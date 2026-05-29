Сафонов, победить! Превью финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»

Команды сыграют в Будапеште

107
30 мая в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся английский «Арсенал» и действующий победитель турнира — французский «ПСЖ». Ворота команды из Парижа, скорее всего, будет защищать россиянин Матвей Сафонов.

Редакция 161.RU рассказывает предматчевые расклады.

Путь к финалу

На общем этапе Лиги чемпионов «Арсенал» одержал восемь побед в восьми матчах и занял первое место. Парижане выступили скромнее — 14 очков и 11 место.

В плей-офф у «ПСЖ» стартовал с 1/16 финала. Команда Луиса Энрике поочередно обыграла «Монако», «Челси», «Ливерпуль» и «Баварию».

«Арсенал» свой путь начал с 1/8 финала. Соперники у лондонцев были скромнее — «Байер», «Спортинг» и «Атлетико».

К матчу команды подходят в статусе чемпионов своих стран. Если для «ПСЖ» победу во Франции можно назвать будничной, то для «Арсенала» это большое достижение. «Канониры» не выигрывали чемпионат Англии с сезона-2003/04.

Где пройдет финал

Матч пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште — стадион вмещает 67 тысяч зрителей. Она была построена в 2019 году. С тех пор на стадионе проходили матчи чемпионата Европы — 2020 и финал Лиги Европы — 2022/23, в котором «Севилья» в серии пенальти обыграла «Рому».

Кто-то войдет в историю

«Арсенал» еще никогда не побеждал в Лиге чемпионов. Ближе всего к победе лондонцы были в 2006 году. Тогда команда Арсена Венгера проиграла в Париже «Барселоне» со счетом 1:2.

«ПСЖ» в прошлом году впервые завоевал Лигу чемпионов. Парижане могут выиграть турнир во второй раз подряд — такое в XXI веке удавалось только мадридскому «Реалу».

Российский след

У «Арсенала» и «ПСЖ» в России много болельщиков. Нейтральные зрители наверняка будут поддерживать Матвея Сафонова. В прошлом сезоне он уже становился победителем Лиги чемпионов, но провел большую часть турнира на скамейке запасных — в финале против «Интера» играл Джанлуиджи Доннарумма.

В этом сезоне Сафонов стал номером один в Париже. На пути к финалу он провел несколько ярких матчей и даже попадал в символические сборные.

Полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия начал свой путь во взрослом футболе в московском «Локомотиве» и казанском «Рубине». Сейчас он является одним из лучших футболистов текущего розыгрыша Лиги чемпионов — на его счету десять голов в 15 матчах.

Кто фаворит

Фаворитом матча считается «ПСЖ» — сказывается статус действующего победителя турнира. Стоит отметить, что и концовку сезона парижане провели более уверенно. «Арсенал» весной забуксовал и почти упустил победу в чемпионате Англии.

Парижане делают ставку на быстрые атаки. Козырем «Арсенала» являются стандартные положения — благодаря им в текущем сезоне «канониры» забили немало голов.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «ПСЖ» и «Арсенал» встречались трижды. На общем этапе лондонцы дома победили со счетом 2:0. В полуфинале «ПСЖ» в обоих поединках праздновал победу — 1:0 и 2:1.

Где смотреть

В России матч покажет Okko. Также за ходом встречи вы сможете в онлайн-трансляции на нашем сайте. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Ренат Дайнутдинов
