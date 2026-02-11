НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 756мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Массовая атака БПЛА
Здоровье под контролем
Нашли тело в реке
Как отметить свадьбу в Ярославле
Где бродят медведи
Закроют ли роддом
«Пир на Волге» переезжает
Из-за БПЛА выбило окна
Спорт Олимпиада-2026 «Я боялся»: фигурист раскрыл правду об отношении участников Олимпийских игр к россиянам

«Я боялся»: фигурист раскрыл правду об отношении участников Олимпийских игр к россиянам

Петр Гуменник ехал на соревнования с большим опасением

954
Спортсмен столкнулся с трудностями еще до приезда на Олимпиаду | Источник: Getty Images / BSR AgencyСпортсмен столкнулся с трудностями еще до приезда на Олимпиаду | Источник: Getty Images / BSR Agency

Спортсмен столкнулся с трудностями еще до приезда на Олимпиаду

Источник:

Getty Images / BSR Agency

Российский фигурист Петр Гуменник поделился с журналистами неожиданными впечатлениями от Олимпийских игр в Италии. Спортсмен рассказал, что, вопреки его опасениям, участники из других стран относятся к российским атлетам дружелюбно.

Перед отъездом в олимпийскую деревню Петр готовился к худшему. Он признается, что встречал информацию о негласных рекомендациях некоторым сборным избегать общения с россиянами. Однако реальность оказалась совершенно иной.

«Я там боялся, где‑то читал, что каким‑то сборным сказали не общаться с русскими. Но оказалось, что никто ничего не послушал. Все очень приветливые, меняются значками, дружба крепкая. Учили меня играть в игры. Много интересных занятий, получил уже подарков огромную сумку», — цитирует фигуриста издание «Абзац».

Стоит отметить, что путь Петра на Олимпиаду не был простым. Еще до начала Игр спортсмен столкнулся с серьезной проблемой: ему запретили использовать музыку из фильма «Парфюмер» в своем выступлении. Эта новость стала для фигуриста и его команды очень неприятным сюрпризом — они узнали об ограничении всего за несколько дней до вылета в Милан.

На текущий момент Петр Гуменник занимает 12‑е место в мужском одиночном катании после короткой программы. Ключевое испытание — произвольная программа — ждет спортсмена 13 февраля. Именно от этого выступления во многом будет зависеть итоговый результат российского фигуриста на Олимпиаде.

На Играх есть место очень трогательным моментам. Американский фигурист с русскими корнями Максим Наумов посвятил свое выступление в короткой программе памяти погибших родителей, бывших чемпионов мира по фигурному катанию. Во время оглашения оценок за прокат 24-летний спортсмен держал в руках фотографию мамы и папы, которые погибли в авиакатастрофе в январе 2025 года, когда их «Боинг» столкнулся с военным вертолетом над Вашингтоном, трагедия унесла жизни обоих фигуристов-чемпионов.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Олимпиада Фигурист Россия
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
11 февраля, 09:04
чего боятся честным мирным добрым людям?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Рекомендуем