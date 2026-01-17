«Выбыл на достаточный срок»: нападающий ярославского «Локомотива» травмировался во время игры

«Локомотив» обыграл «Шанхайских Драконов» со счетом 2:0 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во время игры против «Шанхайских Драконов» 17 января травмировался ярославский нападающий Степан Никулин. Из-за этого он не смог доиграть до конца матча.

«Никулин получил травму верхней части тела, пока точного диагноза нет. Но понятно, что выбыл на достаточный срок», — рассказал главный тренер «Локомотива» на пресс-конференции с журналистами Боб Хартли.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу ярославцев. Главный тренер «Локомотива» прокомментировал игру.

«Хорошее начало от нас. Здорово реализовали два выхода один на один. В первом эпизоде Волков использовал свою скорость и смог забить. Второй гол — сразу после того, как выстояли в меньшинстве. Артур Каюмов убежал и реализовал свой шанс. Во втором периоде нахватали удалений. Здесь понятно, что инициатива сразу переходит к сопернику: он владеет шайбой. Второй период не получился таким, каким хотелось бы. Но в третьем мы снова забрали игру под свой контроль», — поделился Боб Хартли.

Главный тренер соперника Майк Келли объяснил, что им помешало забить гол в ворота ярославской команды.