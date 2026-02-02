Президент ФИФА предложил снять бан со сборной России по футболу

Российская сборная из-за бана пропустила несколько крупных чемпионатов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд. Такое мнение он высказал в интервью британскому телеканалу Sky.

«Рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд? Мы должны это сделать, определенно. Потому что этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», — сказал Инфантино.

Он также добавил, что организация должна рассмотреть вопрос изменения правил и закрепить положение о том, чтобы никогда не запрещать национальным командам играть в футбол по политическим причинам.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.