Хотите мерч «Локомотива»? 76.RU дарит призы хоккейным фанатам

Ярославцы могут выиграть фанатскую атрибутику Источник: Александр Куренной / 76.RU

Редакция 76.RU запустила розыгрыш мерча ХК «Локомотив» среди подписчиков нашего канала в Максе, где мы ежедневно делимся с вами самыми актуальными новостями Ярославля и Ярославской области.

Мерч — это продукция с символикой бренда. Например, одежда, аксессуары, канцелярия, предметы интерьера и всё, на что можно нанести логотип или девиз команды, музыкальной группы, компании и другого бизнеса.

Победителя будет два. Первый счастливчик получит фирменную кепку с логотипом команды, второй — тот самый шарф в цветах ярославского «Локомотива».

Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в розыгрыше: подписаться на наш канал в Максе, нажать кнопку «Участвовать» и отправить пост другу. Вдруг и ему повезет?

Рандомайзер выберет победителей 14 мая. Бот проверит подписку каждого участника конкурса и определит счастливцев.

Всем желаем удачи!

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