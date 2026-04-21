«Мы знаем, как их обыгрывать»: капитан «Авангарда» оценил предстоящее противостояние с «Локомотивом»

Капитан считает, что преимущество домашнего льда не поможет Ярославлю Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов после открытой тренировки дал комментарий о предстоящей серии против ярославского «Локомотива» 21 апреля.

«Две победы в регулярке, к сожалению, в зачет серии не идут. Серия начнется со счета 0:0. Мы знаем, как их обыгрывать. Мы дважды обыграли их в чемпионате, но, с другой стороны, мы проиграли два седьмых матча в прошлом», — сказал капитан.

Дамир Шарипзянов считает, что преимущество домашнего льда не особо поможет сопернику.

«На данном этапе это уже не принципиально. Сравнивать с прошлыми сезонами не стоит. В прошлом году у нас была перестройка, годом ранее — замена тренера по ходу плей-офф. В этом году мы намного спокойнее, прошли всю регулярку с одним тренером», — сказал он.

Дамир высоко оценил прогресс своего партнера по команде Михаила Гуляева.

«Я очень рад, что он стал получать больше игрового времени. У нас много крепких ребят, по сезону он немного проигрывал конкуренцию, но сейчас он на своем месте. У него отличное катание, он очень быстрый. Войдет, наверное, в топ-3 лиги среди защитников», — прокомментировал капитан.

Ранее мы также публиковали мнение генерального менеджера омском команды Алексея Сопина о предстоящем противостоянии.