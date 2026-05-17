«Забрали матч на характере»: главный тренер «Ак Барса» рассказал, что команде помогло победить

Анвар Гатиятулин оценил победную игру «Ак Барса» Источник: ХК «Ак Барс» / Vk.com

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу команды над «Локомотивом» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Игра прошла в Казани 17 мая.

По словам наставника казанцев, ключевую роль сыграли характер команды и перестройка игры после первого периода.

«Мы долго не могли реализовать свои моменты, но продолжали наращивать давление и активные действия. В итоге забрали матч на характере. Хорошая командная победа. Спасибо болельщикам за поддержку», — сказал Гатиятулин после игры.

Тренер отметил, что после стартового периода команда сумела перестроиться и взять контроль над матчем.

«Состав был тот же, вышли те же ребята. Просто соперник с первых смен оказывал давление, и для нас важно было забрать контроль над игрой. В перерыве напомнили об этом хоккеистам, быстро перестроились, стали больше контролировать шайбу и создавать моменты в зоне атаки», — объяснил главный тренер.

Отдельно Гатиятулин высказался об игре защитника Митчелла Миллера, который проводит результативный плей-офф.

«Атакующие действия защитников мы наигрываем на протяжении всего сезона, и в плей-офф это работает. В том числе это касается действий Митчелла Миллера. Но это только один из компонентов игры. Рассчитываем, что в следующем матче сработают и другие наши козыри», — отметил наставник казанской команды.

По словам Гатиятулина, серия с «Локомотивом» изначально должна была получиться тяжелой и вязкой.

«Мы понимали перед серией, что все матчи будут такими. И соперник играет плотно, и мы стараемся действовать так же. Поэтому серия получается тягучей, с большим количеством единоборств. Здесь важно правильно пользоваться своими моментами», — подчеркнул тренер.