Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Онлайн-трансляция «Серия получается тягучей»: как прошла четвертая игра «Ак Барса» и «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ

«Серия получается тягучей»: как прошла четвертая игра «Ак Барса» и «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ

В онлайн-трансляции следим за четвертой встречей команд в финале Кубка Гагарина

3 947

17 мая состоится четвертая игра (6+) финала Кубка Гагарина. «Ак Барс» и «Локомотив» сыграют в Казани. Пока счет в серии — 2:1 в пользу ярославской команды.

В этой онлайн-трансляции публикуем яркие моменты матча.

Кристина Геворкян

Стартовый состав «Локомотива»

Состав ярославской команды на эту игру | Источник: хоккейный клуб «Локомотив»

Состав ярославской команды на эту игру

Источник:

хоккейный клуб «Локомотив»

Кристина Геворкян

Стартовый состав «Ак Барса»

Состав казанской команды | Источник: ХК «Ак Барс» / Telegram

Состав казанской команды

Источник:

ХК «Ак Барс» / Telegram

Кристина Геворкян

Адреса фан-зон в Казани

В Казани две фан-зоны, где можно посмотреть хоккейный матч:

  • ТРЦ «Мега» на проспекте Победы, 141;

  • «Арт-Центр» на улице Николая Ершова, 62.

Кристина Геворкян

Фан-зоны в Ярославле

В Ярославле отменили трансляцию хоккейных матчей на площади Труда. Как объяснили региональные власти, такое решение было принято, поскольку сейчас идет процесс приемки работ по благоустройству.

«В настоящее время на территории города Ярославля определены две официальные фан-зоны для трансляции игр КХЛ: Советская площадь и КСК „Вознесенский“, где будут обеспечены необходимые меры безопасности», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Кристина Геворкян

Игра началась

Игра началааась!

Кристина Геворкян
Источник: Максим Цирулев / 76.RU
Источник: Максим Цирулев / 76.RU
Источник: Максим Цирулев / 76.RU
Источник: Максим Цирулев / 76.RU
Источник: Максим Цирулев / 76.RU
Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Десятки людей собрались на фан-зоне на Советской площади в Ярославле. Как передает корреспондент 76.RU, который сегодня там следит за матчем, некоторые болельщики пришли со своими стульями.

Кристина Геворкян
Источник: Дарья Елисейчева / 161.RU
Источник: Дарья Елисейчева / 161.RU

Такая атмосфера царит на фан-зоне в ТРЦ «Мега» в Казани.

Кристина Геворкян

Прогноз болельщиков

Даниил уверен, что «Локомотив» выиграет четвертую игру плей-офф КХЛ

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Сергей тоже верит в победу «железнодорожников»

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Кристина Геворкян

Прошло 10 минут от первого периода. Команды поочередно пытаются атаковать ворота друг друга. Пока без голов и удалений.

Кристина Геворкян

Опасный момент был у ворот «Локомотива», но «железнодорожники» выстояли.

Кристина Геворкян

Редакция 76.RU ведет текстовые трансляции игр «Локомотива» в соцсетях. Мы есть в «Максе», Telegram и во «ВКонтакте». Подписывайтесь, чтобы не пропустить самые интересные моменты финала Кубка Гагарина!

Кристина Геворкян

А где вы смотрите игру?

Дома
На арене в Казани
В фан-зоне
У вас на сайте
Не смотрю игру, слежу только за счетом
Кристина Геворкян
Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Ого, смотрите, сколько людей собралось на Советской площади в Ярославле, чтобы посмотреть четвертую игру финала Кубка Гагарина.

Кристина Геворкян

Удаление у «Ак Барса» на две минуты за грубость. Первое большинство в этой игре у «Локомотива».

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Максим Цирулев
Максим Цирулев
корреспондент
