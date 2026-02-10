Спорт «То, как я набирал вес, никому не советую»: как силач стал чемпионом России и жмет 560 кг от груди. Видео

Он делает это исключительно в экипировке

631
Источник:

Городские медиа

Вот уже семь лет барнаульский спортсмен Никита Старостин не перестает удивлять публику своими результатами. За это время он стал лидером всероссийского рейтинга по жиму штанги в экипировке и установил личный рекорд — 560 килограммов. Сегодня Старостин считается одним из сильнейших пауэрлифтеров страны в своей дисциплине.

О том, как Никита начинал путь в силовом спорте, чем жим в экипировке отличается от классического, и какие цели барнаулец ставит перед собой дальше — смотрите в видео выше.

В тренажерный зал Никита пришел в 10-м классе. Тогда он даже не понимал, каких результатов хотелось бы достичь, знал лишь одно: хочется поднимать железо. Уже спустя первые четыре года тренировок молодой человек пожал свои первые 500 килограммов от груди.

Сейчас максимальный вес, который жмет Никита в экипировке, достигает 560 килограммов, но и это — не предел для алтайского богатыря, ведь даже перед этим весом у парня нет психологического барьера.

«Я смотрю на этот вес и думаю: а почему я должен бояться, что не смогу? Другие же рекордсмены могут, а у них такие же связки, такие же кости и такое же тело, как и у меня».

Полина Шевчукова
корреспондент
Спорт Пауэрлифтинг Жим лежа
