Идеальная техника — не цель. Сибирская Круэлла встает в планку на каблуках и в кокошнике — зачем и как делать это правильно

Звездная планка Ольги Платоновой — зачем она это делает? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Планка, пожалуй, единственное упражнение, которое стало мемом, трендом и частью поп-культуры. Ее делают все: от офисных работников на корпоративах до профессиональных спортсменов. Но есть тот, кто вывел планку на новый уровень, — превратил ее в перформанс, хайп и способ общения со звездами. Это блогер Ольга Платонова из Новосибирска, которую многие знают как Сибирскую Круэллу за ее дерзкий и незаурядный подход к спорту и пиару. Зачем она ставит звезд в планку? Специально для NGS.RU блогер ответила на этот вопрос, а чемпионка мира по бодифитнесу Дарья Мануйленкова рассказала, как правильно выполнять упражнение.

Звезды в планке: шутки, сомнения и утяжеления

Ольга не просто стоит в планке — она создает события. Ее акции — это экологичный хайп, который работает сразу на несколько фронтов: охваты, пиар, вовлечение аудитории и даже популяризация здорового образа жизни. Но главное — она выводит людей (и себя) из зоны комфорта, заставляя взглянуть на привычное упражнение под новым углом.

Для встречи с Никитой Кологривым Ольга выбрала шикарный кокошник, блогер была в сапогах на высокой шпильке Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

В звездном списке у блогера значится уже 15 знаменитостей, которые так или иначе поучаствовали в упражнении: кто-то с энтузиазмом присоединился, а кто-то просто постоял или посидел рядом, в то время как сама блогер демонстрировала свои физические умения.

Сибирячка решила повторить свой флешмоб Источник: Ольга Платонова

«С кем я выполняла планку? Давайте перечислю: Митя Фомин, Кристина Орбакайте, Екатерина Варнава, Марк Бартон, Сергей Жуков, бывший нападающий ХК „Сибирь“, Никита Кологривый, Михаил Кокляев, Дмитрий Клоков, Стивен Сигал, Дмитрий Ефремкин, Лилия Рах, Земфира Алиева, Дмитрий Губерниев, Андрей Малахов комментировал планку, когда я стояла в ней на сцене НОВАТа», — говорит Ольга Платонова.

Екатерина Варнава поддержала идею с планкой Источник: Алена Золотухина

Когда Ольга предлагает знаменитостям встать с ней в планку, реакция бывает разной: от восторга до иронии.

«Кристина Орбакайте пошутила, что не взяла с собой коврик для йоги, а так бы обязательно присоединилась. Екатерина Варнава пожаловалась на давление, но всё же встала в стойку. А Никита Кологривый сразу предложил усложнить задачу — сделать планку на одной ноге», — вспоминает блогер.

Ольга Платонова и Михаил Кокляев встали в необычную планку Источник: предоставила Ольга Платонова

С силачом Михаилом Кокляевым Ольга и вовсе выполнила планку с утяжелением — она легла ему на спину.

«Я не могу отказать себе в предложении лечь на вас. Сверху, на спину», — сказала тогда Ольга на встрече с тяжелоатлетом.

Ольга справилась сама, а Марк оказал ей моральную поддержку Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

С психологом Марком Бартоном произошла обратная ситуация — он сам изъявил желание присесть на спину Ольги, чтобы проверить, насколько сильные в Сибири женщины. Выполнять спортивное упражнение отказался, но оценил энтузиазм Ольги.

«Я не встану в планку после двух бокалов просекко, иначе наше выступление на этом закончится», — пошутил Бартон.

Такие коллаборации не только привлекают внимание, но и показывают: планка может быть разной — от шуточной до экстремальной.

В самолете, на лошади и капоте внедорожника

Ольга не ограничивается студиями и спортзалами. Ее планка — это еще и способ исследовать мир. Вернее, вставать в планку в самых неожиданных его точках.

«Как-то раз я держала планку в самолете, на корабле, умудрилась встать в нее в фуникулере на высоте 2500 метров. Планка была и на манеже цирка, в ресторанах, кино, театрах, на Красной площади», — перечисляет Ольга свой внушительный список.

Планка в неожиданных местах — фишка блогера Ольги Платоновой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Как-то раз на День города в 2023 году Ольга Платонова поставила в планку несколько десятков новосибирцев прямо на Михайловской набережной.

«Я ожидала более живой реакции, многие боялись испачкать руки. Люди у нас все-таки зажатые на поступки и эмоции», — делилась впечатлениями блогер.

Ольга рассказала, что мечтает собрать как можно больше людей, которые одновременно встанут в планку, чтобы попасть в «Реестр рекордов России». В своем стремлении Ольга уже сумела поставить в планку сто человек, и не просто так, а на воде на сапах.

Сибиряки встали в планку на сапе Источник: Ольга Платонова

Не обходится и без экзотики — как-то раз Ольга стояла в планке на двух лошадях одновременно, на капоте внедорожника, на взлетной полосе, на перевале Чике-Таман и даже в бикини на морозе в -40 градусов.

«Как-то раз я держала планку на столе, на спине у меня лежало 6 килограммов роллов, а шеф готовил их прямо в моменте, используя огонь», — вспоминает экстремальный случай Ольга Платонова.

А правильно ли она стоит? Мнение эксперта

Некоторые зрители замечают, что Ольга иногда стоит в планке «не по канону» — например, на каблуках. Но ее цель — не идеальная техника, а эмоция, вовлечение, искусство момента. Чтобы помочь тем, кто хочет делать планку правильно и с пользой, мы обратились к эксперту.

Дарья Мануйленкова

Дарья Мануйленкова, чемпионка мира и абсолютная чемпионка России по бодифитнесу, объясняет: планка — это статическое упражнение, которое укрепляет мышцы кора, спины, плеч и ног. Оно улучшает осанку, тонизирует пресс и не требует специального оборудования. Главное — делать его правильно:

Лягте на живот, упритесь на локти и поднимите корпус. Держите спину прямой, тело — ровной линией. Опирайтесь на локти и носки, напрягите живот и ягодицы. Дышите ровно.

«Для начинающих достаточно 20–30 секунд в несколько подходов. Регулярность важнее рекордов: 3–4 раза в неделю будет отличным результатом. Но есть и противопоказания: при острых болях в спине, проблемах с глазами (глаукома, давление) и сердечно-сосудистых заболеваниях стоит проконсультироваться с врачом», — говорит Дарья Мануйленкова.

Зачем всё это

Ольга Платонова не просто стоит в планке — она создает истории. Ее акции — это спорт, искусство, юмор и соцэксперимент в одном флаконе. Она напоминает: спорт может быть нескучным, а планка — не только упражнением, но и жестом, перформансом, способом встретить рассвет на высоте или просто улыбнуться вместе со звездой.

Ольге Платоновой предложили вступить в ряды цирковых артистов Источник: Сергей Сметанников

И пусть ее техника иногда далека от идеала — миссия работает. Она склоняет людей к спорту, пусть и через эпатаж. А вы уже сегодня можете попробовать встать в планку — хоть на минуту, хоть на 20 секунд. Главное — начать. Даже если без каблуков и роллов на спине.

Что еще почитать

Росла в тени сестры-чемпионки, ощутила поддержку Вяльбе и встретила любовь в спорте. Спринт Дарьи Непряевой к Олимпиаде-2026.

«Чтобы просто играть, особо ничего не нужно»: в Новосибирске набирает популярность падел — что это за спорт.