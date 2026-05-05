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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Такое сложно проглотить»: Ги Буше объяснил, почему «Авангард» проиграл «Локомотиву»

«Такое сложно проглотить»: Ги Буше объяснил, почему «Авангард» проиграл «Локомотиву»

Следующая игра пройдет в Ярославле

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«Авангарду» придется выложиться на 100% в следующем матче | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU«Авангарду» придется выложиться на 100% в следующем матче | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Авангарду» придется выложиться на 100% в следующем матче

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

«Авангард» упустил победу в шестом матче полуфинала с «Локомотивом», растеряв преимущество в две шайбы за последние тридцать секунд основного времени. Во втором овертайме ярославцы забили и сравняли счет в серии. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» озвучил свои выводы по итогам матча.

«Такое сложно проглотить. Мы играли в отличный оборонительный хоккей. Мы вели в счете, игра практически была за нами, но мы допустили несколько психологических ошибок и подарили сопернику эти голы. Такого допускать было нельзя, шайба, в принципе не должна была к ним уходить. За считанные секунды до конца все перевернулось», — прокомментировал Ги Буше.

Буше по-разному оценивает игру своей команды в первом и втором овертаймах.

«Первый овертайм мы провели хорошо. Во втором мы сыграли хуже — перестали доводить шайбу глубоко к воротам соперника, теряли ее. Отсюда стал появляться брак», — считает наставник «Авангарда».

6 мая «Авангард» и «Локомотив» сыграют седьмой матч серии, который и выявит второго финалиста Кубка Гагарина. Матч пройдет в Ярославле, начало в 19:30 (6+). Напоминаем, что ранее казанский «Ак Барс» обыграл «Металлург» в пяти матчах и вышел в финал розыгрыша.

Еще больше подробностей ищите в нашем сюжете.

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Леонид Авецкий
Спортивный журналист NGS55.RU
Хоккей Проигрыш ХК Локомотив ХК Авангард Плей-офф КХЛ Ги Буше
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Комментарии
5
Гость
5 мая, 16:11
Воротчик Авангарда заснул, вот и победа.
Гость
5 мая, 16:10
Оба эти команды значительно слабее нынешнего Акбарса.
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Гость
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