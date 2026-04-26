«Для нас главное, что мы победили»: Ги Буше высказался об игре «Авангарда» и «Локомотива»

Ги Буше высказался о победе «Авангарда» Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Главный тренер омского ХК «Авангард» Ги Буше прокомментировал игру с ярославским «Локомотивом» 26 апреля. В этой встрече омичи одержали верх.

«Все получилось именно так, как мы ожидали, — сказал на пресс-конференции после матча тренер „Авангарда“. — Очень плотная борьба, накал страстей на высочайшем уровне, силовая борьба и очень увлекательное зрелище для болельщиков».

По его мнению, в игре не было ключевого, самого важного момента.

«Их тысячи. Это начинается еще до того, как матч стартовал. Потому что здесь все зависит и от подготовки, и от разбора видео, и от плана на игру и от тысяч моментов, которые происходят на льду — они все имеют значение. В конечном итоге все сводится к тому, чтобы у тебя было чуть больше хороших моментов, чем у соперника. Сегодня нам это удалось добиться», — отметил Ги Буше.

Про массовую драку на матче он сказал:

«За 30 лет тренерской деятельности я видел моменты намного хуже. Меня уже ничем не удивить. Для нас главное, что мы победили».