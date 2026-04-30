Хотите мерч «Локомотива»? 76.RU дарит призы хоккейным фанатам

Редакция 76.RU запустила розыгрыш мерча ХК «Локомотив» среди подписчиков нашего канала в Максе, где мы ежедневно делимся с вами самыми актуальными новостями Ярославля и Ярославской области.
Мерч — это продукция с символикой бренда. Например, одежда, аксессуары, канцелярия, предметы интерьера и всё, на что можно нанести логотип или девиз команды, музыкальной группы, компании и другого бизнеса.
Победителя будет два. Первый счастливчик получит фирменную кепку с логотипом команды, второй — тот самый шарф в цветах ярославского «Локомотива».
Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в розыгрыше: подписаться на наш канал в Максе, нажать кнопку «Участвовать» и отправить пост другу. Вдруг и ему повезет?
Рандомайзер выберет победителей 14 мая. Бот проверит подписку каждого участника конкурса и определит счастливцев.
Всем желаем удачи!
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Прямо сейчас «Локомотив» бьется в полуфинале плей-офф КХЛ за Кубок Гагарина. Об успехах и поражениях команды, а также мнения экспертов про игры можно почитать в нашем сюжете.
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