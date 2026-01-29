Росла в тени сестры-чемпионки, ощутила поддержку Вяльбе и встретила любовь в спорте. Спринт Дарьи Непряевой к Олимпиаде-2026

Вспоминаем, каким был путь 23-летней лыжницы Дарьи Непряевой к Олимпиаде в Милане Источник: Nedasha / T.me; dnepryaeva / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

До открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо остается чуть больше недели. На днях Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список спортсменов из России, которые допущены до участия в нейтральном статусе.

Среди тех, кому выпала возможность выступить на Олимпиаде-2026, оказалась 23-летняя лыжница Дарья Непряева. MSK1.RU рассказывает, каким был путь спортсменки до главного старта четырехлетия.

Младшая дочь в династии лыжников

Дарья Непряева родилась в мае 2002 года в Твери. Ее родители Михаил Непряев и Ирина Крупышева (в замужестве Непряева) в 1990-е были сильнейшими лыжниками в стране и входили в национальную сборную. В ее составе они неоднократно были победителями соревнований внутри России и за рубежом. Старшая сестра Дарьи 29-летняя Наталья Непряева (в замужестве Терентьева) — трехкратный призер Олимпийских игр в Пхенчхане и Пекине в лыжном спорте. Младший брат, 12-летний Дима, выступает за сборную Твери.

На лыжи Дарью поставили в раннем детстве. Вместе с родителями и сестрой она каталась по Бобачёвской роще в Твери и по лесу в соседней Чуприяновке. Уже в пять лет девочка ездила на спортивные сборы сестры. Несмотря на семейное пристрастие к лыжному спорту, Непряевы рассматривали для младшей дочери и другую стезю.

«Она более миниатюрная, гибкая, ее даже наши друзья-знакомые с детства в художественную гимнастику пытались забрать. Но нет, мы лыжники!» — признавалась мать девушки Ирина Непряева в интервью «КП».

У лыжников Михаила и Ирины Непряевых трое детей — все они пошли по стопам родителей Источник: n_nepryaeva / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Первые шаги в спорте Дарья сделала под руководством мамы Ирины и заслуженного тренера РФ Александра Смирнова. В интервью он не раз подчеркивал разницу между сестрами.

«По своим физическим данным Даша отличается от Натальи, она больше похожа на маму. Если Наталья силовая лыжница, то Даша и ее мама — беговые, как Тереза Йохауг, — отмечал Смирнов. — Если Наташа взрывней, эмоциональней, то Даша помягче, поспокойней. Но у нее с характером тоже всё в порядке. И самолюбие хорошее спортивное есть».

Дарья признавалась, в детстве они с сестрой делили комнату и часто дрались. Повзрослев, девочки стали друг для друга главной опорой и поддержкой.

«Я всегда буду на стороне моей сестры, даже если она сделает что-то не так, я всегда буду за нее. Она для меня один из самых близких людей», — рассказывала Непряева-младшая в интервью РИА Новости.

По словам Дарьи, в детстве у них с сестрой Натальей часто случались конфликты Источник: Nedasha / T.me

«Никто твоих слез не стоит»

В Твери Дарья занималась в школе олимпийского резерва № 1. Сначала девушка выступала за родной регион, а после стала представлять Татарстан.

В возрасте 15 лет она приняла участие в первенстве Центрального федерального округа (ЦФО) среди юниоров и юниорок. В спринте свободным стилем Непряева-младшая стала 17-й, обойдя 37 конкуренток.

В следующем сезоне спортсменка выиграла гонку на 5 километров классическим стилем на всероссийских соревнованиях в Сыктывкаре. Эта победа позволила Дарье отобраться на юношеские Олимпийские игры в Лозанне, где она показала лучшие результаты среди россиянок в спринте свободным стиле и в гонке на 5 километров в классическом. В марте 2020 года в финале X зимней спартакиады в Красноярске девушка заняла третье место. Сезон Непряева-младшая завершила лидером рейтинга Всероссийской федерации лыжных гонок среди девушек 17–18 лет.

В феврале 2022 года Дарья выиграла молодежный чемпионат мира в норвежском Линге. Там же девушка завоевала серебряную медаль в эстафете. На этой ноте девушка завершила карьеру в юниорах.

На соревнованиях в России Дарья Непряева представляет Республику Татарстан Источник: dnepryaeva / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

В сезоне-2022/2023 Дарье предстояло столкнуться на стартах со старшей сестрой. К тому моменту за плечами Натальи уже были две Олимпиады и статус лидера сборной. В первый взрослый сезон выдающихся успехов Непряева-младшая не показала, за что себя корила впоследствии.

«У меня реально не получалось, я не понимала почему. Я вроде всё делаю, не халявлю на тренировках, я всё выполняю, но почему у меня не получается? Я уходила лидером, а сейчас я проигрываю девчонкам, у которых выигрывала очень много», — призналась Непряева в интервью «Матч ТВ».

Как рассказывала Дарья, в сложный период ей оказала поддержку и дала наставление глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.

«Помню: я плачу, сижу в столовой, она сидит со мной и говорит: „Никогда не показывай никому свои слезы. Никто твоих слез не стоит!“ Это один из советов, который я запомнила на всю жизнь. Нужно быть сильной всегда», — делилась Непряева-младшая.

В переломный момент карьеры Дарью поддержала глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе Источник: dnepryaeva / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

«Наташа — главный соперник»

В 2023 году на чемпионате России в Тюмени Дарья завоевала серебро в эстафете, а на финале Кубка России в Кировске стала четвертой. Дарья признавалась, что заниматься в одной группе с сестрой продуктивно, хоть и временами тяжело эмоционально.

В августе того же года Наталья вышла замуж за лыжника Александра Терентьева, а после столкнулась с травмой и пропустила сезон. В свое отсутствие на трассе старшая сестра продолжала следить за успехами младшей и давать ей советы.

«Когда я пробежала свой четвертьфинал в Ханты-Мансийске и взяла телефон, увидела, что она мне сообщение немножко агрессивное написала, ругала за то, что я не очень хорошо тактически построила гонку», — делилась Дарья.

Мы все соперники, и Наташа для меня самый главный, потому что она самая сильная лыжница в стране. Все стремятся ее обыграть, и я не исключение. Дополнительно играет еще то, что она моя сестра. Дарья Непряева российская лыжница

В феврале 2024 года Непряева-младшая стала третьей в спринте на Всероссийской зимней спартакиаде в Тюмени. А на чемпионате России вновь пополнила копилку бронзовых медалей. Аналогичный результат она показала и в финале Кубка России.

Родив ребенка, Наталья вернулась в спорт, и сестры продолжили конкуренцию. Только теперь в лидеры стала выбиваться Дарья. В 2025 году она трижды занимала первые места в разных дисциплинах на этапах Кубка России. А в финале — получила вторые места в гонке на 3 км, 10 км и спринте. Чемпионат России стал для Дарьи триумфальным: она завоевала золото в командном спринте и эстафете, а также бронзу в гонке на 10 км. В скиатлоне Непряева-младшая взяла серебро, уступив сестре.

Многие считали, что именно конкуренция подстегнула молодую спортсменку. Дарья же подчеркивала, что работа плечом к плечу с Натальей ее мотивирует, но считать это определяющим фактором она бы не стала.

«Я очень много видела разных высказываний о том, что это и помогло, но я бы так не сказала. У меня бы не было вторых мест, а были бы первые, если бы она не вернулась», — рассуждала Дарья.

Дарья неоднократно отмечала, что равняется на сестру и мечтает превзойти ее Источник: n_nepryaeva / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Дебют на международных соревнованиях и путь в Милан

Поворотный момент в карьере спортсменки произошел в декабре 2025 года. После начала спецоперации на Украине российские спортсмены были от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Непряева-младшая одной из первых получила нейтральный статус и вышла на международные соревнования. На отборочном турнире, который проходил в швейцарском Давосе, Дарья уложилась в квалификационный норматив по спринту свободным стилем. И пусть в зачете спортсменка стала лишь 39-й, ее результата хватило, чтобы завоевать квоту на Олимпийские игры.

«То, что Даша не отобралась в тридцатку, это не значит, что она выступила плохо. Она вообще-то дебютировала на таких соревнованиях. А приехала в Давос только вчера ночью, двое суток не спала. Для первого раза она выступила нормально. Главное, что свою задачу-минимум выполнила. Не стоило ждать, что она приедет и с ходу свернет горы», — комментировала результат дочери Ирина Непряева.

В конце декабря Дарья приняла участие в многодневной гонке «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. На дистанции 10 км классическим стилем с раздельным стартом она стала 27-й, а на масс-старте свободным стилем — 8-й. В общем зачете девушка заняла десятую строчку. В январе 2026 года Непряева-младшая приняла участие в этапах Кубка мира. В немецком Оберхофе в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом лыжница финишировала 16-й, а в швейцарском Гомсе выбыла в четвертьфинале, заняв пятое место в спринте. В классическом масс-старте на 20 км Дарья стала восьмой. Эти турниры девушка использовала как подготовку к главному старту в карьере.

В декабре 2025 года Дарья Непряева получила нейтральный статус, благодаря которому она может выступать на международных соревнованиях Источник: dnepryaeva / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Что касается личной жизни, то, как и старшая сестра, свою любовь Дарья встретила в спорте. По мнению девушки, с графиком тренировок и соревнований в разных городах сблизиться с человеком из другой сферы было бы сложно. Еще со времен юниоров Непряева-младшая состоит в отношениях с 24-летним лыжником Сергеем Волковым.

«Он очень здорово меня поддерживает, дает мне советы. Я постоянно у него что-то спрашиваю, он очень умный и начитанный. Мне кажется, если бы не он, возможно, у меня бы и не получилось стать чемпионкой мира среди юниоров», — рассказывала о возлюбленном она.

Часто в социальных сетях девушки мелькает ее мальтийская болонка Паксли. Своего питомца Дарья называет своим лучшим другом.

Еще с юниоров Дарья Непряева встречается с лыжником Сергеем Волковым Источник: Nedasha / T.me

Рассуждая о влиянии своей семьи на карьеру, девушка отмечала, что из-за известной фамилии на нее возлагают большую ответственность и внимательнее относятся к спортивным результатам. С возрастом, как делилась Непряева-младшая, она стала спокойнее относиться к сравнениям.

«Мне не хотелось бы быть просто сестрой Натальи Непряевой, мне хочется добиться чего-то самой в этой жизни», — говорила девушка в интервью.

По словам тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина, на Олимпийских играх Дарья Непряева побежит все дистанционные гонки, к которым будет допущена. Подготовку девушки перед Олимпиадой оценил ее первый тренер Александр Смирнов.