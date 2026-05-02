«Повезло!»: на нападающего ярославского «Локомотива» наложили штраф

Ярославского нападающего ХК «Локомотив» Рихарда Паника оштрафовали после матча (6+) с «Авангардом». На четвертой встрече 1/2 финала плей-офф форвард ударил коньком омича Наиля Якупова.
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел этот эпизод матча. Потасовка у ворот «Авангарда» случилась во втором периоде встречи.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего „Локомотива“ Рихарда Паника наказание по п. 1.16.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар ногой) и подвергнуть его денежному штрафу», — сообщили в КХЛ.
По данным Дисциплинарного регламента КХЛ, штраф за удар ногой назначается в размере от 50 000 до 70 000 рублей. Также игрока могут дисквалифицировать на пять матчей.
В ХК «Локомотив» порадовались, что всё обошлось только денежным штрафом.
«Повезло! КХЛ наложила на Паника только штраф», — опубликовано в MAX-канале клуба.
Ранее главный тренер омичей Ги Буше оценил поведение «железнодорожника» крайне резко.
«Он сначала ткнул нашего вратаря, потом ударил его в лицо, в голову. Затем последовал этот удар в лицо Лажуа и пинок Якупову. А дальше что? Убийство уже последовало бы, пожалуй», — цитируют слова тренера наши коллеги из NGS55.RU.