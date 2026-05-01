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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «А дальше что? Убийство»: Ги Буше раскритиковал игру нападающего «Локомотива»

«А дальше что? Убийство»: Ги Буше раскритиковал игру нападающего «Локомотива»

Тренер прокомментировал четвертый матч серии

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А какое у вас мнение на этот счет? | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUА какое у вас мнение на этот счет? | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

А какое у вас мнение на этот счет?

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

30 апреля омский «Авангард» на домашнем льду обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:0. Главный тренер «ястребов» Ги Буше на послематчевой конференции рассказал, что никогда не будет полностью доволен результатом игры.

«Нужно всегда стараться улучшить свои действия. И даже если ты выиграл с большим отрывом и пересматриваешь матч, ты обязательно заметишь много моментов, которые можно было сделать лучше. И мы именно в таком направлении всегда мыслим, именно так мы привыкли работать», — сказал наставник омичей.

Тренер подчеркнул, как только команда станет довольна результатом, развитие остановится. А это — гарантированный путь к проигрышу. Хоккеисты, по его словам, понимают и разделяют такую философию. Среди тех, кого Буше особо отметил, был недавно вернувшийся в строй после травмы Александр Волков.

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«Гигантскую роль он играет в нашем коллективе. И сегодня, если посмотреть, то, по большому счёту, он ассистировал в обоих голах. Да, не напрямую во втором. Можно сказать, что „плюс два“ он сегодня закончил. Потому что когда забивал Пономарёв, то он заработал ассист. Второй гол, когда мы забивали, он здорово отработал на вбрасывании. И, возможно, не напрямую опять-таки, но всё-таки помог нам забросить вторую шайбу в ворота соперника», — прокомментировал он.

Гол Константина Окулова в третьем периоде заслужил особое внимание Ги Буше. Он рассказал, что «ястребы» стараются «нагружать вратарей» противника — это обязательно в матчах плей-офф.

«Если ты хочешь забивать голы, это должны быть такие голы, которых вратарь не ждёт, потому что, если он это видит, естественно, он с лёгкостью отразит», — признался Ги Буше.

Что Ги Буше сказал о Панике

Не остался без внимания и яркий эпизод с нападающим противника Рихардом Паником. Во время матча он успел применить силу к нескольким игрокам «Авангарда» подряд. Буше оценил поведение «железнодорожника» крайне резко.

«Он сначала ткнул нашего вратаря, потом ударил его в лицо, в голову. Затем последовал этот удар в лицо Лажуа и пинок Якупову. А дальше что? Убийство уже последовало бы, пожалуй», — цитируют слова тренера наши коллеги из NGS55.RU.

Общий счет в серии — 3:1 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет в 2 мая в Ярославле (6+).

За кого болеете в серии?

«Самый лучший коллектив — это наш „Локомотив“»
А я на стороне «Авангарда»
Не люблю хоккей
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Мария Максимова
Корреспондент
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Комментарии
7
Гость
2 мая, 12:27
Все верно сказал,в прошлый сезон сопляк Сурин так и говорил,что он готов перегрызть любому горло,точно не помню за что,давал интервью, никитин молодец
Гость
2 мая, 01:04
Омск неадекватны, канадцы как они есть
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Гость
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