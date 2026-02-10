Спорт Хоккейный сезон 25/26 «Игра нам не совсем понравилась»: главный тренер «Локомотива» высказался о победе в матче с «Драконами»

И о попадании ярославской команды в плей-офф

Главный тренер «Локомотива» высказался об игре с «Драконами» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер «Локомотива» высказался об игре с «Драконами»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 10 февраля на льду питерской «СКА-Арены» встретились ярославский «Локомотив» и «Шанхайские Драконы». Хоккейный матч завершился победой железнодорожников со счетом 2:0.

Наставник ярославской команды на пресс-конференции после матча высказался об игре.

«Сегодня наша игра нам не совсем понравилась, во втором периоде у нас было достаточное количество удалений. Но здорово сработало меньшинство, забили одну шайбу. Это вдохнуло в нас жизнь, и третий период мы провели уже гораздо лучше. Поэтому хорошая для нас победа. Хочется заработать побольше очков, поэтому мы продолжаем свою победную серию и рады, что сегодня победили», — рассказал Боб Хартли.

Боб Хартли рассказал, что попадание в плей-офф — это не повод расслабляться. Хоккеисты продолжают работать.

«Эта лига достаточно равная сейчас, и поэтому нельзя сидеть и думать, что вот я уже в плей-офф, и, так скажем, расслабиться. Потому что у нас впереди всё еще серьезные матчи с сильными соперниками. И в течение этих матчей нам нужно постараться выжать из себя максимум, доработать те моменты, которые нам нужно доработать. И после 13 матчей нам нужно быть оптимальной, так скажем, кондиции и быть готовыми к плей-офф», — рассказал Боб Хартли.

Также наставник «Локомотива» похвалил игру «Шанхайских Драконов», упомянув, что команда всё еще строится и борется за возможность играть в плей-офф.

Свой комментарий после игры также дал главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав, назвав «Локомотив» сильным соперником.

«Мне очень понравилась самоотдача ребят, как они боролись, чтобы выиграть этот матч. В последнее время у нас есть определенные сложности с тем, чтобы забить гол. Семь периодов уже имеется эта проблема, ребята расстроены. Но по сравнению даже с прошлым матчем мне больше понравилась самоотдача против еще одного сильного соперника», — рассказал Митч Лав.

Напомним, в КХЛ сообщали, что победа «Локомотива» выведет команду в плей-офф. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе с 76.RU высказал свою уверенность в победе железнодорожников. При этом, по его словам, если бы команда проиграла, она бы всё равно прошла в плей-офф.

Алина Сардекова
