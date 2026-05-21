Сын Плющенко Гном Гномыч будет выступать за другую страну: подробности

Гном Гномыч с раннего возраста выступает на турнирах и участвует в ледовых шоу Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, будет выступать на соревнованиях по фигурному катанию за Азербайджан. О смене спортивного гражданства 13-летнего спортсмена рассказал его отец.

«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии», — рассказал Плющенко в интервью РИА Новости.

До этого агентству несколько источников заявили о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала Александру открепление, чтобы он мог выступать за Азербайджан.

«Это очень непростое решение, у Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта», — добавил Евгений.