Освистанный вице-президент США, парад гейзерных кофеварок и Мэрайя Кэри. Чем запомнилось открытие Олимпиады-2026

Рассказываем, чем запомнилось открытие зимней Олимпиады в Италии Источник: olympics.com

Вечером 6 февраля в Италии состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Впервые она проходила сразу в четырех локациях одновременно: в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Торжественная церемония длилась около четырех часов.

MSK1.RU рассказывает о самых ярких моментах и публикует реакцию пользователей Сети на торжественное открытие Игр.

Освистанный вице-президент США, нераспроданные билеты и парад кофеварок

Основным местом церемонии стал миланский стадион «Сан-Сиро». За пару дней до открытия стало известно, что не все билеты на открытие Олимпиады распроданы. Как указывало издание La Republicca, чтобы заполнить пустующие 10 тысяч мест, организаторы запустили акцию — «два билета по цене одного».

Темой церемонии стало слово «Гармония». Сцену оформили в виде диска с прилегающими к нему дорожками — по идее создателей, она должна отсылать к переплетенным олимпийским кольцам. Открыл праздничную программу балет, посвященный мифу о Психее и Купидоне.

Русскоязычные пользователи Сети не упустили шанса пошутить, что в выступлении явно не хватает Анастасии Волочковой, и прифотошопили ее к артистам миланского шоу.

Открыл шоу балет, отсылающий к мифу о Психее и Купидоне Источники: olympics.com, Я не понимаю это смешно или уже нет!! / T.me

Вспомнили организаторы шоу и о других видах искусства: музыке и живописи. Ярким моментом стал цветной марш. Над сценой повисли декорации в виде тюбиков с краской, а по дорожкам шествовали артисты балета в костюмах, отсылающих к истории и символам Италии: тут и Древний Рим, и Пиноккио, и гейзерные кофеварки.

Продолжило программу выступление Мэрайи Кэри. Она исполнила композицию Volare на итальянском языке, а также свою песню Nothing Is Impossible.

А вот классическую музыку над ареной играли на скрипке Страдивари.

Жемчужиной открытия Олимпиады в Италии стало выступление Мэрайи Кэри Источник: olympics.com

В ходе церемонии дань памяти отдали модельеру Джорджио Армани, который разрабатывал форму для сборной Италии. Кутюрье не стало в сентябре 2025 года.

На сцене появились три группы моделей в цветах итальянского триколора. Они представили образы, созданные кутюрье. После в платье от модного дома появилась посол Милана, модель Виктория Черетти. Возлюбленная Леонардо Ди Каприо вынесла флаг Италии.

Прошлая зимняя Олимпиада в Италии проходила в 2006 году в Турине. Тогда флаг страны передала модель, супруга Николя Саркози Карла Бруни. И тоже в наряде от Армани.

Карла Бруни на открытии Игр в Турине в 2006 году Источник: olympics.com Виктория Черетти на открытии Игр в Милане в 2026 году Источник: olympics.com

Впервые в истории Игр было две чаши с олимпийским огнем: одна расположена в Милане на Арке Мира, а вторая — в Кортина-д'Ампеццо на Пьяцца Дибона, в самом сердце города в горах.

Парад атлетов также проходил в нескольких точках: в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. На XXV Играх участников расселили вблизи от объектов, где пройдут состязания в видах, которые они представляют. Поэтому в шествии спортсмены принимали участие у своих локаций.

Что касается спортсменов из России, выступающих в нейтральном статусе, их до парада не допустили. Тем не менее нашим соотечественникам разрешили присутствовать на церемонии открытия на трибунах.

Парад атлетов также проходил в четырех локациях: Милане, Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо Источник: olympics.com

Не обошлось и без скандалов. Как сообщает «СпортЭкспресс», вице-президента Джей Ди Вэнса освистали во время церемонии открытия. На пару секунд его показали на экранах стадиона во время прохода американской делегации, что вызвало негодование публики.

Накануне открытия в Милане прошли протесты против присутствия в Италии агентов американской иммиграционной таможенной службы (ICE), которых направили в страну для охраны в период Игр. Сотни людей вышли на улицы города и скандировали лозунги против ICE, поджигали фаеры. Демонстранты призывали прибывших с визитом в Италию вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио вернуться в родную страну. Причиной, вероятно, стало убийство агентами ICE двух человек в Миннеаполисе. Один из погибших имел итальянские корни.

Вице-президента Джей Ди Вэнса освистали во время церемонии открытия Источник: Andreas Rentz / Getty Images

Обсуждение в Сети вызвал и внешний вид атлетов. Дизайнеры формы сборной США, видимо, слишком вдохновились национальным духом: на юбке у девушек изображен орел. Спортсменки уже успели пошутить об этом в социальных сетях.

«Несмотря на противоречия, юбка-орел на самом деле необходима», — смеется лыжница Грейс Хендерсон.

Разрабатывали форму компания Ralph Lauren и бренд Ким Кардашьян Skims.

Юбки с орлом у американской сборной уже вызвали смех в социальных сетях Источник: Gracehedersons / TikTok

Не менее популярной оказалась форма сборной Гаити, ее называют одной из самых стильных на Играх. Сборная представлена всего двумя спортсменами. Вероятно, медали Олимпиады они не выиграют, но любовь пользователей Сети атлеты уже завоевали.

«Сегодня начинается зимняя Олимпиада в Италии. Но ее уже выиграла сборная Гаити. Своей формой», — шутит пользователь под ником Белочкин.

Сборная Гаити не оставила равнодушными пользователей Сети Источник: olympics.com Источник: olympics.com

Привлек внимание пользователей и диджей Игр Скотт Брайан. Он ставил сеты во время парада атлетов на арене в Милане.

«Извините, в пятницу я занят. Я буду диджеить в кабине, сделанной изо льда», — иронизировал Брайан в Сети.

Привлек внимание пользователей Сети и диджей, стоящий за ледяной кабиной Источник: Scott Bryan / X

Напомним, Олимпиада в Милане будет проходить с 6 по 22 февраля. До выступления на Играх допущены в нейтральном статусе 13 атлетов из России. Ранее мы рассказывали, что о них известно и когда они будут выступать.

Всю актуальную информацию об Играх мы собираем в отдельном сюжете.