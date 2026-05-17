Спорт «Зенит» — чемпион! Самые яркие моменты решающего матча чемпионата России: фоторепортаж

За титул победителей заочно сразились команда Санкт-Петербурга и «Краснодар»

Золото отправляется в Санкт‑Петербург | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Золото отправляется в Санкт‑Петербург

17 мая — исторический момент: прошел последний, 30-й тур Российской Премьер-Лиги. Играли все одновременно, но внимание болельщиков было приковано к двум матчам: «Ростов» — «Зенит» и «Краснодар» — «Оренбург». Это была главная интрига: практически весь чемпионат лидировали «быки», а сине-бело-голубые отставали от них всего на одно очко. Лишь один раз команды поменялись местами в рейтинге, но вскоре «Краснодар» снова вырвался вперед.

К моменту последнего матча «Зенит» всё же сумел опередить своих главных соперников на два очка: петербургская команда вышла победительницей в матче с «Сочи», а «Краснодар» проиграл «Динамо».

Кстати, в прошлом году был похожий расклад, но тогда «Краснодар» всё-таки стал чемпионом — впервые в истории. Сегодня шансов у «Зенита» было откровенно больше, но болельщики всё равно переживали — мало ли что.

Игра в Ростове, честно говоря, получилась не сказать, что зрелищной — «Зенит» осторожничал, да и расклад был понятен. Зато «быки» в Краснодаре жгли, как могли: три эффектных гола.

Прощание с болельщиками — игроки благодарят фанатов за поддержку после чемпионского матча | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Прощание с болельщиками — игроки благодарят фанатов за поддержку после чемпионского матча

Фанаты празднуют чемпионство любимой команды вместе с футболистами | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Фанаты празднуют чемпионство любимой команды вместе с футболистами

Поддержка с трибун: болельщики приветствуют команду-чемпиона | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Поддержка с трибун: болельщики приветствуют команду-чемпиона

Итого: «Зенит» — чемпион, у «Краснодара» — серебро. Кстати, сейчас петербургская команда — чемпион-рекордсмен. У них в копилке 11 титулов (плюс один, завоеванный в СССР), следом за ними идет «Спартак» с 10-ю.

Дарья Пирогова
