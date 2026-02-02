Президент ФИФА предложил снять бан со сборной России по футболу

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд. Такое мнение он высказал в интервью британскому телеканалу Sky.
«Рассмотреть вопрос снятия санкций с российских команд? Мы должны это сделать, определенно. Потому что этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», — сказал Инфантино.
Он также добавил, что организация должна рассмотреть вопрос изменения правил и закрепить положение о том, чтобы никогда не запрещать национальным командам играть в футбол по политическим причинам.
Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
За время действия этих санкций российский футбол понес серьезные потери: сборная пропустила чемпионат мира 2022 года, первенство Европы 2024 года, а также не принимает участия в квалификации к чемпионату мира 2026 года.