Вратарь вышел на замену и стал героем финала. Как «Спартак» выиграл Кубок России

Матч проходил в «Лужниках»

130
Судьба финала решилась в серии пенальти

Источник:

пресс-служба РФС

«Спартак» обыграл «Краснодар» в Суперфинале Кубка России. Рассказываем, как это было.

Встреча в «Лужниках» началась огненно. Уже в первой атаке «Спартак» мог открыть счет — Жедсон Фернандеш прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, Маркиньосу не хватилось совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть передачу.

«Краснодар» ответил через пару минут: Батчи навесил на дальнюю штангу, Никита Кривцов имел все шансы открыть счет, но удар у него не получился.

После этого команды взяли небольшую паузу. На 26-й минуте молчание было прервано. Дуглас Аугусто бил наверняка из пределов штрафной, но вратарь «Спартака» Александр Максименко спас команду от гола.

На 36-й минуте аргентинские полузащитники «Спартака» организовали первый гол в матче: Эсекиэль Барко прострели в штрафную, Пабло Солари опередил оппонента и переправил мяч в сетку — 1:0.

«Краснодар» восстановил равновесие уже после перерыва. На 57-й минуте «быки» провели красивую атаку — после нескольких передач в одно касание Дуглас Аугусто оказался перед Максименко и проткнул мяч мимо вратаря — 1:1.

На 70-й минуте «Спартак» после удара пяткой Жедсона Фернандеша был близок к тому, чтобы выйти вперед — мяч прокатился рядом со штангой.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Перед серией пенальти «Спартак» заменил вратаря — Александра Максименко сменил Илья Помазун.

В серии пенальти футболисты «Спартака» реализовали все свои попытки, у «Краснодара» промахнулись Хуан Боселли и Кевин Ленини (их удары отразил Помазун) — 4:3.

«Спартак» в пятый раз выиграл Кубок России. За ходом матча мы следили в онлайн-трансляции.

Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
