03:00)

Тунис — Япония (07:00)

Испания — Саудовская Аравия (19:00)

Бельгия — Иран (22:00)

22 июня

Уругвай — Кабо-Верде (01:00)

Новая Зеландия — Египет (04:00)

Аргентина — Австрия (20:00)

23 июня

Франция — Ирак (00:00)

Норвегия — Сенегал (03:00)

Иордания — Алжир (06:00)

Португалия — Узбекистан (20:00)

Англия — Гана (23:00)

24 июня

Панама — Хорватия (02:00)

Колумбия — ДР Конго (05:00)

Третий тур

Источник: Городские порталы / Юрий Скулыбердин Источник: Городские порталы / Юрий Скулыбердин
Источник:

Городские порталы / Юрий Скулыбердин

Швейцария — Канада (22:00)

Босния — Катар (22:00)

25 июня

Шотландия — Бразилия (01:00)

Марокко — Гаити (01:00)

Чехия — Мексика (04:00)

ЮАР — Южная Корея (04:00)

Кюрасао — Кот-д’Ивуар (23:00)

Эквадор — Германия (23:00)

26 июня

Япония — Швеция (02:00)

Тунис — Нидерланды (02:00)

Турция — США (05:00)

Парагвай — Австралия (05:00)

Норвегия — Франция (22:00)

Сенегал — Ирак (22:00)

27 июня

Кабо-Верде — Саудовская Аравия (03:00)

Уругвай — Испания (03:00)

Египет — Иран (06:00)

Новая Зеландия — Бельгия (06:00)

28 июня

Сборная Англии не побеждала на чемпионате мира с 1966 года | Источник: Fifa.сomСборная Англии не побеждала на чемпионате мира с 1966 года | Источник: Fifa.сom

Сборная Англии не побеждала на чемпионате мира с 1966 года

Источник:

Fifa.сom

Панама — Англия (00:00)

Хорватия — Гана (00:00)

Колумбия — Португалия (02:30)

ДР Конго — Узбекистан (02:30)

Алжир — Австрия (05:00)

Иордания — Аргентина (05:00)

1/16 финала

Пройдет 28 июня — 3 июля

1/8 финала

4–7 июля

1/4 финала

9–11 июля

Полуфиналы

14–15 июля

Матч за третье место и финал

18 и 19 июля

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Чемпионат мира Футбол
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«После зависимости не вижу будущего». Подсел на онлайн-казино, проиграл миллионы и потерял доверие близких — история лудомана
Анонимный автор
Мнение
«Бразды пушистые» как котики. Филолог — о том, как заинтересовать ребенка чтением и научить его понимать Пушкина
Екатерина Николаева
Автор мнения
Мнение
У Овна — карьера, у Рака — семья: ярославский астролог рассказала, чего ждать от лета каждому знаку
Анна Хрусталёва
астрология
Мнение
«Хулиганам они до фонаря»: учитель объяснил, почему новые оценки за поведение не спасут школы
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
Психолог назвала восемь признаков эмоционального выгорания. Проверьте, есть ли они у вас
Татьяна Швецова
Рекомендуем