«Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов

Судьбу матча решил один гол Источник: пресс-служба УЕФА

Лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Атлетико» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Судьбу матча решил один гол.

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:1. Победитель противостояния определялся в Лондоне.

Счет был открыт на 44-й минуте. Леадро Троссард нанес удар по воротам «Атлетико», Ян Облак с трудом, но спас свои владения. Первым на добивании был Букайо Сака, пославший мяч в сетку — 1:0.

Источник: пресс-служба УЕФА

Во второй половине встречи «Атлетико» безуспешно пытался отыграться. Шансы имел и «Арсенал», но счет в итоге не изменился.

Лондонцы впервые за 20 лет вышли в финал Лиги чемпионов. Тогда, в 2006 году, «канониры» уступили «Барселоне» со счетом 1:2.

«На этом уровне каждый соперник очень сложен. У „Атлетико“ невероятная команда, они блестяще боролись. Находили решение в каждой ситуации, находили ответ на каждый наш ход. Диего [Симеоне] проделал выдающуюся работу. Разница в счете оказалась минимальной, но сегодня она была в нашу пользу», — подвел итог главный тренер «Арсенала» Микел Артета.