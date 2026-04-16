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Спорт Обзор «Я израсходовал всего себя»: чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь сделал признание — от его слов у вас побегут мурашки

«Я израсходовал всего себя»: чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь сделал признание — от его слов у вас побегут мурашки

Как оказалось, победа иногда не главное, важно — уметь с ней жить

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Дин вовремя осознал, что не должен равняться на ИИ, ему надо принять, что он человек с чувствами и эмоциями | Источник: digital-book Marie ClaireДин вовремя осознал, что не должен равняться на ИИ, ему надо принять, что он человек с чувствами и эмоциями | Источник: digital-book Marie Claire

Дин вовремя осознал, что не должен равняться на ИИ, ему надо принять, что он человек с чувствами и эмоциями

Источник:

digital-book Marie Claire

Мотивирующие ролики про успешный успех, жизнеутверждающие биографии знаменитостей — всё зачастую диктует, что ради результата надо трудиться на пределе своих возможностей. И только потом восседать на лаврах. В digital-book Marie Claire чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь рассказал, чем на самом деле может обернуться зацикленность на победе.

С детства для Дина шахматы были синонимом идеального расчета, выверенной стратегии, когда побеждает тот, кто забывает, что такое эмоции.

— Я считал, что если буду играть как машина, как искусственный интеллект, то смогу победить кого угодно, — признается Дин.

Только со временем Лижэнь понял, что главный соперник не тот, кто сидит перед тобой, будь то человек или компьютер, а ты сам, и играть нужно не по правилам других, а по своим собственным. Скрывание эмоций, заглатывание переживаний и обид, отсутствие отдыха не приведут ни к чему хорошему, а могут только навредить.

В полной мере Дин это ощутил в 2023 году, когда шел на звание чемпиона мира. Первые две партии спортсмен был сам не свой. Он не мог сконцентрироваться, нервы были на пределе. Только к третьей партии он начал возвращаться в игру — не только на доске, но и внутри себя, и в итоге стал победителем.

— Помню, я ушел в комнату отдыха, закрыл лицо руками и заплакал. Мое состояние было ближе к полному опустошению, чем к дофаминовому взрыву. Я израсходовал всего себя. Потребовалось время, чтобы осознать и принять победу, — рассказал шахматист.

После полного опустошения Дин осознал, что, пока все победители говорят про стратегии, про преодоление и работу на пределе, нужно акцентировать внимание на другом. Нужно уметь найти в себе силы остановиться, взять паузу, дать организму восстановиться, чтобы в самый ответственный момент не осознать, что внутри вас ничего нет, а силы как никогда нужны.

— Переход от старого к новому должен быть плавным: дайте себе время побыть в своей «тайной комнате», в одиночестве, отдохните от общения, поразмышляйте, — рекомендует Дин всем, кому сейчас также нужна поддержка и перезагрузка перед большим свершением.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Спорт Шахматы Победа Мотивация
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