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Спорт Как похудеть к лету и не подорвать здоровье: советы тренера

Как похудеть к лету и не подорвать здоровье: советы тренера

Чего следует избегать при приведении себя в форму и почему вес может стоять на месте — ответы в видео

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Медленный результат тоже результат

Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Тренер фитнес-клуба и кандидат в мастера спорта по биатлону Анастасия Монастырева рассказала о способах похудеть к лету и не подорвать здоровье. Самые важные факторы — увеличение активности и предпочтение полезной пищи. В рационе должны быть нежирные белковые продукты (курица, индейка, тунец, творог, яйца) и больше овощей.

Чтобы сохранить мышечную массу, стоит добавить силовые тренировки. В идеале — под руководством тренера.

Главное — не пытаться быстро похудеть и голодать, иначе эффект, по словам тренера, будет обратным. Калории считать, кстати, не обязательно. Можно питаться по «методу тарелки», когда половина посуды заполняется овощами, а две четверти — белковой пищей и углеводами.

При похудении также важно избегать пищевых добавок и «волшебных» препаратов для похудения. Многие недостаточно исследованы, имеют побочные эффекты или просто продаются без сертификата, объяснила Анастасия Монастырева.

«Добавки создают иллюзию, что похудение возможно без изменения образа жизни. Это часто приводит к разочарованию и возврату к прежнему результату», — добавила Анастасия Монастырева.

Помните, что отсутствие быстрого результата не страшно, если есть реальное желание снизить вес!

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Похудение Снижение веса Совет Лето
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Комментарии
2
Гость
23 апреля, 15:39
Самый верный способ похудеть это перейти на диету из мраморной говядины, чёрной икры и омаров. Причём есть можно сколько угодно. На сколько денег хватит.
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Гость
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