«Повезло!»: на нападающего ярославского «Локомотива» наложили штраф

Рихарда Паника оштрафовали после матча Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославского нападающего ХК «Локомотив» Рихарда Паника оштрафовали после матча (6+) с «Авангардом». На четвертой встрече 1/2 финала плей-офф форвард ударил коньком омича Наиля Якупова.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел этот эпизод матча. Потасовка у ворот «Авангарда» случилась во втором периоде встречи.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего „Локомотива“ Рихарда Паника наказание по п. 1.16.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (удар ногой) и подвергнуть его денежному штрафу», — сообщили в КХЛ.

На сайте КХЛ опубликовали момент матча Источник: КХЛ, «Кинопоиск», запись матча «Локомотив» — «Авангард» (6+) от 30.04.2026

По данным Дисциплинарного регламента КХЛ, штраф за удар ногой назначается в размере от 50 000 до 70 000 рублей. Также игрока могут дисквалифицировать на пять матчей.

В ХК «Локомотив» порадовались, что всё обошлось только денежным штрафом.

«Повезло! КХЛ наложила на Паника только штраф», — опубликовано в MAX-канале клуба.

Ранее главный тренер омичей Ги Буше оценил поведение «железнодорожника» крайне резко.