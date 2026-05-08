Если не доедут, то засчитают техническое поражение? Сразу три матча РПЛ под угрозой срыва из-за закрытых аэропортов

Три матча РПЛ могут быть отменены из-за закрытых аэропортов на юге России Источник: Дарья Паращенко / 93.RU, Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В четверг, 8 мая, на юге России массово закрылись аэропорты из-за повреждения здания аэронавигации в Ростове-на-Дону. По данным Росавиации, полеты приостановлены до 12 мая. При этом Минтранс и Росавиация разрабатывают план по скорейшему возобновлению работы. Подробности — в материале MSK1.RU.

Из-за масштабного авиаколлапса рискуют сорваться сразу три игры Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которые назначены на ближайшие даты:

«Зенит» — «Сочи», 10 мая в 15:00. «Акрон» — «Ростов», 11 мая в 13:00. «Динамо» — «Краснодар», 11 мая в 20:00.

Ситуацию осложняет для всех команд и недавний прецедент, который был создан Российским футбольным союзом (РФС). Клубу «Уфа» засчитали техническое поражение из-за неявки на матч в Хабаровск. При этом башкирская команда не доехала на матч из-за введения режима «Ковер» на несколько часов.

В Контрольно-дисциплинарном комитете (КДК) вынесли решение, что клуб не явился на матч своевременно. Игра не состоялось по его вине, и команде засчитали техническое поражение 0:3. Многие болельщики переживают, что этот сценарий может быть повторен в РПЛ.

Но всё не так просто. Клубы действительно сейчас застряли в городах на юге России и вылететь пока не могут. Речь идет о «Ростове», «Сочи», «Динамо» и «Краснодаре», которые накануне провели матч в столице Краснодарского края.

Футбольные клубы застряли на юге России Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Московский клуб «Динамо» сообщил MSK1.RU, что пока речи о переносе матча не идет.

«Ближайший матч у „Динамо“ 11 мая, через четыре дня. Никаких обсуждений по поводу проведения этой игры мы не ведем», — добавили представители «Динамо» в беседе с MSK1.RU.

Как стало известно MSK1.RU, сейчас команда будет добираться в Москву на автобусах. В тренировочное расписание будут внесены изменения.

Сложнее ситуация обстоит у «Сочи». Матч с «Зенитом» будет в Санкт-Петербурге. Команда пока не вылетала в Питер и не знает, как будет добираться. На вопросы журналистов MSK1.RU в «Сочи» отвечать не стали.

При этом из «Сочи» в Санкт-Петербург без самолетов добираться придется в несколько этапов. Сначала — на автобусе до Москвы, а в столице уже команда пересядет на «Сапсан».

Что касается «Ростова», аэропорт в городе и так был закрыт, поэтому команда пользовалась ближайшими авиагаванями, но теперь почти все вылеты из южных городов России закрыты. Вероятнее всего, команда поедет на автобусе в Самару — дорога займет около 17–18 часов.

Источник: пресс-служба ФК «Ростов»

Как выяснил MSK1.RU, речи о возможном техническом поражении для «Сочи», «Краснодара» и «Ростов» за неявку не идет . Случай с «Уфой» исключительный, так как команда не воспользовалась альтернативными маршрутами, хотя варианты были.

Клубы с юга России находятся в контакте с РПЛ. Также в пресс-службе лиги заявили, что планируют провести все матчи своевременно.

«В пятницу Росавиация сообщила о приостановке работы 13 аэропортов юга России, включая города, где находятся несколько клубов РПЛ. В связи с этим сложилась сложная транспортная ситуация для „Краснодара“, „Динамо“, „Ростова“ и „Сочи“, которым необходимо в сжатые сроки пересматривать логистические планы в связи с проведением матчей 29-го тура», — заявили в пресс-службе лиги.

Российская Премьер-Лига нацелена на сохранение целостности календаря и намерена провести все матчи в назначенные сроки. пресс-служба РПЛ

По заявлению пресс-службы, лига и команды заблаговременно решили воспользоваться альтернативными маршрутами, чтобы провести матчи в соответствии с календарем.