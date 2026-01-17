«Выбыл на достаточный срок»: нападающий ярославского «Локомотива» травмировался во время игры

Во время игры против «Шанхайских Драконов» 17 января травмировался ярославский нападающий Степан Никулин. Из-за этого он не смог доиграть до конца матча.
«Никулин получил травму верхней части тела, пока точного диагноза нет. Но понятно, что выбыл на достаточный срок», — рассказал главный тренер «Локомотива» на пресс-конференции с журналистами Боб Хартли.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу ярославцев. Главный тренер «Локомотива» прокомментировал игру.
«Хорошее начало от нас. Здорово реализовали два выхода один на один. В первом эпизоде Волков использовал свою скорость и смог забить. Второй гол — сразу после того, как выстояли в меньшинстве. Артур Каюмов убежал и реализовал свой шанс. Во втором периоде нахватали удалений. Здесь понятно, что инициатива сразу переходит к сопернику: он владеет шайбой. Второй период не получился таким, каким хотелось бы. Но в третьем мы снова забрали игру под свой контроль», — поделился Боб Хартли.
Главный тренер соперника Майк Келли объяснил, что им помешало забить гол в ворота ярославской команды.
«Сегодня выдался достаточно непростой матч. Обе команды сражались. „Локомотив“ сыграл очень хорошую игру. Играли достаточно плотно, не было особого пространства на льду. Думаю, что основная причина [почему не забили голы] — это команда, против которой мы играли. Это очень хорошая команда, которая не дает практически работать в зоне нападения. Поэтому думаю, что именно так должна работать команда, которая находится в топе», — отметил Майк Келли.