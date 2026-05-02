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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Шайба никак не залетала в ворота»: Ги Буше объяснил поражение от «Локомотива»

«Шайба никак не залетала в ворота»: Ги Буше объяснил поражение от «Локомотива»

«Авангард» мог лучше действовать в обороне

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Ги Буше огорчен сегодняшним результатом | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUГи Буше огорчен сегодняшним результатом | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Ги Буше огорчен сегодняшним результатом

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции объяснил «сухое» поражение от «Локомотива» в пятом матче (6+) полуфинала Кубка Гагарина. «Ястребы» уступили со счетом 0:4. По словам Буше, шайба никак не хотела залетать в ворота соперников.

«Шайба никак не залетала в ворота, и на этом точка. Сегодня было больше моментов, чем в предыдущем матче. Счет мог легко стать 2:1, и игра могла бы пойти по-другому. Оббили всю перекладину, но шайба не залетала в ворота. Мы могли чуть лучше действовать в обороне. Но всё решали сантиметры и какие-то нюансы. Все понимали, что серия будет тяжелая, длительная. Просто не будет», — заявил Ги Буше после завершения матча.

Тренер также добавил, что не испытывает опасения из-за того, что серия затягивается и «Авангарду» придется играть шестой матч, чтобы выйти в финал Кубка Гагарина.

«Это последнее, о чем я думаю», — добавил наставник.

Журналисты спросили Буше и о том, почему так мало сыграл капитан Дамир Шарипзянов, но Ги Буше заявил, что с защитником всё нормально, а это решение вызвано мерами предосторожности.

Ранее главный тренер «Локомотива» Боб Хартли говорил о том, что шайба ярославцев «не зашла» в ворота омичей.

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Сергей Энквист
Старший корреспондент NGS55.RU
Авангард Хоккеист Тренер
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Комментарии
9
Гость
3 мая, 18:22
Обычный договорняк и ничего личного... Деньги всем нужны...
Гость
3 мая, 11:34
А, Чемпион то - настоящий!!!
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Гость
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