Как похудеть к лету и не подорвать здоровье: советы тренера

Медленный результат тоже результат Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Тренер фитнес-клуба и кандидат в мастера спорта по биатлону Анастасия Монастырева рассказала о способах похудеть к лету и не подорвать здоровье. Самые важные факторы — увеличение активности и предпочтение полезной пищи. В рационе должны быть нежирные белковые продукты (курица, индейка, тунец, творог, яйца) и больше овощей.

Чтобы сохранить мышечную массу, стоит добавить силовые тренировки. В идеале — под руководством тренера.

Главное — не пытаться быстро похудеть и голодать, иначе эффект, по словам тренера, будет обратным. Калории считать, кстати, не обязательно. Можно питаться по «методу тарелки», когда половина посуды заполняется овощами, а две четверти — белковой пищей и углеводами.

При похудении также важно избегать пищевых добавок и «волшебных» препаратов для похудения. Многие недостаточно исследованы, имеют побочные эффекты или просто продаются без сертификата, объяснила Анастасия Монастырева.

«Добавки создают иллюзию, что похудение возможно без изменения образа жизни. Это часто приводит к разочарованию и возврату к прежнему результату», — добавила Анастасия Монастырева.