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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Хотите мерч «Локомотива»? 76.RU дарит призы хоккейным фанатам

Хотите мерч «Локомотива»? 76.RU дарит призы хоккейным фанатам

Редакция запустила розыгрыш спортивной атрибутики

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Ярославцы могут выиграть фанатскую атрибутику | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы могут выиграть фанатскую атрибутику | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы могут выиграть фанатскую атрибутику

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Редакция 76.RU запустила розыгрыш мерча ХК «Локомотив» среди подписчиков нашего канала в Максе, где мы ежедневно делимся с вами самыми актуальными новостями Ярославля и Ярославской области.

Мерч — это продукция с символикой бренда. Например, одежда, аксессуары, канцелярия, предметы интерьера и всё, на что можно нанести логотип или девиз команды, музыкальной группы, компании и другого бизнеса.

Победителя будет два. Первый счастливчик получит фирменную кепку с логотипом команды, второй — тот самый шарф в цветах ярославского «Локомотива».

Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в розыгрыше: подписаться на наш канал в Максе, нажать кнопку «Участвовать» и отправить пост другу. Вдруг и ему повезет?

Совмести приятное с полезным!

Рандомайзер выберет победителей 14 мая. Бот проверит подписку каждого участника конкурса и определит счастливцев.

Всем желаем удачи!

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Слежу только за результатами
Не люблю хоккей

Прямо сейчас «Локомотив» бьется в полуфинале плей-офф КХЛ за Кубок Гагарина. Об успехах и поражениях команды, а также мнения экспертов про игры можно почитать в нашем сюжете.

Обо всём важном и интересном мы рассказываем в соцсетях. Самое активное обсуждение местной и федеральной повестки, подробности, фото и видео — в нашем канале в Telegram и в канале в Мах.

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Ксения ТкаченкоКсения Ткаченко
Ксения Ткаченко
редактор Telegram-канала
Розыгрыш Мерч
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Комментарии
2
Гость
30 апреля, 23:17
Что такое мерч? Русский язык забыли?
Гость
30 апреля, 20:39
Уже не бьётся. Под короной.
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Гость
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