Кто такая Марина Кондратюк? Что известно о жене вратаря Матвея Сафонова, вышедшей на поле с самодельным российским флагом

Жена вратаря ПСЖ Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала, как после победного финала Лиги чемпионов оказалась на поле с российским триколором, передают наши коллеги из 93.RU.

Накануне парижане обыграли лондонский «Арсенал», и российский голкипер оказался одним из главных героев матча, выиграв серию послематчевых пенальти. Сафонов стал первым россиянином, кому удалось выиграть Лигу чемпионов дважды.

После финального свистка Марина Кондратюк спустилась с трибуны с самодельным российским флагом, чтобы поздравить супруга.

Почему такой флаг

Болельщики начали предполагать, что настоящий флаг России взять с собой на стадион запретили. Впрочем, сама Марина вскоре рассказала о том, что было на самом деле.

— Друзья, всем доброе победное утро! Я хочу немного развеять слухи и все прочие новости о том, из чего же был сделан флаг, с которым я вчера вышла на поле к своему мужу, — рассказала Марина в своем телеграм-канале. Оказалось, что она купила и привезла флаг специально перед финалом Лиги чемпионов, но Матвей его забыл, потому что торопился и думал о предстоящем матче.

— Он думал, что его возьму я. У нас произошло недопонимание, потому что я не знала, что он его не взял. В итоге мы с ребятами соорудили флаг из флажков, которые нам давали. Триколор Франции, поснимали палки, на которых они держались. И, собственно, вот так был произведен наш флаг. Не потому, что нельзя, не потому, что мы что-то специально не взяли, мы просто забыли.



Так вот, чтобы развеять слухи хейтеров о том, что это мусорные пакеты. Это не мусорные пакеты. Это был триколор Франции, который магическим образом превратился в другой триколор, — добавила Марина.

Как Матвей Сафонов оказался в парижском суперклубе

До отъезда в Европу Матвей 7 лет защищал ворота родного ФК «Краснодар», пройдя путь от молодежных команд до капитана основного состава. Выступая за краснодарский клуб, он стал одним из лучших вратарей РПЛ и получил вызов в сборную России.



Рассказывают, что, еще выступая в академии, молодой вратарь стал любимцем владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. В итоге, когда поступило выгодное предложение из Европы, Сафонова без проблем отпустили. Клуб Галицкого получил 20 миллионов евро, а сам Матвей — возможность играть в составе одного из главных европейских топ-клубов.

В первом сезоне в Париже Матвей был сменщиком итальянца Джанлуиджи Доннаруммы. В Лиге чемпионов Сафонов появился дважды, но за решающими играми турнира наблюдал со скамейки запасных. Год назад в финале парижане разгромили «Интер» со счетом 5:0.

Летом 2025-го Доннарумма ушел в «Манчестер Сити», Сафонов получил шанс и воспользовался им сполна. В финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» Матвей отразил 4 удара в серии пенальти. В Лиге чемпионов Сафонов принял участие в 11 матчах. В плей-офф Матвей выдал несколько ярких матчей и попадал в различные символические сборные.

В финале ПСЖ обыграл «Арсенал» (1:1, серия пенальти 4:3). У Матвея было не очень много работы в решающем матче. В серии пенальти игроки «Арсенала» дважды пробили мимо. Сафонов удары хоть и не отразил, но нервничать соперников, помнящих его перфоманс в матче с «Фламенго», точно заставил. Матвей стал первым россиянином, который дважды выиграл Лигу чемпионов.

Кто такая Марина Кондратюк

Марина родилась в Краснодаре в 1995 году. Окончив гимназию, она всерьез подумывала о карьере в журналистике, но на бюджет не поступила и подала документы в аграрный университет, где отучилась на налоговика. Правда, по специальности работать не стала — устроилась стюардессой. На одном из рейсов она и познакомилась с вратарем Матвеем Сафоновым.

Увидев Марину, Сафонов тут же забыл о браке. Он начал ухаживать за привлекательной, но неприступной бортпроводницей и в итоге добился взаимности. Весной 2025 года Матвей и Марина поженились — свадебная церемония прошла в узком кругу. О пополнении в семье супруги пока не думают.

Встретив свою любовь, Марина попрощалась с небом и сменила несколько профессий. Она успела поработать в ресторанном бизнесе и менеджером по продажам стройматериалов.

Но настоящую отдушину супруга футболиста нашла в юморе: в 2022 году она начала выступать на сцене краснодарского стендап-клуба. Параллельно Марина развивала медийную карьеру: снималась в проектах популярных блогеров, регулярно появлялась в футбольных интернет-передачах и в итоге стала одной из ведущих спортивного шоу «Карты, деньги, два мяча». Сейчас она развивает свой бренд одежды.

