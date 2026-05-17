«Серия получается тягучей»: как прошла четвертая игра «Ак Барса» и «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ

17 мая состоится четвертая игра (6+) финала Кубка Гагарина. «Ак Барс» и «Локомотив» сыграют в Казани. Пока счет в серии — 2:1 в пользу ярославской команды.
В этой онлайн-трансляции публикуем яркие моменты матча.
Стартовый состав «Локомотива»
Стартовый состав «Ак Барса»
Адреса фан-зон в Казани
В Казани две фан-зоны, где можно посмотреть хоккейный матч:
ТРЦ «Мега» на проспекте Победы, 141;
«Арт-Центр» на улице Николая Ершова, 62.
Фан-зоны в Ярославле
В Ярославле отменили трансляцию хоккейных матчей на площади Труда. Как объяснили региональные власти, такое решение было принято, поскольку сейчас идет процесс приемки работ по благоустройству.
«В настоящее время на территории города Ярославля определены две официальные фан-зоны для трансляции игр КХЛ: Советская площадь и КСК „Вознесенский“, где будут обеспечены необходимые меры безопасности», — уточнили в правительстве Ярославской области.
Игра началась
Десятки людей собрались на фан-зоне на Советской площади в Ярославле. Как передает корреспондент 76.RU, который сегодня там следит за матчем, некоторые болельщики пришли со своими стульями.
Такая атмосфера царит на фан-зоне в ТРЦ «Мега» в Казани.
Прогноз болельщиков
Прошло 10 минут от первого периода. Команды поочередно пытаются атаковать ворота друг друга. Пока без голов и удалений.
Опасный момент был у ворот «Локомотива», но «железнодорожники» выстояли.
Ого, смотрите, сколько людей собралось на Советской площади в Ярославле, чтобы посмотреть четвертую игру финала Кубка Гагарина.
Удаление у «Ак Барса» на две минуты за грубость. Первое большинство в этой игре у «Локомотива».