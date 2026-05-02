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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Повезло!»: на нападающего ярославского «Локомотива» наложили штраф

«Повезло!»: на нападающего ярославского «Локомотива» наложили штраф

Сколько он должен заплатить за нарушение

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Рихарда Паника оштрафовали после матча | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРихарда Паника оштрафовали после матча | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рихарда Паника оштрафовали после матча

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославского нападающего ХК «Локомотив» Рихарда Паника оштрафовали после матча (6+) с «Авангардом». На четвертой встрече 1/2 финала плей-офф форвард ударил коньком омича Наиля Якупова.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел этот эпизод матча. Потасовка у ворот «Авангарда» случилась во втором периоде встречи.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего „Локомотива“ Рихарда Паника наказание по п. 1.16.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар ногой) и подвергнуть его денежному штрафу», — сообщили в КХЛ.

На сайте КХЛ опубликовали момент матча

Источник:

КХЛ, «Кинопоиск», запись матча «Локомотив» — «Авангард» (6+) от 30.04.2026

По данным Дисциплинарного регламента КХЛ, штраф за удар ногой назначается в размере от 50 000 до 70 000 рублей. Также игрока могут дисквалифицировать на пять матчей.

В ХК «Локомотив» порадовались, что всё обошлось только денежным штрафом.

«Повезло! КХЛ наложила на Паника только штраф», — опубликовано в MAX-канале клуба.

Дарим мерч «Локомотива»

Ранее главный тренер омичей Ги Буше оценил поведение «железнодорожника» крайне резко.

«Он сначала ткнул нашего вратаря, потом ударил его в лицо, в голову. Затем последовал этот удар в лицо Лажуа и пинок Якупову. А дальше что? Убийство уже последовало бы, пожалуй», — цитируют слова тренера наши коллеги из NGS55.RU.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ХК Локомотив ХК Авангард Плей-офф КХЛ Штраф
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Комментарии
2
Гость
3 мая, 09:38
Ги Буш на своих бы посмотрел,что вытворяют и никто их не наказывает
Гость
2 мая, 16:09
Таких судей нельзя допускать на такие матчи,или искать коррупцию! Все просто,и тогда г. Анисимов не спасёт! Фол очевидный,все все видели,и пошла отмазка!грязно и недоступно КХЛ! И пока не будет ответственности , так и будет зависимость от людей не играющих в хоккей ,
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Гость
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