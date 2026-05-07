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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Выдержали, дожали»: ярославский губернатор — о победной игре «Локомотива»

«Выдержали, дожали»: ярославский губернатор — о победной игре «Локомотива»

Железнодорожники прошли в финал плей-офф КХЛ

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6 мая «Локомотив» вышел в финал плей-офф КХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU6 мая «Локомотив» вышел в финал плей-офф КХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

6 мая «Локомотив» вышел в финал плей-офф КХЛ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» обыграл омский«Авангард» в полуфинале плей-офф КХЛ со счетом в серии 4-1. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил победную игру.

«Мы в финале! Тяжелейший матч! Седьмой, решающий матч между „Локомотивом“ и „Авангардом“ держал в напряжении до последней секунды. Основное время завершилось вничью, и судьба выхода в финал решалась в овертайме. Наши парни выдержали, дожали и вырвали победу — 4:3!» — отметил глава региона.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

«Локомотив» третий сезон подряд в финале Кубка Гагарина. Это заслуженный результат, за которым стоят огромная работа, характер и настоящая командная игра. Поздравляю команду, тренерский штаб и всех болельщиков! Поддерживаем команду и идем дальше!

Михаил Евраев

губернатор

Свою команду поддержал и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Спасибо команде за сезон! Парни отчаянно бились за победу! Спасибо болельщикам, всем омичам, кто поддерживал „Авангард“! Один регион! Одна команда! Всегда болеем за наших!» — написал Хоценко в соцсетях.

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В финале «Локомотив» сразится с хоккейной командой из Казани «Ак-Барсом». В КХЛ опубликовали расписание игр на завершающую серию:

  • 11 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);

  • 13 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+);

  • 15 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+);

  • 17 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+).

Если потребуется, то проведут дополнительные игры:

  • 19 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+).

  • 21 мая — «Ак Барс» — «Локомотив» (6+).

  • 23 мая — «Локомотив» — «Ак Барс» (6+).

Самые яркие моменты седьмой игры в полуфинале плей-офф КХЛ публиковали в онлайн-трансляции.

А вы смотрели игру?

Конечно, такой важный матч!
Следил(а) только за счетом
Не смотрю хоккей
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ХК Локомотив ХК Авангард КХЛ
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Комментарии
17
Гость
7 мая, 18:27
А зачем нужна его оценка? Он что, тренировал или играл???
Гость
7 мая, 14:53
Автору Позор! Счет серии не знает((((
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Гость
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