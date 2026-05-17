Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Он пройдет обследование»: Боб Хартли прокомментировал состояние Георгия Иванова

Нападающий «Локомотива» покинул лед во втором периоде матча

Что с Георгием Ивановым | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов покинул лед в сопровождении медиков во время второго периода матча 17 мая в Казани. Позже хоккеист появился на скамейке запасных, но в игру не возвращался.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после матча заявил, что пока неизвестно, что именно произошло с Ивановым.

«Будем больше знать завтра. Он пройдет обследование, после этого появится дополнительная информация», — отметил тренер.

Хартли добавил, что возможное отсутствие Иванова не должно повлиять на настрой команды.

«Травмы — часть игры. Это дает возможность другим игрокам выйти на лед. Моя команда никогда не отступает. Да, сегодня мы слишком много времени проводили в своей зоне, но нужно отдать должное ребятам — они жертвуют собой, стараются, не останавливаются и выкладываются по полной», — подчеркнул тренер.

По словам наставника, «Локомотив» провел не лучший матч, однако команда намерена сделать выводы и подготовиться к следующей встрече серии.

Все самые яркие моменты игры мы публиковали в онлайн-трансляции.

Кристина Геворкян
Гость
18 мая, 12:07
Всё шоу. Всё уже решено.
Гость
17 мая, 19:23
Локомотив- команда симулянтов. Чуть что корчат из себя умирающего. Иванов один из них.
