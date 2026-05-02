«Я вообще псих редкостный»: как девочка из маленького городка стала всемирно известной сноубордисткой

Девушка занимается сноуборд-кроссом Источник: Кристина Пауль

Кристина Пауль родилась в Сибири, в маленьком городке Таштагол — там живет чуть больше 20 тысяч человек. Именно там она начала заниматься сноубордом. Кристине 28 лет, она восьмикратная чемпионка России, трехкратная чемпионка мира, а в 2019 году даже пожала руку Владимиру Путину.

С чего начался путь знаменитой сноубордистки, как долго Кристина шла к своим целям и почему в 2021 году хотела завершить свою спортивную карьеру, читайте в материале NGS24.RU.

«Дома меня практически не было»

Одна из собак Кристины Источник: Кристина Пауль Не всегда быть только на склоне Источник: Кристина Пауль

На момент нашей беседы Кристина была в отпуске, но дел у нее было выше крыши: девушка готовилась сопровождать свою собаку на родах. Всего у Кристины их три. В интересном положении была «француженка» — так свою любимицу называет сама хозяйка.

— Мы ее специально решили попробовать свести, и больше никогда в жизни я не буду заниматься тем, чтобы сводить собаку с кем-то. Сильно дорого… Реально дорого! — признаётся спортсменка и смеется.

А вот и «француженка» — мама шестерых щенят Источник: Кристина Пауль

Сейчас Кристина Пауль, всемирно известная сноубордистка, уже нянчит щенков французского бульдога. Но мы успели побеседовать до этого счастливого события.

— Я же родилась в городе маленьком. Основные [занятия там] — это сноуборд и горные лыжи, потому что горная местность. Совсем чуть-чуть пользовались популярностью бокс и борьба.

У меня получилось очень бурное детство: я занималась и плаванием, и танцами, и сноубордом. Дома меня практически не было, — рассказывает девушка.

«Тренер забивал на меня»

До того как встать на сноуборд, Кристина каталась на горных лыжах — по примеру братьев. Но это увлечение продлилось недолго.

— Я с мамой прихожу на родительское собрание брата. Директор проводил его на стадионе, который, вот знаешь, с советских времен сохраненный. Там флагшток, а я такая непоседа была и по этому флагштоку туда-сюда лазала. Директор на меня смотрит, а у меня мама очень строгая, и она на меня ругалась, чтобы я сидела.

Собрание заканчивается, директор подходит, и мама думала, что сейчас будет ругать. А он говорит: «А вы чем-нибудь занимаетесь?» Она говорит: «Ну горными лыжами». А он такой: «А не хотите сноуборд [попробовать]?» Мама у меня всегда спрашивала в детстве, что я хочу. А я говорю: «Да без разницы», — вспоминает Кристина.

Раз ребенку было «без разницы», мама отдала девочку на сноуборд. Но с занятиями у Кристины не задалось. Тренеру было просто неинтересно учить маленького ребенка.

— Этот тренер, грубо говоря, забивал на меня. Он мне давал очень тяжелую доску в руки и говорил: «Давай в гору пешком ходи и по диагонали спускайся». Вот я так ходила, и в юном возрасте мне посадили сердце.

А потом пришел момент… От горы до моего дома было 10 километров. Он (тренер. — Прим. ред.) нам говорит: «За вами автобус не приедет, пешком идите», и я пошла пешком домой. Я прихожу, мама спрашивает: «Ты где была?», я ей объясняю ситуацию. Она директору звонит, говорит: «Вы что, ошалели? Я вам ребенка отдала, а вы что творите? Всё, до свидания», — продолжает девушка.

А вы бы смогли так? Источник: Кристина Пауль

Девочка сидела дома, и, как и любому другому ребенку, ей стало скучно. Тогда она снова попросилась на горные лыжи, но мама поставила ультиматум: записаться Кристина должна сама.

— Я звоню в горные лыжи, они мне говорят: «Ну ты же всё равно уйдешь от нас». Я говорю: «Нет, вы что? Горные лыжи — моя любовь!» Я в горные лыжи попадаю, катаюсь, даю результаты. И меня в сноуборд снова зазывают обратно, и я говорю: «У вас там тренеры плохие», а они отвечают: «Мы нормального привезли, давай приходи». И всё, — рассказывает девушка о начале чемпионской карьеры.

Тренировки в больничной палате

Родной город Кристины хоть и небольшой, но его спортивная школа тогда считалась одной из самых сильных в стране. Оттуда выходили спортсмены мирового уровня.

— И там хочешь не хочешь, ты вырастешь чемпионом, — добавляет девушка.

Спортсменка считает, всё дело было в директоре школы. Он не сидел в офисе, как сотрудники других учреждений, он работал с детьми на склонах и помогал им. Речь идет о Владимире Фоминых.

Фоминых Владимир Викторович — советский и российский тренер по сноуборду, заслуженный тренер России. Он умер в 2015 году, а в 2019 году в память о нем открыли мемориальную доску в Губернском центре на горе Туманной.

Владимир Викторович не только помогал ученикам спортшколы, но и «гонял тренеров».

— У тренеров не было возможности посидеть кофе попить, поболтать, пятое-десятое. Они все были в тренировочном рабочем процессе, поэтому и спортсмены такие были, — считает Кристина.

Они жили рядом, буквально через один подъезд. Недалеко находился невысокий тонкий забор — на нем Кристина тренировала свое чувство баланса, а в это время директор спортшколы наблюдал за ней из окна. Проводили тренировки и в более экстремальных условиях. Например, в больнице, прямо в палате.

— Был момент, когда он в аварию попал и в больнице лежал. Я у него в палате тренировалась. К нему в палату приходила, он лежит, а я выпады делаю, приседания, отжимания, еще что-нибудь. То есть он вникал в каждого абсолютно спортсмена, и это не было выборочно, — говорит чемпионка.

«Я оказываюсь между небом и землей»

Олимпийские игры в 2022 году — маска всё еще необходимый атрибут Источник: kris_paul98 / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Свой первый чемпионский титул Кристина получила в 2013 году, когда еще училась в спортивной школе. Ей тогда было 14 лет. На чемпионат России она ехать не планировала, ведь туда допускают участников с 15 лет. Но, видимо, для Кристины сделали исключение.

— Кемеровская область, Красноярский край и сборная России между собой порешали, чтобы на меня это не распространялось. Я выступала на чемпионате России. Он проходил в Сочи в 2013 году. Это был февраль, мне 22 февраля исполняется 15, а 26 февраля я выигрываю свой первый чемпионат России, — вспоминает Кристина.

Девушка до сих пор помнит ощущения от первого выигрыша в чемпионате, но признаётся, что в них не было чего-то сверхъестественного. Быть в сборной России было ее целью, и единственное, что она ощущала, — свой возраст, который разнился с остальными членами сборной. В остальном она отдавалась процессу.

— Я очень верующий человек и думала: «Будь что будет, дай Бог, чтобы получилось», — и вот получилось так, как должно было быть. Я впервые выиграла, и всё. Это было перед Олимпиадой в Сочи, меня сразу берут в сборную, — отмечает Кристина.

После этого девушка окончила школу (рано, так как пошла учиться в пять лет. — Прим. ред.) и переехала в Красноярск. Там она поступила в педагогический университет на учителя физкультуры. Это было нужно для планируемой дальнейшей карьеры тренера. В учебе ей не то чтобы везло. Всё время были соревнования, поэтому на вопрос, как ей удавалось совмещать учебу и спорт, Кристина ответила кратко:

— А я не в курсе. Меня реально не было.

Следующим крупным соревнованием спортсменки был Кубок Европы по сноубордингу. Тогда она получила первую серьезную травму.

— На второй этап мы выходим на этой же трассе. Я еду за то, чтобы пройти в следующий круг и бороться за призы. Я очень сильно падаю и, ни капли не совру, оказываюсь между небом и землей. Я была там, сверху, видела, как ко мне бегут врачи, как ко мне бегут спасатели, европейские спасатели мне нашатырь в нос, а я не реагирую, вообще от слова совсем. Я себя видела, — вспоминает Кристина.

Кристина очень любит своих собак Источник: Кристина Пауль А еще у нее есть дача, но сажать что-то она не любит Источник: Кристина Пауль

После к спортсменке подбежал уже российский врач, он снова поднес ей к носу нашатырь, и Кристина очнулась. Несмотря на то свое состояние, сноубордистка намеревалась продолжить соревнование, пыталась отмахнуться от врачей. Не вышло — на шее ей закрепили воротник-фиксатор.

— Я говорю: «Слушайте, заберите этот ошейник, дайте мне сноуборд, я на сноуборде лучше, чем пешком хожу». Мне врач отказывал, но в итоге дал сноуборд, и я на нем доехала до канатки. Доехала и отключилась. Неделю я восстанавливалась, — говорит Кристина.

После этого состязания сборная поехала в Италию, где спортсменка выиграла свой первый Кубок Европы. Следующим стал Кубок мира. Там девушку ожидал проигрыш, поэтому ее не взяли на Олимпиаду в Сочи.

На вопрос, как взрастить в себе такую целеустремленность, Кристина ответила, чуть смеясь:

— У тебя выбора нет. Помимо того, что у тебя есть цель, к этому еще прикладываются определенные финансы. Например, на Кубке Европы тебе призовые никакие не дают в виде денег, а на Кубке мира дают. Это уже становится твоей работой, совместно с целью, желанием, мечтой. И это вообще что-то за гранью. Поэтому ты в любом состоянии будешь выходить.

«Хотела уйти из спорта насовсем»

Спортсменка говорит, что помнит каждую свою доску, хоть иногда в порыве эмоций могла ее бросить.

— Я вообще псих редкостный. Я насколько эмоционально взрывная, настолько и отходчивая. Я могу взорваться на три-два-раз. После соревнований — я не горжусь этим — но я могу кидать доску, бить шлем, еще что-нибудь, психовать. Но руку своему сопернику я всегда пожму и буду делать подобные вещи, только уходя из финишной зоны, — признаётся Кристина.

Спартакиада в 2024 году Источник: kris_paul98 / Instagram*(экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Были такие ситуации, когда эмоции настолько захлестывали, что Кристина хотела уйти из спорта насовсем. И это несмотря на то, что она занимается с двумя психологами — спортивным и обычным. Девушка считает, что это обязательно — у каждого спортсмена должен быть как минимум один психолог.

— Это был 2021 год, ровно перед Олимпиадой. Я живу в одном и том же моменте на протяжении нескольких лет, показываю одни и те же результаты. Выигрываю чемпионат России, на Кубке мира где-то в малых финалах, и всё.

Не могу добиться своей цели — заехать на Кубок мира в призы. У меня переклинивает голову, я понимаю, что топчусь на месте, никуда не расту и прямо перед Олимпиадой принимаю решение, что я заканчиваю карьеру, — говорит Кристина.

Справиться с этим моментом ей помог тренер Артур Злобин. Он вызвал ее на ковер и, как говорит сама спортсменка, «вправил ей голову». Кристина тогда поменяла свой летний тренировочный процесс и, по ее словам, начала всё с чистого листа.

— Я начала вот тренироваться, пришла в себя потихонечку и начала выходить в сезон. В сезоне показывала такие опять усредненные результаты. Мы выходим на Олимпиаду, и я просто лажаю, проигрываю, вообще отвратительно выступаю. Вторая Олимпиада, и результат еще хуже, чем после первой, — вспоминает она.

Всё решило следующее состязание, где у Кристины была командная гонка. Она собралась и отлично проехала. Тогда и поняла, что все-таки хочет остаться в спорте.

— После этого проходила еще разная серия неудач и травм и так далее. Только сейчас постепенно у меня складывается ощущение, что наконец-то всё [хорошо], и я боюсь спугнуть эту удачу, — улыбается наша собеседница.

К слову, спортсмены — люди очень суеверные, и Кристина не исключение. Ее партнер тоже стал суеверным, когда они начали отношения и она посвятила его в свою спортивную жизнь.

Помимо прочих достижений, в копилке Кристины Пауль золотая медаль, которую она завоевала в красноярской Универсиаде 2019 года в дисциплине сноуборд-кросс. С этой победой ее поздравлял Владимир Путин.

— В упорной борьбе с сильнейшими соперницами Вы одержали честную, красивую победу, вновь убедительно подтвердили свои высокие позиции в мировом сноуборде. И, конечно, оправдали ожидания тренеров, коллег по сборной, многочисленных российских болельщиков, — говорится в поздравительной телеграмме президента России, опубликованной на сайте Кремля.

После — в конце марта 2019 года — спортсменка приехала в Москву и встретилась с президентом лично. Встреча прошла очень быстро.

— Мы пять часов его ждали. Он заходит, побыл с нами четыре минуты, сделал общее фото [и ушел]. А вначале у нас забрали телефоны, зашла толпа его телохранителей, всё проверили, осмотрели. Мы просидели пять часов, прождали. Слава богу, что нас кормили. У нас вообще офигенская кухня какая-то была, мы с ребятами хихикали и тому подобное. Поэтому было интересный опыт, скажем так, — улыбается Кристина.

«Я в Красноярск вообще неистово сильно влюблена»

В своей стихии Источник: Кристина Пауль Эльбрус, это ли не поражает? Источник: Кристина Пауль

До переезда Кристина уже бывала в Красноярске — там проходили ее первые выездные соревнования. Она еще тогда поняла, какой город ей больше по душе.

— Мне Красноярск вот сразу запал. Мы тогда жили еще в гостинице «Турист». Я просто была такая: «Вау, какая река большая!» Я даже понятия не имела, что это Енисей. Я такая: «Какая река! Какой мост! Какая природа, какие здесь горы!» И меня это очень сильно влюбило в себя, — вспоминает Кристина.

Когда девушка переехала сюда на учебу, она полюбила город еще сильнее. Ей было 15 лет, она жила в общежитии педвуза. Зимой свободно ездила в «Бобровый лог» и каталась на сноуборде, а летом бегала на часовню Параскевы Пятницы — там девушка могла побыть наедине со своими мыслями.

— Где ты такое еще встретишь? Или когда до Татышева (остров на Енисее в черте Красноярска. — Прим. ред.) рукой подать, из центра пять минут езды. Ты выезжаешь, хочешь — иди пикник устраивай или просто посиди, кофе попей, на Енисей посмотри, насладись. Понятно, что костры разводить не будешь, но всё-таки со своими бутербродами ты можешь. С семьей время проведи, погуляй. Короче, вот эта природа для меня — это фантастика, — с восторгом говорит девушка.

На Столбах — одной из визитных карточек Красноярска — Кристина бывает нечасто, подъем дается ей тяжело, зато любит подниматься на Торгашинский хребет.

— Архитектуру нашу люблю. Люблю, что все пешком размеренно, спокойно ходят, никто никуда не торопится, и люди умеют отдыхать. Поэтому я в Красноярск вообще неистово сильно влюблена, — улыбается она.

Лицо не всегда удается контролировать во время заездов Источник: архив Кристины Пауль

Я всегда думала, в каком бы городе я могла жить еще в нашей стране, помимо Красноярска. Я рассматривала одно время Сочи, честно, потому что тут же море, тут же горы, а у меня если есть гора, то всё, это прекрасно. Но, побыв в Сочи в осознанном возрасте, я поняла, что нет, это точно не мое. Красноярск очень люблю и изменять ему я не хочу, и переезжать никуда я бы тоже не хотела, — уверяет Кристина.

Среди любимых мест в городе и его округе девушка называет набережную Дивногорска, остров Татышев, часовню Параскевы Пятницы, набережную реки Качи и Николаевскую сопку.

— Сопка — это самый лучший тренировочный комплекс у нас в стране. И я тебе больше скажу, что подобные комплексы в мире, кроме Олимпийских игр, я нигде не встречала. Такой комплекс, который построен у нас на Сопке, его сложно найти в том плане, что туристов нет, ски-пассов нет, трасса только под спортсмена подготовлена.

Выбирай любую дисциплину, хочешь — иди влево-вправо покатайся, хочешь — на трамплинах попрыгай, хочешь — кроссом позанимайся. Всё это скомкано рядышком на одной горе. Я клянусь, такого не видела нигде.