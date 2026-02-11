Илья Малинин исполнил смертельный номер на Олимпиаде. Почему этот трюк запретили, а потом разрешили

Сальто Ильи Малинина на Олимпиаде-2026 Источник: Tim Clayton / Getty Images

Олимпиада для того и существует, чтобы зрители поражались возможностям человеческого тела. И одну из таких суперспособностей продемонстрировал фигурист Илья Малинин. Он создал сенсацию, сделав сальто назад, запрещенное на Олимпиаде последние 50 лет.

В короткой программе этот элемент помог ему занять второе место, а уже на следующий день, когда Малинин повторил его на одной ноге в произвольной программе командного турнира, это помогло фигуристу завоевать для своей сборной золото.

Малинин уже вошел в историю Источник: ilia_quadg0d_malinin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но что не так с самим сальто назад и почему оно полвека было под запретом?

«Они не знали, что с этим делать»

Первым, кто рискнул исполнить сальто на крупных стартах, был американец Терри Кубичка. В 1976 году он показал этот элемент на Олимпиаде в Инсбруке, заявив перед прокатом: «Насколько я знаю, это законно, так что я буду делать сальто, пока кто-нибудь не скажет мне, что нельзя».

Сальто Терри Кубичка на Олимпиаде-1976 Источник: Hans Peters / Anefo

Сказали довольно быстро. Уже после сезона Международный союз конькобежцев запретил элемент, объяснив решение высокой травмоопасностью. Среди причин также называли несоответствие эстетике фигурного катания и нарушение технических требований: Кубичка приземлялся на две ноги, тогда как классические прыжки должны завершаться на одной.

Сам фигурист позже говорил: «Думаю, они просто не знали, что с этим делать. На этом же соревновании был россиянин, который сделал что-то вроде сальто, но об этом никто не говорил».

С тех пор сальто оказалось вне закона. Почти 50 лет.

«Пошла на необоснованный риск»

Следующий громкий эпизод произошел только в 1998 году на Олимпиаде в Нагано. Француженка Сурия Бонали, к тому моменту многократная чемпионка Европы, после неудачного выступления в произвольной программе решилась на запрещенный элемент.

Она исполнила сальто назад с приземлением на одну ногу — формально более «правильное», но всё равно запрещенное. Судьи сняли с нее по 0,2 балла за технику и артистизм по тогдашней шестибалльной системе. В итоге Бонали стала десятой, но ее выступление вошло в историю.

Сальто Сурии Бонали на Олимпиаде-1998 Источник: Техника Тройных / vk.com

Позже спортсменка объясняла свой поступок так: «Когда ты черная, то должна быть на голову сильнее любой белой соперницы. А я была не просто темнокожим фигуристом, но еще и темнокожей женщиной. Если бы нечто подобное сделал мужчина, все бы сказали: „Он поступил как настоящий мужик“. Я же вошла в историю как спортсменка, которая, потеряв голову, пошла на необоснованный риск. Надеюсь, когда-нибудь мой поступок оценят по достоинству — как вклад в развитие фигурного катания».

Запрет после этого не отменили, но сальто стало символом протеста и дерзости.

Возвращение из шоу в спорт

Долгие годы элемент жил лишь в гала и ледовых шоу, но на официальных стартах за него полагался штраф.

Ситуация начала меняться в сезоне-2023/24, когда француз Адам Сяо Хим Фа стал регулярно включать сальто в программы несмотря на штраф в два балла. Он выигрывал турниры даже с потерями, что стало сигналом: элемент уже не выглядит чем-то экзотическим и неуправляемым.

Адам Сяо Хим Фа регулярно включает элемент сальто в свои программы Источник: adam.siao / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Летом 2024 года на конгрессе Международного союза конькобежцев запрет сняли. С сезона-2024/25 сальто официально разрешили исполнять на соревнованиях.

Символично, что на чемпионате мира 2024 года, последнем турнире перед легализацией, в технической бригаде работал тот самый Терри Кубичка. История замкнулась.

Илья Малинин стал третьим в истории фигуристом, исполнившим сальто на Олимпиаде, и первым, кто сделал это легально. Благодаря гимнастическому прошлому он уверенно приземляет элемент на одну ногу и делает его частью соревновательной программы, а не просто эффектным акцентом.

Пока сложно сказать, станет ли сальто новой тенденцией или останется визитной карточкой отдельных спортсменов. В мире, где четверные прыжки уже никого не удивляют, фигурное катание, похоже, снова ищет баланс между эстетикой и зрелищностью.