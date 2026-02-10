Чуда никто не ждал. Как единственная саночница от России выступила на Олимпиаде в Италии: что о ней известно

21-летняя спортсменка Дарья Олесик стала участницей Олимпийских игр в Италии, которые стартовали 6 февраля. Дарья родом из Братска Иркутской области, представляющая Московскую область, вошла в число 13 российских атлетов, которые получили допуск для участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Наши коллеги из IRCITY.RU рассказывают, что известно о единственной девушке-россиянке, которая боролась за олимпийские медали в санном спорте.

В итоге заняла 13-е место в соревнованиях одноместных саней. По итогам четырех попыток она показала результат 3 минуты 33,210 секунды.

Первое место заняла немка Юлия Тубиц. Серебро у представительницы Латвии Евы Боты. Тройку призеров замкнула американка Эшли Фаркухарсо.

«Мама настояла, чтобы дождаться весны»

Братск — город с давними санно-бобслейными традициями. Спортсмены из северной столицы Приангарья часто представляли Россию на международных турнирах: Александр Зубков завоевывал олимпийские медали в бобслее, Альберт Демченко — в санях. Семен Павличенко, еще один саночник из Братска, до медалей Олимпиады-2022 так и не добрался, зато в его активе множество побед на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Европы.

В детстве Дарья Олесик занималась бальными танцами и айкидо. Но успехи российских спортсменов-зимников на Олимпиаде в Сочи заставили многих обратить внимание именно на зимние виды спорта. Тем более, как мы уже знаем, в Братске с ними хорошо знакомы уже давно.

— В 2014 году проходили XXII зимние Олимпийские игры, их показывали по телевизору, как раз шел санный спорт, и мама предложила попробовать заняться им. Я пошла, но попала на весенне-летний период подготовки и самого санного спорта еще не видела, заниматься не хотелось, но мама настояла на том, чтобы дождаться зимы и прокатиться на санях. И вот наступили первые тренировки на льду и соревнования, на которых я заняла первое место. Так я и осталась в этом виде спорта, — рассказывала Дарья в интервью университету «Дубна».

Увы, но нынешние условия подготовки в Братске позволяют лишь дать стартовый импульс, для того чтобы выйти на качественно новый уровень, нужно искать иные варианты для подготовки. Из-за этого в юном возрасте Дарья перебралась в подмосковный Дмитров, где стала тренироваться в школе олимпийского резерва (кстати, учреждение носит имя Альберта Демченко). Там же поступила в институт.

В 2018 году, уже будучи представителем Московской области, Олесик вошла в состав юниорской сборной России по санному спорту. В 2019 году она стала призером этапов Кубка мира среди юниоров в немецких Кенигсзее и Альтенберге, в 2021-м — одержала победу на первенстве России.

Благодаря высоким спортивным результатам Дарью уже в 17-летнем возрасте стали рассматривать в качестве члена взрослой сборной России, но переход на взрослый уровень совпал с тем, что нашу национальную команду лишили возможности выступления на международных соревнованиях.

Из-за международного бана российские саночники теперь соревнуются только на одной трассе в Сочи. Дарья Олесик с 2022 по 2024 год неоднократно брала медали чемпионатов страны именно на сочинском льду. При этом она признавалась: отсутствие разнообразия на трассах сильно влияет на подготовку спортсменов.

— У нас были в основном этапы Кубка мира, и всё это происходило за границей: Латвия, Германия, Австрия, Франция. И там все трассы абсолютно разные, друг на друга не похожи, и везде разная работа. А сейчас у нас очень сильно пропадают накат и тренировки на других заграничных трассах, потому что сейчас проходят этапы Кубка мира, чемпионаты мира и Европы. Все соревнования проходят, но без России. Все спортсмены накатывают, все получают опыт, а мы пока опыт получаем только в Сочи, на своей трассе, — рассказывала она.

Многие профессиональные спортсмены ушли из «личных» видов. Соревноваться только внутри страны оказались готовы не все. Но, по словам Дарьи, для нее основным стимулом стал адреналин, который она получает во время заездов:

— Тот адреналин и спектр эмоций, которые я получаю во время тренировочных и соревновательных заездов, не сравнить и не получить нигде больше. Могу сказать, что спорт является школой жизни для человека.

В ноябре 2025 года россияне впервые за несколько лет были допущены до международных стартов. Шестерых спортсменов, включая братчан Дарью Олесик и Александра Горбацевича, пригласили на олимпийский отбор в Кортина-д’Ампеццо. Дарья показала лучший результат среди россиянок и стала 19-й с результатом 1 минута 47,26 секунды.

После этого Олесик вместе с другими российскими саночниками смогла пробиться на этап Кубка мира в американском Лэйк-Плэсиде, заняв четвертое место на проходившем там же этапе Кубка наций. Но на главном турнире не удалось попасть даже в десятку.

Затем были этап Кубка наций (шестое место) и чемпионат Европы (12-я позиция) в немецком Оберхофе. Казалось бы, результаты не самые высокие, но они всё же позволили получить олимпийскую лицензию.

В конце января МОК направил официальное приглашение Дарье для участия в Играх, но выдохнуть удалось лишь 1 февраля. Ирландская федерация санного спорта пожаловалась в Спортивный арбитражный суд (CAS) на выдачу квоты для Олесик, из-за чего за бортом оказалась ирландка Эльза Десмонд, но CAS оставила изначальное решение в силе.

Олесик не входит в число фаворитов своих соревнований. По мнению букмекеров, она котируется 14-й в списке возможных победителей одиночного женского турнира с коэффициентом 100.00 — около 1% вероятности на золото. Даже глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт не ждет ничего сверхъестественного:

— Как бы я ни мечтала о медалях, я всё же реалист. Я понимаю, что в этот раз на Олимпийские игры саночники едут не за медалями. Они едут ради участия, ради возвращения к международным стартам. Ребята очень стараются, чтобы выступить достойно.

Для Дарьи соревнования начнутся в ночь с 9 на 10 февраля по иркутскому времени: заезды саночниц-одиночниц в «Кортина-Слайдинг-Сентер» стартуют в полночь между понедельником и вторником. Посмотреть на выступление уроженки Братска можно будет на сайте официального олимпийского вещателя в России — сервиса Okko.

Помимо спорта

О личной жизни Дарьи Олесик известно не так уж и много. Своими любимыми видами спорта, помимо саней, она называет волейбол и керлинг.

Свободное время спортсменка предпочитает проводить с друзьями, а также в кругу близких и родных. Увлекается чтением книг, просмотром фильмов и кулинарией (больше всего любит русскую и японскую кухню). А еще у Дарьи есть домашние питомцы — кошка Тигра и попугай Граф.

Дарья отучилась в Дмитровском институте непрерывного образования государственного университета «Дубна» по специальности «гостиничное дело». При этом в своей дипломной работе она увязала сферу гостеприимства со спортом.

— Задача — на основе гостиницы внедрить что-то новое. Я хотела внести тариф проживания со здоровым питанием. Для людей, которые следят за здоровьем, высок риск сорваться с диеты на отдыхе. И для тех, кто серьезно взялся за свое питание и здоровье и не хочет терять наработанное, в гостинице будет отдельный тарифный план, где проработано особое меню с посчитанными калориями и полезными блюдами, — рассказывала девушка.

После завершения спортивной карьеры Олесик хотела бы заняться именно гостиничным бизнесом. В интервью она признавалась: хорошим вариантом для работы мог бы стать Сочи: