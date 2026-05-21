Сын Плющенко Гном Гномыч будет выступать за другую страну: подробности

Юный спортсмен больше не будет представлять Россию на соревнованиях

Гном Гномыч с раннего возраста выступает на турнирах и участвует в ледовых шоу

Максим Серков / NGS42.RU

Сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, будет выступать на соревнованиях по фигурному катанию за Азербайджан. О смене спортивного гражданства 13-летнего спортсмена рассказал его отец.

«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии», — рассказал Плющенко в интервью РИА Новости.

До этого агентству несколько источников заявили о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала Александру открепление, чтобы он мог выступать за Азербайджан.

«Это очень непростое решение, у Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта», — добавил Евгений.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с РИА Новости заявил, что переход юного спортсмена в команду Азербайджана может быть связан с желанием повысить шансы на участие в Олимпиаде.

Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Фигурное катание Евгений Плющенко Гном Гномыч Спорт
Комментарии
1
Гость
22 минуты
Настоящие патриоты учащие нас жить в нищите и терпеть терпеть нужду
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
