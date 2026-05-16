Пережил развал клуба и прорвался к вершине. Как футболист из любительской команды оказался в сборной России: история Евгения Ставера

История футбольного вратаря Евгения Ставера Источник: Анна Муратова / Федерация футбола города Иркутска

Прямо сейчас в российской Премьер-лиге появился новый игрок, который привлекает к себе внимание надежной игрой на последнем рубеже. Это 28-летний Евгений Ставер из ФК «Рубин» — он сумел пробиться в сборную страны буквально из самых-самых низов. Еще 10 лет назад играл за любительские команды, а для дальнейшего развития был вынужден уехать из родного Иркутска. Его непростая история — в материале IRCITY.RU.

«Брал „деревянный“ мяч и в стенку пинал»

Евгений родился в Иркутске в небогатой семье. Мама — школьная учительница. Отец — бывший военнослужащий, ветеран боевых действий в Чечне. Когда сын увлекся футболом, мать с отцом его поддержали.

— Родители не препятствовали, я продолжал заниматься. Первые деньги от контракта с «Байкалом» я отдавал родителям, будучи еще школьником, — рассказывал Евгений в интервью порталу «Бизнес-Онлайн».

Большую часть свободного времени будущий вратарь «Рубина» и сборной России проводил на тренировках на стадионе «Зенит» в Иркутске. Занятия проходили даже в сильные морозы.

— Тренировки проходили так: сначала зарядка, потом основной процесс работы. В это время Женя брал «деревянный» мяч, вот прям настолько плохой, его даже старший возраст не брал. Так вот, он его брал и в стенку пинал, технику отрабатывал таким образом. Очень усердно трудился, — вспоминал первый тренер Ставера Дмитрий Волков.

По его словам, было и так, что футболист играл на соревнованиях с ребятами на два года старше, даже ездил на турнир «Кожаный мяч» (всероссийский турнир среди детских команд).

В 2014-м Евгений пошел на повышение, перебравшись в систему футбольного клуба «Байкал». Тогда команда была представлена в зоне «Восток» Второй лиги и боролась за выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Спортсмен тогда выступал за молодежку, но его регулярно привлекали к тренировкам с основным составом, что для юного игрока (на момент перехода Ставеру исполнилось 16 лет) — неоценимый опыт.

Спустя год «Байкал» все-таки вышел в ФНЛ, но явление иркутской команды на подэлитном уровне оказалось недолгим: первый же сезон в лиге стал для нее последним. Когда с началом финансовых проблем из клуба ушли практически все игроки основного состава, Ставер стал попадать в заявку взрослой команды, но так и не провел за нее ни одного матча.

После кончины «Байкала» молодой вратарь играл на любительском уровне. На его счету есть несколько матчей в составе команд «Иркутский бетон», «Дизель» и «Регион», выступавших в первенстве города.

— Мы с Женей сыграли только один сезон. Когда он пришел в команду, ему было 17 лет. Сразу отметил его уверенность на ленточке и в игре на выходе. У него уже тогда были хорошие данные: рост, размах рук, гибкость, прыжок. Не хватало «мяса», но это понятно — в 17 лет это мало у кого есть. Кроме этого, у него был хороший командный голос, и мне, как центральному защитнику, с ним было очень комфортно играть, — рассказывал футболист «Иркутского бетона» Ярослав Пугач.

Другие игроки, сталкивавшиеся со Ставером во время матчей первенства Иркутска, отмечали недюжинную харизму, которой отличался юный вратарь. Даже играя с более возрастными партнерами, футболист не стеснялся брать на себя ответственность и порой совершал безумные выходы из ворот. Иногда это приводило к пропущенным голам, но Евгений, как правило, даже после грубых ошибок не терял уверенность в себе и спасал команду в нужный момент.

Оттолкнулся от футбольного дна

Переход на взрослый уровень состоялся за пределами Иркутска. Евгений перебрался в Новосибирск транзитом через молодежку подольского «Витязя». В столице Западной Сибири Ставер не только дебютировал на уровне Второго дивизиона, но и начал работать принципиально по-новому.

— Первый тренер по вратарям у меня появился в 16 лет (это был Джамали Иканович в Иркутске. — Прим. ред.). До этого я занимался с полевыми игроками, смотрел видео в интернете и сам по этим урокам тренировался. Когда стал заниматься с тренером, то прогресс пошел быстрее, начал ходить в тренажерный зал, дорабатывать. <…> Более серьезная подготовка к тренировке у меня была, начиная с Новосибирска. Там тренеры говорили, что себя нужно готовить к тренировке, подсказывали старшие одноклубники. А дальше это просто вошло в привычку, — рассказывал Евгений.

Суммарно Ставер провел в Новосибирске порядка трех лет, проведя около 30 матчей. Игрой в Сибири футболист заслужил приглашение в долгопрудненский «Олимп», выступавший в Первой лиге. Конкурентами спортсмена в этой команде были экс-голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев и сын главного тренера сборной России Станислав Черчесов-младший. О них Евгений отзывался очень лестно:

— [Черчесов-младший] отличный парень и очень техничный вратарь. Как человек — супер. Никогда не кичился тем, что у него отец — главный тренер сборной. Тоже самое говорят и мои знакомые о нем. Стас спокойный, без выкидонов. [Абаев] не давал советов, но по нему было видно, что он профессионал. Мы приходили на тренировку за полчаса, а он уже тренировался в зале. И это в 40 лет! В тренировочном процессе он выполнял вообще всё, Абаев работал наравне со мной и Станиславом Черчесовым-младшим. Ему и говорить ничего не надо было, нужно было просто смотреть и учиться.

На взлет карьера Ставера пошла с переходом в красноярский «Енисей» из ФНЛ. Там голкипер впервые стал безоговорочным первым номером команды и любимцем публики. Молодой вратарь радовал красноярцев отбитыми пенальти в матчах, когда против «Енисея» играли не только соперники, но и арбитры.

Кстати, сам футболист к таким геройствам относится спокойно:

— Пенальти — это лотерея. Сэйвы с пенальти — это не показатель уровня голкипера. Важнее то, как он действует на протяжении всей игры.

В Красноярске Ставер был далеко не самым медийным игроком. Его можно назвать скорее «незаметным героем». Он не давал громких интервью и вообще редко появлялся на публике, предпочитая молча работать и ждать своего шанса. Была лишь одна громкая история с его участием.

В октябре 2023 года «Енисей» проводил гостевой матч в Химках против одноименной команды. Сибиряки уступили со счетом 0:1, и уже после завершения матча Евгений отправился выяснять отношения на повышенных тонах с подростком, подававшим мячи. Болбой всю игру провоцировал голкипера, кидая мячи куда угодно, но не в руки вратарю, как обычно принято.

— Я хочу извиниться перед командой и, конечно, перед нашими болельщиками. Эта ситуация не добавила нам плюсов и не принесла ничего хорошего. Но в тот момент действовать по-другому я не мог, — прокомментировал эту историю Ставер.

Спустя год игрок все-таки поделился подробностями о том, что произошло на футбольном поле в Химках.

— В одном из эпизодов я подбежал к нему [болбою] попросить мяч, а он выкинул его в противоположную от меня сторону. Из-за этих действий я начал кипеть. Он так делал несколько раз, выбрасывая мяч совсем в другую сторону от меня, затягивая игру. И когда он последний раз выкинул мяч чуть ли не к угловому, я ему сказал: «После игры не уходи, я с тобой поговорю», — рассказал игрок.

Было некрасиво, что он затягивал время, вел себя неуважительно. Понятно, что все затягивают время, но это было издевательство не только в мой адрес, но и в сторону всего «Енисея “ Евгений Ставер вратарь казанского «Рубина»

В компании лучших

После успешного для себя сезона-2023/2024 Евгений Ставер ушел на повышение в казанский «Рубин». Конечно, это уже была не та команда из середины нулевых — начала десятых годов, когда она считалась одной из сильнейших в стране и ярко побеждала на европейской арене. Но, тем не менее, это элита российского футбола.

Казанцы подошли к представлению новичка с юмором и напомнили ту самую историю взаимоотношений Ставера с детьми, подающими мячи.

Тогда, в 2024 году, вряд ли кто-то мог предположить, что Ставер сходу займет позицию стартового вратаря в «Рубине». Конкуренцию ему составлял опытнейший Артур Нигматуллин, у которого за спиной было пять полных сезонов в качестве первого номера в пермском «Амкаре», тульском «Арсенале» и нижегородском «Пари НН».

По словам самого Ставера, вариант с «Рубином» был самым конкретным, поэтому какие-либо другие предложения игрок не рассматривал. В итоге стороны пришли к трехлетнему соглашению.

— У меня был диалог с тренером вратарей Сергеем Козко, который сказал, что во мне заинтересованы. В общем, мы быстро договорились. В клубе знают мои способности и следили за моими играми. Требования озвучивались уже позже в ходе тренировочного процесса. Сейчас я их знаю и стараюсь делать то, что от меня требуют, — говорил он летом 2024-го.

Новый сезон «Рубин» начал с Артуром Нигматуллиным в воротах, но затем Ставер получил свой шанс в кубковом матче против тольяттинского «Акрона» (4:0) и больше уже не упускал статус первого вратаря, лишь иногда уступая место в рамке своему партнеру по команде.

Уже в первом своем сезоне на уровне Премьер-лиги Ставер вошел в пятерку вратарей по количеству игр без пропущенных мячей (7), а во втором — улучшил этот показатель в два раза (до 14 «сухих» матчей). Сейчас он делит пальму первенства с вратарями «Балтики» Максимом Бориско и зенитовцем Денисом Адамовым. До конца чемпионата осталось провести всего два матча, так что у него есть шанс добавить себе в копилку еще больше «сухарей».

Кроме того, российская премьер-лига номинировала Ставера на звание лучшего вратаря апреля-2026. Кипер вышел на поле в пяти матчах, в четырех ему удалось сохранить ворота своей команды в неприкосновенности.

Летом 2025 года Евгений Ставер (крайний справа) оказался в солидной компании в сборной — со спартаковцем Александром Максименко, зенитовцем Денисом Адамовым и Матвеем Сафоновым, который очень скоро может сыграть в финале Лиги Чемпионов за «Пари Сен-Жермен»