НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +9

5 м/c,

зап.

 751мм 71%
Подробнее
1 Пробки
USD 83,81
EUR 96,75
Тренировка «Локомотива»
Военного насмерть придавило деревом
Главные заявления губернатора
Гид подготовки к учебному году
Какие заводы откроют
Вводят новый налог
Места в 10 классы
Как пройти шоферскую комиссию
Спорт Если не доедут, то засчитают техническое поражение? Сразу три матча РПЛ под угрозой срыва из-за закрытых аэропортов

Если не доедут, то засчитают техническое поражение? Сразу три матча РПЛ под угрозой срыва из-за закрытых аэропортов

Разбираемся, что угрожает командам из Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и Москвы

404
Три матча РПЛ могут быть отменены из-за закрытых аэропортов на юге России | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU, Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Три матча РПЛ могут быть отменены из-за закрытых аэропортов на юге России | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU, Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Три матча РПЛ могут быть отменены из-за закрытых аэропортов на юге России

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU, Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В четверг, 8 мая, на юге России массово закрылись аэропорты из-за повреждения здания аэронавигации в Ростове-на-Дону. По данным Росавиации, полеты приостановлены до 12 мая. При этом Минтранс и Росавиация разрабатывают план по скорейшему возобновлению работы. Подробности — в материале MSK1.RU.

Из-за масштабного авиаколлапса рискуют сорваться сразу три игры Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которые назначены на ближайшие даты:

  1. «Зенит» — «Сочи», 10 мая в 15:00.

  2. «Акрон» — «Ростов», 11 мая в 13:00.

  3. «Динамо» — «Краснодар», 11 мая в 20:00.

Ситуацию осложняет для всех команд и недавний прецедент, который был создан Российским футбольным союзом (РФС). Клубу «Уфа» засчитали техническое поражение из-за неявки на матч в Хабаровск. При этом башкирская команда не доехала на матч из-за введения режима «Ковер» на несколько часов.

В Контрольно-дисциплинарном комитете (КДК) вынесли решение, что клуб не явился на матч своевременно. Игра не состоялось по его вине, и команде засчитали техническое поражение 0:3. Многие болельщики переживают, что этот сценарий может быть повторен в РПЛ.

Но всё не так просто. Клубы действительно сейчас застряли в городах на юге России и вылететь пока не могут. Речь идет о «Ростове», «Сочи», «Динамо» и «Краснодаре», которые накануне провели матч в столице Краснодарского края.

Футбольные клубы застряли на юге России | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUФутбольные клубы застряли на юге России | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Футбольные клубы застряли на юге России

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Московский клуб «Динамо» сообщил MSK1.RU, что пока речи о переносе матча не идет.

«Ближайший матч у „Динамо“ 11 мая, через четыре дня. Никаких обсуждений по поводу проведения этой игры мы не ведем», — добавили представители «Динамо» в беседе с MSK1.RU.

Как стало известно MSK1.RU, сейчас команда будет добираться в Москву на автобусах. В тренировочное расписание будут внесены изменения.

Сложнее ситуация обстоит у «Сочи». Матч с «Зенитом» будет в Санкт-Петербурге. Команда пока не вылетала в Питер и не знает, как будет добираться. На вопросы журналистов MSK1.RU в «Сочи» отвечать не стали.

При этом из «Сочи» в Санкт-Петербург без самолетов добираться придется в несколько этапов. Сначала — на автобусе до Москвы, а в столице уже команда пересядет на «Сапсан».

Что касается «Ростова», аэропорт в городе и так был закрыт, поэтому команда пользовалась ближайшими авиагаванями, но теперь почти все вылеты из южных городов России закрыты. Вероятнее всего, команда поедет на автобусе в Самару — дорога займет около 17–18 часов.

Источник: пресс-служба ФК «Ростов»Источник: пресс-служба ФК «Ростов»
Источник:

пресс-служба ФК «Ростов»

Как выяснил MSK1.RU, речи о возможном техническом поражении для «Сочи», «Краснодара» и «Ростов» за неявку не идет. Случай с «Уфой» исключительный, так как команда не воспользовалась альтернативными маршрутами, хотя варианты были.

Клубы с юга России находятся в контакте с РПЛ. Также в пресс-службе лиги заявили, что планируют провести все матчи своевременно.

«В пятницу Росавиация сообщила о приостановке работы 13 аэропортов юга России, включая города, где находятся несколько клубов РПЛ. В связи с этим сложилась сложная транспортная ситуация для „Краснодара“, „Динамо“, „Ростова“ и „Сочи“, которым необходимо в сжатые сроки пересматривать логистические планы в связи с проведением матчей 29-го тура», — заявили в пресс-службе лиги.

Российская Премьер-Лига нацелена на сохранение целостности календаря и намерена провести все матчи в назначенные сроки.

пресс-служба РПЛ

По заявлению пресс-службы, лига и команды заблаговременно решили воспользоваться альтернативными маршрутами, чтобы провести матчи в соответствии с календарем.

Все самые главные новости о переносе матчей читайте в онлайн-репортаже.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий БондаревДмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
РПЛ Стадион Самара Арена Футбол Спорт Закрытие аэропорта
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Рекомендуем