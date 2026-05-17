«Ребята жертвуют собой»: Боб Хартли прокомментировал поражение «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение команды. По словам наставника ярославцев, ключевым моментом встречи стала игра в большинстве у соперника, а сама команда слишком много времени провела в своей зоне.

«Вязкая игра, не так много голевых моментов с обеих сторон. Перед третьим периодом мы были в хорошей позиции, но гол „Ак Барса“ в большинстве сыграл решающую роль. С нашей стороны мы не так много создали, за последние 40 минут нанесли всего четыре броска. Но это уже в прошлом, сейчас думаем о следующей игре и готовимся к ней», — сказал Хартли.