«Я боялся»: фигурист раскрыл правду об отношении участников Олимпийских игр к россиянам

Спортсмен столкнулся с трудностями еще до приезда на Олимпиаду Источник: Getty Images / BSR Agency

Российский фигурист Петр Гуменник поделился с журналистами неожиданными впечатлениями от Олимпийских игр в Италии. Спортсмен рассказал, что, вопреки его опасениям, участники из других стран относятся к российским атлетам дружелюбно.

Перед отъездом в олимпийскую деревню Петр готовился к худшему. Он признается, что встречал информацию о негласных рекомендациях некоторым сборным избегать общения с россиянами. Однако реальность оказалась совершенно иной.

«Я там боялся, где‑то читал, что каким‑то сборным сказали не общаться с русскими. Но оказалось, что никто ничего не послушал. Все очень приветливые, меняются значками, дружба крепкая. Учили меня играть в игры. Много интересных занятий, получил уже подарков огромную сумку», — цитирует фигуриста издание «Абзац».

Стоит отметить, что путь Петра на Олимпиаду не был простым. Еще до начала Игр спортсмен столкнулся с серьезной проблемой: ему запретили использовать музыку из фильма «Парфюмер» в своем выступлении. Эта новость стала для фигуриста и его команды очень неприятным сюрпризом — они узнали об ограничении всего за несколько дней до вылета в Милан.

На текущий момент Петр Гуменник занимает 12‑е место в мужском одиночном катании после короткой программы. Ключевое испытание — произвольная программа — ждет спортсмена 13 февраля. Именно от этого выступления во многом будет зависеть итоговый результат российского фигуриста на Олимпиаде.