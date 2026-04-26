«Для нас главное, что мы победили»: Ги Буше высказался об игре «Авангарда» и «Локомотива»

Главный тренер омского ХК «Авангард» Ги Буше прокомментировал игру с ярославским «Локомотивом» 26 апреля. В этой встрече омичи одержали верх.
«Все получилось именно так, как мы ожидали, — сказал на пресс-конференции после матча тренер „Авангарда“. — Очень плотная борьба, накал страстей на высочайшем уровне, силовая борьба и очень увлекательное зрелище для болельщиков».
По его мнению, в игре не было ключевого, самого важного момента.
«Их тысячи. Это начинается еще до того, как матч стартовал. Потому что здесь все зависит и от подготовки, и от разбора видео, и от плана на игру и от тысяч моментов, которые происходят на льду — они все имеют значение. В конечном итоге все сводится к тому, чтобы у тебя было чуть больше хороших моментов, чем у соперника. Сегодня нам это удалось добиться», — отметил Ги Буше.
Про массовую драку на матче он сказал:
«За 30 лет тренерской деятельности я видел моменты намного хуже. Меня уже ничем не удивить. Для нас главное, что мы победили».
Напомним, также игру прокомментировал тренер ярославцев Боб Хартли. Он уверен, что для «Локомотива» еще ничего не потеряно.