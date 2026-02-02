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Спорт Президент ФИФА предложил снять бан со сборной России по футболу

Президент ФИФА предложил снять бан со сборной России по футболу

Наши спортсмены не участвуют в международных турнирах с 2022 года

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Российская сборная из-за бана пропустила несколько крупных чемпионатов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРоссийская сборная из-за бана пропустила несколько крупных чемпионатов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Российская сборная из-за бана пропустила несколько крупных чемпионатов

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд. Такое мнение он высказал в интервью британскому телеканалу Sky.

«Рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд? Мы должны это сделать, определенно. Потому что этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», — сказал Инфантино.

Он также добавил, что организация должна рассмотреть вопрос изменения правил и закрепить положение о том, чтобы никогда не запрещать национальным командам играть в футбол по политическим причинам.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

За время действия этих санкций российский футбол понес серьезные потери: сборная пропустила чемпионат мира 2022 года, первенство Европы 2024 года, а также не принимает участия в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
ФИФА Спорт Футбол Сборная России
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Комментарии
6
Гость
2 февраля, 22:44
Хорошо бы сразу в чемпионы , время на подготовку было достаточно
Гость
2 февраля, 18:58
Итальянские братья стараются бэзвозмэздно т.е даром?
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Гость
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