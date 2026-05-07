Российский вратарь «ПСЖ» Сафонов помог команде выйти в финал Лиги чемпионов

Сафонову не хватило пары минут, чтобы провести сухой матч Источник: пресс-служба УЕФА

«ПСЖ» в гостях сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз подряд. Весь матч ворота парижской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

В Париже команды устроили голевую перестрелку, из которой победителями вышли хозяева поля — 5:4. «Бавария» на родном стадионе планировала отыграть минимальное отставание, но всё пошло не по их плану.

И на первых минутах «ПСЖ» вышел вперед. Хвича Кварацхелия с фланга ворвался в штрафную и отдал пас на Усмана Дембеле, который отправил мяч под перекладину.

В оставшееся время встречи «Бавария» безуспешно старалась подобрать ключи к воротам Сафонова. Сделать ей это удалось лишь на последних секундах добавленного времени — точный удар нанес Харри Кейн — 1:1.