«Шайба никак не залетала в ворота»: Ги Буше объяснил поражение от «Локомотива»

Ги Буше огорчен сегодняшним результатом Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции объяснил «сухое» поражение от «Локомотива» в пятом матче (6+) полуфинала Кубка Гагарина. «Ястребы» уступили со счетом 0:4. По словам Буше, шайба никак не хотела залетать в ворота соперников.

«Шайба никак не залетала в ворота, и на этом точка. Сегодня было больше моментов, чем в предыдущем матче. Счет мог легко стать 2:1, и игра могла бы пойти по-другому. Оббили всю перекладину, но шайба не залетала в ворота. Мы могли чуть лучше действовать в обороне. Но всё решали сантиметры и какие-то нюансы. Все понимали, что серия будет тяжелая, длительная. Просто не будет», — заявил Ги Буше после завершения матча.

Тренер также добавил, что не испытывает опасения из-за того, что серия затягивается и «Авангарду» придется играть шестой матч, чтобы выйти в финал Кубка Гагарина.

«Это последнее, о чем я думаю», — добавил наставник.

Журналисты спросили Буше и о том, почему так мало сыграл капитан Дамир Шарипзянов, но Ги Буше заявил, что с защитником всё нормально, а это решение вызвано мерами предосторожности.