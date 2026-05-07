«Выдержали, дожали»: ярославский губернатор — о победной игре «Локомотива»

«Локомотив» обыграл омский«Авангард» в полуфинале плей-офф КХЛ со счетом в серии 4-1. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил победную игру.
«Мы в финале! Тяжелейший матч! Седьмой, решающий матч между „Локомотивом“ и „Авангардом“ держал в напряжении до последней секунды. Основное время завершилось вничью, и судьба выхода в финал решалась в овертайме. Наши парни выдержали, дожали и вырвали победу — 4:3!» — отметил глава региона.
«Локомотив» третий сезон подряд в финале Кубка Гагарина. Это заслуженный результат, за которым стоят огромная работа, характер и настоящая командная игра. Поздравляю команду, тренерский штаб и всех болельщиков! Поддерживаем команду и идем дальше!
Свою команду поддержал и губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Спасибо команде за сезон! Парни отчаянно бились за победу! Спасибо болельщикам, всем омичам, кто поддерживал „Авангард“! Один регион! Одна команда! Всегда болеем за наших!» — написал Хоценко в соцсетях.
В финале «Локомотив» сразится с хоккейной командой из Казани «Ак-Барсом». В КХЛ опубликовали расписание игр на завершающую серию:
11 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);
13 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);
15 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+);
17 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+).
Если потребуется, то проведут дополнительные игры:
19 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+).
21 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+).
23 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+).
Самые яркие моменты седьмой игры в полуфинале плей-офф КХЛ публиковали в онлайн-трансляции.
А вы смотрели игру?