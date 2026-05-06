НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 755мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 82,61
EUR 95,29
Тур Кубка Гагарина
Как купить идеальную квартиру
Зачем поезд распылил химию
Массовый мор рыбы
Школьный квест для родителей
Жизнь в бараке
Новый игрок «Локомотива»
Ярославский студент на популярном шоу
Дети пострадали при атаке БПЛА
Спорт «Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов

«Арсенал» впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов

Для лондонцев матч стал историческим

1 156
Судьбу матча решил один гол | Источник: пресс-служба УЕФА Судьбу матча решил один гол | Источник: пресс-служба УЕФА

Судьбу матча решил один гол

Источник:

пресс-служба УЕФА

Лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Атлетико» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Судьбу матча решил один гол.

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:1. Победитель противостояния определялся в Лондоне.

Счет был открыт на 44-й минуте. Леадро Троссард нанес удар по воротам «Атлетико», Ян Облак с трудом, но спас свои владения. Первым на добивании был Букайо Сака, пославший мяч в сетку — 1:0.

Источник: пресс-служба УЕФА Источник: пресс-служба УЕФА
Источник:

пресс-служба УЕФА

Во второй половине встречи «Атлетико» безуспешно пытался отыграться. Шансы имел и «Арсенал», но счет в итоге не изменился.

Лондонцы впервые за 20 лет вышли в финал Лиги чемпионов. Тогда, в 2006 году, «канониры» уступили «Барселоне» со счетом 1:2.

«На этом уровне каждый соперник очень сложен. У „Атлетико“ невероятная команда, они блестяще боролись. Находили решение в каждой ситуации, находили ответ на каждый наш ход. Диего [Симеоне] проделал выдающуюся работу. Разница в счете оказалась минимальной, но сегодня она была в нашу пользу», — подвел итог главный тренер «Арсенала» Микел Артета.

Во втором полуфинале сыграют «Бавария» и «ПСЖ». В первом матче парижане победили со счетом 5:4.

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Лига чемпионов Атлетико ФК Арсенал
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Рекомендуем