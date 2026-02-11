НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

ю-в.

 756мм 25%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Пожар в спальном районе
Здоровье под контролем
Массовая атака БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Почему пустеют ТЦ
Нашли тело в реке
Закроют ли роддом
Из-за БПЛА выбило окна
Спорт Истории Илья Малинин исполнил смертельный номер на Олимпиаде. Почему этот трюк запретили, а потом разрешили

Илья Малинин исполнил смертельный номер на Олимпиаде. Почему этот трюк запретили, а потом разрешили

Фигурист вписал свое имя в историю одним элементом

3 890
Сальто Ильи Малинина на Олимпиаде-2026 | Источник: Tim Clayton / Getty ImagesСальто Ильи Малинина на Олимпиаде-2026 | Источник: Tim Clayton / Getty Images

Сальто Ильи Малинина на Олимпиаде-2026

Источник:

Tim Clayton / Getty Images

Олимпиада для того и существует, чтобы зрители поражались возможностям человеческого тела. И одну из таких суперспособностей продемонстрировал фигурист Илья Малинин. Он создал сенсацию, сделав сальто назад, запрещенное на Олимпиаде последние 50 лет.

В короткой программе этот элемент помог ему занять второе место, а уже на следующий день, когда Малинин повторил его на одной ноге в произвольной программе командного турнира, это помогло фигуристу завоевать для своей сборной золото.

Малинин уже вошел в историю

Источник:

ilia_quadg0d_malinin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но что не так с самим сальто назад и почему оно полвека было под запретом?

«Они не знали, что с этим делать»

Первым, кто рискнул исполнить сальто на крупных стартах, был американец Терри Кубичка. В 1976 году он показал этот элемент на Олимпиаде в Инсбруке, заявив перед прокатом: «Насколько я знаю, это законно, так что я буду делать сальто, пока кто-нибудь не скажет мне, что нельзя».

Сальто Терри Кубичка на Олимпиаде-1976 | Источник: Hans Peters / AnefoСальто Терри Кубичка на Олимпиаде-1976 | Источник: Hans Peters / Anefo

Сальто Терри Кубичка на Олимпиаде-1976

Источник:

Hans Peters / Anefo

Сказали довольно быстро. Уже после сезона Международный союз конькобежцев запретил элемент, объяснив решение высокой травмоопасностью. Среди причин также называли несоответствие эстетике фигурного катания и нарушение технических требований: Кубичка приземлялся на две ноги, тогда как классические прыжки должны завершаться на одной.

Сам фигурист позже говорил: «Думаю, они просто не знали, что с этим делать. На этом же соревновании был россиянин, который сделал что-то вроде сальто, но об этом никто не говорил».

С тех пор сальто оказалось вне закона. Почти 50 лет.

«Пошла на необоснованный риск»

Следующий громкий эпизод произошел только в 1998 году на Олимпиаде в Нагано. Француженка Сурия Бонали, к тому моменту многократная чемпионка Европы, после неудачного выступления в произвольной программе решилась на запрещенный элемент.

Она исполнила сальто назад с приземлением на одну ногу — формально более «правильное», но всё равно запрещенное. Судьи сняли с нее по 0,2 балла за технику и артистизм по тогдашней шестибалльной системе. В итоге Бонали стала десятой, но ее выступление вошло в историю.

Сальто Сурии Бонали на Олимпиаде-1998

Источник:

Техника Тройных / vk.com

Позже спортсменка объясняла свой поступок так: «Когда ты черная, то должна быть на голову сильнее любой белой соперницы. А я была не просто темнокожим фигуристом, но еще и темнокожей женщиной. Если бы нечто подобное сделал мужчина, все бы сказали: „Он поступил как настоящий мужик“. Я же вошла в историю как спортсменка, которая, потеряв голову, пошла на необоснованный риск. Надеюсь, когда-нибудь мой поступок оценят по достоинству — как вклад в развитие фигурного катания».

Запрет после этого не отменили, но сальто стало символом протеста и дерзости.

Возвращение из шоу в спорт

Долгие годы элемент жил лишь в гала и ледовых шоу, но на официальных стартах за него полагался штраф.

Ситуация начала меняться в сезоне-2023/24, когда француз Адам Сяо Хим Фа стал регулярно включать сальто в программы несмотря на штраф в два балла. Он выигрывал турниры даже с потерями, что стало сигналом: элемент уже не выглядит чем-то экзотическим и неуправляемым.

Адам Сяо Хим Фа регулярно включает элемент сальто в свои программы

Источник:

adam.siao / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Летом 2024 года на конгрессе Международного союза конькобежцев запрет сняли. С сезона-2024/25 сальто официально разрешили исполнять на соревнованиях.

Символично, что на чемпионате мира 2024 года, последнем турнире перед легализацией, в технической бригаде работал тот самый Терри Кубичка. История замкнулась.

Илья Малинин стал третьим в истории фигуристом, исполнившим сальто на Олимпиаде, и первым, кто сделал это легально. Благодаря гимнастическому прошлому он уверенно приземляет элемент на одну ногу и делает его частью соревновательной программы, а не просто эффектным акцентом.

Пока сложно сказать, станет ли сальто новой тенденцией или останется визитной карточкой отдельных спортсменов. В мире, где четверные прыжки уже никого не удивляют, фигурное катание, похоже, снова ищет баланс между эстетикой и зрелищностью.

И возможно, спустя десятилетия споров сальто наконец перестало быть «запрещенным трюком» и стало полноценным спортивным элементом.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Олимпиада Фигурное катание Сальто Опасный трюк
Лайк
TYPE_LIKE4
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
11 февраля, 12:20
Надо было написать в заголовке, Илья Малинин американец.
Гость
11 февраля, 13:57
Стесняюсь спросить:.. - Почему сальто назад с винтами на лыжах (Фристайл) не считается смертельным трюком, а сальто на коньках внесено в список смертельно-опасных ?!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Забудьте о диетах: врач-спортсмен назвал 6 ловушек, которые мешают вам сбросить вес
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Рекомендуем