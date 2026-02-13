Опасный трюк, признание в измене и шансы Гуменника: скандалы первой недели Олимпиады в Милане — видео

Дайджест новостей с главного спортивного события года

Что известно о выступлении Петра Гуменника на Олимпиаде, и какое место заняла Ютта Лердам

Выступление фигуристов в короткой программе стало самой настоящей драмой на Олимпиаде в Милане. Сегодня, 13 февраля, мы узнаем развязку. Но прежде давайте вспомним все самые интересные события, которые произошли на Играх за прошедшую неделю.

Огненная борьба в мужском фигурном катании развернулась за первое место между Ильей Малининым — представителем США, он набрал 108,16 баллов, и Юмой Кагиямой из Японии, который набрал 103,07.

Илья откатал программу безупречно. В завершении сделал сальто на льду, которое ранее было запрещено исполнять в официальных соревнованиях.

От России в нейтральном статусе поехал Петр Гуменник. Он набрал 86,72 балла. Одиночное катание он открывал первым, поэтому из-за волнения допустил пару ошибок, повлиявших на оценку. Итоговое место — 12-е после короткой программы и отставание от лидера на 21,44 балла.

Норвежскую конькобежку Ютту Лердам раскритиковали за то, что она прилетела на Игры на частном джете, а не с командой. Но всё это забылось, стоило ей выйти на трек. Спортсменка взяла золото на дистанции 1000 метров и установила олимпийский рекорд.

Совсем не спортивными достижениями зрителям Олимпиады запомнится норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд. Он выиграл бронзу в индивидуальной гонке, после чего сразу дал громкое интервью. Биатлонист расплакался и признался, что изменял «любви всей своей жизни». После чего выразил надежду, что отношения можно восстановить.

Увы, возлюбленная его не простила. Более того — она осудила спортсмена, так как не ждала внимания от мировых СМИ. После Легрейд заявил, что жалеет о своем признании, и пообещал больше не обсуждать эту тему.

Дмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Олимпиада Милан Фигурное катание Спорт
Гость
13 февраля, 18:52
а куда пропал танковый биатлон? так увлекательно было 🤣
