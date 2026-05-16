Судьба золотых медалей и борьба за выживание: интриги последнего тура чемпионата России

За золотые медали ведут борьбу «Зенит» и «Краснодар»

17 мая в 30-м туре чемпионата России станет известен обладатель золотых медалей РПЛ сезона-2025/2026. За них ведут борьбу «Зенит» и «Краснодар». Интрига жива не только вверху турнирной таблицы: до сих пор неизвестны команды, которые отправятся в стыковые матчи, и второй коллектив, покидающий РПЛ напрямую.

Редакция 161.RU рассказывает о турнирных раскладах и интригах последнего тура чемпионата России.

Положение команд

Интрига жива на всех этажах турнирной таблицы: за чемпионство заочно сразятся «Зенит» и «Краснодар», на бронзовые медали претендуют «Локомотив» и «Спартак». «Акрон», «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» и «Пари НН» ведут борьбу за сохранение прописки в РПЛ.

Кто с кем играет

Все восемь матчей тура начнутся одновременно — 17 мая в 18:00.

«Ростов» — «Зенит»

Судьба золотых медалей будет решаться в этом матче. «Ростов» не имеет никакой турнирной мотивации: он в любом случае займет десятое место. «Зениту» для оформления чемпионства достаточно не проиграть.

«Краснодар» — «Оренбург»

«Краснодару» необходимо победить и ждать поражения «Зенита». «Оренбург» свою задачу на сезон решил — избежал зоны стыковых матчей.

Еще совсем недавно всё было в руках «Краснодара», но поражение от «Динамо» (1:2) в 29-м туре изменило расклады в турнирной таблице.

ЦСКА — «Локомотив»

Самая статусная по вывеске игра 30-го тура. ЦСКА еще зимой считался претендентом на медали, но откровенно провалился весной, что привело к отставке главного тренера Фабио Челестини. Перед последним туром о медалях «армейцы» могут только мечтать: по итогам сезона они займут пятое или шестое место.

Сбавил ход во второй части сезона и «Локомотив». «Железнодорожникам» для завоевания бронзовых медалей нужно не проиграть. Интересно, что в этом матче друг против друга сыграют два молодых полузащитника, которых на неделе слухи отправляли в ПСЖ, — Матвей Кисляк (ЦСКА) и Алексей Батраков («Локомотив»). Для последнего этот матч, скорее всего, станет последним в составе «Локомотива».

«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»

Матч, в котором у обеих команд есть мотивация. «Динамо» нужна ничья, чтобы не вылететь напрямую из РПЛ. «Спартак» должен победить, чтобы сохранить шансы на бронзовые медали.

«Балтика» — «Динамо» (Москва)

«Балтика» — главная сенсация сезона: еще в прошлом году она играла в Первой лиге. Калининградцы под руководством Андрея Талалаева без звезд в составе долгое время претендовали на тройку сильнейших, но из-за настоящей эпидемии травм допустили несколько осечек и опустились на шестое место.

«Динамо» входило в сезон с чемпионскими амбициями, но с самого начала у команды всё пошло не так. В итоге осенью Валерия Карпина на тренерской позиции сменил Ролан Гусев. С ним «бело-голубые» стали играть лучше и немного улучшили турнирное положение.

«Крылья Советов» — «Акрон»

Самый жаркий матч тура. Самарское дерби, в котором будет определяться, кто отправится в стыковые матчи («Акрон» представляет Тольятти, но матчи проводит в Самаре). Отношения между командами и без того можно назвать напряженными, а тут еще и турнирная мотивация будет выкручена на максимум.

«Рубин» — «Пари Нижний Новгород»

Казанцы весной показывают хороший футбол, но выше седьмого места не поднимутся. У «Пари НН» есть призрачная надежда на попадание в зону стыковых матчей. Для этого им нужно побеждать самим и ждать победы «Спартака» в Каспийске.

«Сочи» — «Ахмат»

«Сочи» до последнего боролся за выживание, одержал несколько побед подряд, но слишком много было упущено осенью. «Ахмат» при любом раскладе займет девятое место, «Сочи» может подняться на 15-е место, но оно ничего не дает: команда всё равно отправится в Первую лигу.

Кто фаворит

Аналитический сайт Opta считает «Зенит» явным фаворитом в борьбе за чемпионство — шансы на это оцениваются в 84 процента. Согласны с этим утверждением и опрошенные эксперты.

«Уровень игроков и командных действий „Зенита“ и „Краснодара“ выше, чем у их соперников. Мне кажется, что они добьются побед. При этом „Зенит“ и ничеечка устроит. Для меня он на бумаге уже чемпион, но еще не получил титул. Не исключаю, что „Краснодар“ уже будет готовиться к Кубку и даст кому-то передохнуть, например тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Основной игрой в чемпионской гонке была встреча „Краснодара“ с „Динамо“. Если бы там выиграли краснодарцы, то сейчас бы я говорил, что они на сто процентов чемпионы», — рассказал 161.RU бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.

«Краснодар» сам подарил чемпионство «Зениту». Всё было в его руках — в матче с «Динамо» они создали много моментов. Игорь Семшов бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы — 2008

«Хорошо, что чемпионская гонка была до конца. Если чемпионский кубок вручается по итогам последнего тура, то это значит, что две команды друг друга достойны. „Зенит“ и „Краснодар“ — две самые сильные команды на данный момент», — считает Семшов.

Экс-тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов считает, что «Зениту» будет непросто в Ростове, но золотые медали команда из Санкт-Петербурга не упустит.

«Думаю, что ростовчане дадут бой „Зениту“, но команда Семака свое не упустит. „Зенит“ заберет мяч под свой контроль, будет создавать моменты. Мастерство игроков команды из Санкт-Петербурга намного выше, чем у игроков „Ростова“. Будет интересный матч, но „Зенит“ победит со счетом 2:1 и станет чемпионом России», — считает Пятибратов.

Блогер Павел Городницкий считает, что «Ростов» в лучшем случае не проиграет: «Зенит» забьет быстрый гол и спокойно доведет дело победы или «Ростов» упрется и сыграет вничью.

Верю ли я в победу «Ростова»? Дал бы 2%, всё-таки «Зенит» — не дортмундская «Боруссия» и даже не «Динамо». Хватка там еще имеется Павел Городницкий блогер