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Спорт Российский вратарь «ПСЖ» Сафонов помог команде выйти в финал Лиги чемпионов

Российский вратарь «ПСЖ» Сафонов помог команде выйти в финал Лиги чемпионов

Парижане идут за вторым титулом подряд

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Сафонову не хватило пары минут, чтобы провести сухой матч | Источник: пресс-служба УЕФАСафонову не хватило пары минут, чтобы провести сухой матч | Источник: пресс-служба УЕФА

Сафонову не хватило пары минут, чтобы провести сухой матч

Источник:

пресс-служба УЕФА

«ПСЖ» в гостях сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз подряд. Весь матч ворота парижской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

В Париже команды устроили голевую перестрелку, из которой победителями вышли хозяева поля — 5:4. «Бавария» на родном стадионе планировала отыграть минимальное отставание, но всё пошло не по их плану.

И на первых минутах «ПСЖ» вышел вперед. Хвича Кварацхелия с фланга ворвался в штрафную и отдал пас на Усмана Дембеле, который отправил мяч под перекладину.

В оставшееся время встречи «Бавария» безуспешно старалась подобрать ключи к воротам Сафонова. Сделать ей это удалось лишь на последних секундах добавленного времени — точный удар нанес Харри Кейн — 1:1.

Действующий победитель турнира «ПСЖ» в финале сыграет с лондонским «Арсеналом». Сафонов стал первым российским футболистом, который в двух сезонах подряд вышел в финал Лиги чемпионов.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Лига чемпионов
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