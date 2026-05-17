«Ребята жертвуют собой»: Боб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива»

Ярославцы уступили «Ак Барсу» со счетом 2:1

1 576
Боб Хартли — об игре «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

17 мая «Локомотив» уступил казанскому «Ак Барсу» в четвертой игре финала плей-офф КХЛ со счетом 2:1. Результат в серии: 2-2.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение команды. По словам наставника ярославцев, ключевым моментом встречи стала игра в большинстве у соперника, а сама команда слишком много времени провела в своей зоне.

«Вязкая игра, не так много голевых моментов с обеих сторон. Перед третьим периодом мы были в хорошей позиции, но гол „Ак Барса“ в большинстве сыграл решающую роль. С нашей стороны мы не так много создали, за последние 40 минут нанесли всего четыре броска. Но это уже в прошлом, сейчас думаем о следующей игре и готовимся к ней», — сказал Хартли.

Да, сегодня мы слишком много времени проводили в своей зоне, но нужно отдать должное ребятам — они жертвуют собой, стараются, не останавливаются и выкладываются по полной.

главный тренер «Локомотива»

Все самые яркие моменты игры мы публиковали в онлайн-трансляции.

Кристина Геворкян
корреспондент
22
Гость
18 мая, 06:24
Жертвуют собой не здесь!
Гость
18 мая, 09:52
Они жертвуют за деньги, которые подавляющее большинство и за жизнь не заработает! Нечего ныть, нашлись мне несчастные. Люди месяц живут, а точнее выживают, на деньги, которые вы за минуты кладете в карман.
