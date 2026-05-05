«Развязка встречи была киношная»: эксперт — о камбэке «Локомотива» в шестом матче полуфинала

Кирилл Фастовский оценил шансы «Авангарда» и «Локомотива» в седьмом матче серии Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU,

Фантастическая развязка шестой полуфинальной игры Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Авангардом» подарила любителям хоккея первый в этом плей-офф седьмой матч серии. О шестой игре противостояния специально для 76.RU рассказал хоккейный функционер, бывший генеральный директор ХК ЦСКА и «Сибирь» Кирилл Фастовский.

С места событий

Шестая встреча могла стать заключительной для ярославского клуба в этом сезоне. Проиграв ее, «Локомотив» лишился бы статуса действующего чемпиона и ушел в отпуск. К этому всё и шло, когда счет на кубе был 0:2 в пользу соперника. Однако менее чем за минуту до конца своего сезона «Локомотив» мастерски перевернул встречу. Хоккейный эксперт Кирилл Фастовский, работавший в тот момент на месте событий в Омске, поделился эмоциями от шестой игры серии.

«По интриге вчерашний матч был, безусловно, лучшим в этом плей-офф. Развязка встречи была буквально киношная. Это вообще здорово! Конечно, впечатляет команда, которая не опускает руки и до конца борется. В этой ситуации нельзя, наверное, и „Авангард“ упрекнуть в чем-то. Просто нужно принять, что такие вещи случаются, и за то, что такое происходит, мы и любим хоккей. Ситуация невероятная», — рассказал в беседе с 76.RU эксперт.

Чемпионский подвиг

Ярославская команда пропустила быстрый гол на старте третьего периода, но не бросила игру даже после 0:2. Нападающие продолжали искать моменты. За 33 секунды до конца основного времени Александр Радулов своим дриблингом проскочил через омских игроков и отдал передачу на ворота Максиму Шалунову. Ярославцы сократили отставание в счете до минимума.

«Невозможно так очень просто сказать одним словом. Команды абсолютно равные. Решают судьбу абсолютнейшие мелочи, и когда произойдет какая-то недоработка… Неочевидная ошибка, и нельзя сказать, что расслабленность какая-то. Эта мелочь просто сработала, и есть герои, которые этими ошибками пользуются, поэтому мы и говорим про личностей в спорте, хотя игра командная. Поймал этот момент самый старый участник из двух команд — Александр Радулов. Это он всё сделал», — добавил Фастовский.

Радулов и Шалунов за 33 секунды до конца матча изменили счет Источник: 1/2 финала / 4 мая 2026 / Матч № 69, КХЛ / video.khl.ru

Ярославль завелся. Все игроки жаждали во что бы то ни стало отыграться и спасти сезон. За 20 секунд до сирены «Авангард» получил вбрасывание в собственной зоне. Хоккеисты «Локомотива» выиграли борьбу, забрали подборы. Так шайба вновь оказалась у Радулова, который снова выдал разрезающую передачу на того же Шалунова. В одно касание Максим отправил шайбу в ворота.

«Шалунов — один из лидеров „Локомотива“. Он автор победной шайбы прошлого сезона и один из лучших бомбардиров. Его связка с Радуловым сработала, но всё равно главное было то, что сделал Александр», — сказал экс-функционер Фастовский.

Победная шайба Рушана Рафикова Источник: 1/2 финала / 4 мая 2026 / Матч № 69, КХЛ / video.khl.ru

Без права на ошибку

После перерыва начался овертайм, который продолжался до первой заброшенной шайбы.

«В овертайме „Локомотив“ постепенно перехватывал инициативу. Начало первого овертайма было за „Авангардом“, который создавал очень опасные моменты. Ярославцы этот натиск выдержали и с середины первого дополнительного периода всё перевернули в свою сторону. Атаковал уже Ярославль, а Омск не успевал за шайбой и не совершал атакующих действий», — ответил наш эксперт.

Активность ярославцев принесла свои плоды. К концу второго овертайма защитник Рушан Рафиков нашел момент для броска, и шайба после рикошета залетела в ворота Серебрякова. Хоккеисты выскочили на лед и пустились в объятия. Победа была за Ярославлем.

Ярославль взорвался от эмоций после третьей шайбы «Локомотива» Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

И снова седьмой матч с Омском

Впервые в этом плей-офф в одном из противостояний состоится седьмая игра. Стоит напомнить, что предыдущие две серии последних лет между «Локомотивом» и «Авангардом» также уходили в решающую встречу. Победа неизменно оставалась за ярославской командой.

«Фаворита в седьмой игре нет. Мы говорили: почему нет таких длинных серий, за явным преимуществом одна команда побеждала… Так вот, радуйтесь, что есть такие серии. Перед седьмым матчем абсолютно равная ситуация. Нет ни у кого никакого преимущества. Смотрите седьмую игру и получайте удовольствие от хоккея!» — заявил Фастовский.

Заключительный матч противостояния состоится 6 мая в Ярославле (6+). По его итогам победитель отправится в финал Кубка Гагарина, где сыграет с казанским «Ак Барсом».