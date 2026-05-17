«Серия получается тягучей»: как прошла четвертая игра «Ак Барса» и «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ

В Ярославле отменили трансляцию хоккейных матчей на площади Труда. Как объяснили региональные власти, такое решение было принято, поскольку сейчас идет процесс приемки работ по благоустройству.

«В настоящее время на территории города Ярославля определены две официальные фан-зоны для трансляции игр КХЛ: Советская площадь и КСК „Вознесенский“, где будут обеспечены необходимые меры безопасности», — уточнили в правительстве Ярославской области.