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Спорт Обзор «Главное — оставаться верным себе»: правила жизни футболиста Александра Кержакова

«Главное — оставаться верным себе»: правила жизни футболиста Александра Кержакова

Спортсмен с детства не был готов играть по чужим шаблонам

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Александр Кержаков занимает второе место среди лучших бомбардиров в истории российского футбола. | Источник: digital-book Marie ClaireАлександр Кержаков занимает второе место среди лучших бомбардиров в истории российского футбола. | Источник: digital-book Marie Claire

Александр Кержаков занимает второе место среди лучших бомбардиров в истории российского футбола.

Источник:

digital-book Marie Claire

Тренды последнее время захватывают все аспекты нашей жизни. Интервью дома, прическа, образ или даже имя — практически всё можно выбрать в угоду одобрения от общества, но надо ли оно нам? Футболист Александр Кержаков, который и сам в какой-то степени считается законодателем новых веяний и примером для подражания, считает, что нет. В digital-book Marie Claire спортсмен раскрыл главные правила в своей жизни, которые сделали его знаменитым.

Чаще всего, говоря о моде, подразумевают одежду и бьюти-сферу, однако Кержаков на себе ощутил, что тренды есть и в спорте. Когда Александру было только 14 лет, его отказывались выпускать на поле. На вопрос «Почему?» отвечали кратко: «Ростом не вышел».

Пока одни после подобных замечаний разворачивались и с грустью уходили работать в другую сферу, Александр не сдался. Со своими 176 сантиметрами он упорно тренировался, учился и ждал, когда его оценят за заслуги, а не за внешние характеристики.

— Мода — на определенный типаж игроков, на какие-либо детали в одежде — приходит и уходит, а последствия принятых решений остаются с нами надолго. Поэтому для меня главное — оставаться верным себе, — поделился Александр.

Когда появились первые гонорары и популярность, Кержаков не изменил своим принципам. Мода и погоня за брендами и вещами с логотипом для него на втором, а то и третьем месте. Ему важно носить то, в чем он чувствует себя комфортно, и пусть эти вещи не кричат о его статусе.

— «Одеваться как победитель», быть «на люксе» — звучит громко и вряд ли про меня. Мое правило простое: одеваться комфортно. Чаще всего образ зависит от погоды. База — широкие брюки или джинсы, спортивная обувь (классическая почти никогда), джемперы, поло, футболки, рубашки, — перечислил свой гардероб Александр.

Однако полагаться только на себя и жить без ориентиров было бы сложно. Александр признаётся, что его главный советчик в подборе образов — жена. Также некоторые решения в одежде он подсматривает у бывшего футболиста, мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

— Он может сочетать широкие спортивные брюки с оверсайз-пальто или кожаным бомбером, заменить рубашку под пиджаком футболкой. И никаких крупных кричащих логотипов — мне близок такой подход, — объясняет Кержаков.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Спорт Мода Александр Кержаков
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