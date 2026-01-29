Похвала от Путина, анорексия и два мужа. Как сложилась судьба фигуристки Юлии Липницкой

Рассказываем о взлетах и падениях фигуристки Юлии Липницкой Источник: sunnylipnitskaya / Instagram.com*

Эту спортсменку все запомнили как 15-летнюю девочку в красном платье на олимпийском льду Сочи, танцевавшую под пронзительную мелодию из «Списка Шиндлера». Тогда фигуристка Юлия Липницкая стремительно ворвалась в мировые спортивные рейтинги и новостные ленты.

Оглушительный успех девочки, выполнявшей сумасшедшие пируэты и сложнейшие прыжки, вскоре закончился, а через несколько лет Юлия и вовсе завершила профессиональную карьеру. Со временем она родила двух детей и с головой ушла в семейную жизнь. E1.RU решил вспомнить историю талантливой спортсменки, а также выяснить, чем она занимается сейчас.

Источник: Городские медиа

Мама воспитывала будущую чемпионку одна

Мама воспитывала Юлю в одиночку Источник: sunnylipnitskaya / Instagram.com*

Юля родилась в 1998 году в Екатеринбурге. Ее мама, Даниела Липницкая, воспитывала дочку одна. Папа девочки, Вячеслав, ушел служить в армию еще до ее рождения, но в семью не вернулся.

«Когда Юлина мама забеременела, Славку забрали в армию. Оттуда он так и не вернулся, — рассказывала знакомая семьи Валентина Попова об отце фигуристки. — Говорят, сразу после службы уехал в другой город. Даниела в одиночку поднимала девочку, дала ей свою фамилию. Приходилось трудиться на нескольких работах, даже на базаре. Помню, возвращалась Даниела замерзшая. Но она всё выдержала».

Мама девочки сделала всё, чтобы помочь раскрыться талантам дочки Источник: sunnylipnitskaya / Instagram.com*

Девочка росла активным ребенком и, будучи еще малышкой, смело каталась на роликах. Мама увидела в четырехлетней дочке талант и отвела ее в местную спортшколу «Локомотив». Устроившись сразу на несколько работ, Даниела Леонидовна сняла дешевую квартиру рядом со стадионом, чтобы Юле было удобнее ходить на тренировки.

«Она никогда не плакала, когда падала»

Первыми тренерами Юлии стали Елена Левковец и Марина Войцеховская. Учителя сразу подметили, что девочка отличается от сверстниц своей серьезностью.

«В 2002 году ее мама привела к нам в школу. Тогда всех оставили в зале, шел отбор: кто-то боялся, кто-то плакал, кто-то стеснялся, кроме одной девочки — это была Юля. Она сидела наверху на шведской стенке и смотрела на всех детей. На тестировании Юля выполнила все упражнения и прошла отбор с оценкой „пять“. Помню, как на тренировках она падала, вставала и бежала дальше. Она даже в четыре года никогда не плакала, когда падала. Никогда!» — рассказывала в интервью E1.RU первый тренер Липницкой.

Елена Левковец — первый тренер Юлии Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Когда Юля была маленькой, она не проиграла ни одного турнира в Екатеринбурге. Юная спортсменка достойно выступала на соревнованиях и на первенстве России.

«Всегда была в призерах. Она даже в девять лет заняла на России 8-е или 9-е место, уже не помню. Уже тогда Юля отличалась растяжкой, затяжкой и шикарными вращениями. На нее уже смотрели специалисты, и уже тогда маленькая звездочка зажглась», — делилась Елена Левковец.

Юля Липницкая в четвертом классе: «Моя мечта — стать чемпионкой по фигурному катанию» Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В 2009 году, когда в Екатеринбурге Липницкая уже достигла потолка, она вместе с мамой переехала в столицу. В Москве ей удалось попасть в группу к Этери Тутберидзе и уже через несколько месяцев освоить все тройные прыжки.

«Юле было лет восемь, когда она приехала ко мне на просмотр. Наверное, каждый тренер ищет тот материал, с которым можно работать. Но отдельно материала не бывает, важны еще родители», — объясняла Тутберидзе.

В первенстве России среди юниоров в сезоне 2009/2010 фигуристка стала пятой, а через год оказалась четвертой уже во взрослом чемпионате страны. Также она выиграла Гран-при в Польше, завоевала золотые медали в Италии и Канаде.

Спортсменка с малых лет показывала исключительную технику Источник: sunnylipnitskaya / Instagram.com*

Предолимпийский сезон спортсменка начала с триумфа в Финляндии, а затем победила в соревнованиях в Китае, Франции и Париже. В финале Гран-при Юлия не выступила из-за травмы, только во второй половине сезона 2012/2013 она вернулась на лед.

До сочинской Олимпиады Юлия уже занимала призовые места на соревнованиях Источник: sunnylipnitskaya / Instagram.com*

Юлия вместе с тренером Этери Тутберидзе Источник: sunnylipnitskaya / Instagram.com*

Еще одной знаковой победой для спортсменки стало золото на чемпионате Европы в 2014 году. Тогда Юле Липницкой было непросто, но всегда рядом с ней были ее тренер и мама:

«Юле и сейчас очень тяжело, она каждый день борется с весом. Я в своей работе с таким не сталкивалась — ей просто совсем нельзя кушать. И мне очень жалко, что ей приходится столько терпеть, но ничего не могу с этим поделать. Она молодец, что с этим справляется. Когда ей нужно сбрасывать вес, она ест только порошок „Сквизи“ — это клетчатка, которая дает энергию. Ей тяжело, и вес идет вниз очень медленно — по 100 граммов в день. Но она справляется, слава Богу», — рассказывала тренер в интервью Team Russia 2014.

Взяла золото в 15 лет

В свои 15 лет Юлия Липницкая оказалась главной надеждой сборной России по фигурному катанию. Юная спортсменка стала героем Олимпийских игр в Сочи, блестяще откатав короткую и произвольную программы в командных соревнованиях.

Она поднялась на высшую ступень пьедестала и стала второй из самых юных олимпийских чемпионов по фигурному катанию в истории зимних Игр.

Этот ролик набрал 24 миллиона просмотров Источник: Olympics / YouTube.com

20 февраля 2014 года Юлия выступала с произвольной программой под музыку из знаменитого фильма «Список Шиндлера». Зрители всего мира восхищались талантом спортсменки и задавались вопросом, как хрупкая девочка может быть такой сдержанной.

Президент вручил Юлии Липницкой государственную награду Источник: Kremlin.ru

Тогда президент Владимир Путин лично поздравил фигуристку с победой. Ее номер растрогал и режиссера Стивена Спилберга, который написал Юлии письмо с благодарностью.

«Мне что теперь, всю жизнь 37 кг весить, чтобы вас порадовать?»

Липницкая продолжила кататься после Сочи, но таких серьезных успехов, как до Олимпиады, больше не добивалась. В финале Гран-при в 2014 году она стала пятой, на чемпионате России 2015 года — девятой.

Уже через год после Олимпиады Юлия исчезла из состава сборной и перестала показывать высокие результаты.

После сочинского взлета Юлию ждало болезненное падение Источник: sunnylipnitskaya / Instagram.com*

В январе 2015-го распространились слухи о конфликте Липницкой с Этери Тутберидзе, а к концу года стало известно, что фигуристка переходит к Алексею Урманову. С ним Юлия получила серебро на Кубке России и победу в Кубке Тироля.

«Липницкая ко мне никогда не вернется. Триста процентов — она этого шага не сделает, так долго уходила. Более того, она понимает, что я не изменюсь. Надо работать. А зачем мне ее брать назад, если она не будет? Чтобы она была статисткой? Но это не та девочка, которая должна просто числиться в группе», — негодовала Тутберидзе.

Вскоре после Олимпиады спортсменка ушла от своего тренера Источник: sunnylipnitskaya / Instagram.com*

На Гран-при России 2016 года Юлия заняла 12-е место — это выступление стало для нее последним.

После Олимпиады Липницкой также пообещали квартиру площадью 70 квадратных метров в Москве, но ключи она получила только в 2017 году. Жилье спортсменки расположено на юго-западе столицы.

Чемпионка получила свою московскую квартиру в 2017 году Источник: Sezar Group

На фото с получения ключей от квартиры фанаты подметили, что фигуристка прибавила в весе. Это стало поводом для сплетен о том, что она ждет ребенка.

«Нет у меня никаких беременностей, достали уже. Совесть имейте, — писала спортсменка. — Мне что теперь, всю жизнь 37 килограммов весить, чтобы вас порадовать? Нахуделась уже, хватит».

«Сложила коньки в шкаф и уехала в клинику»

28 августа 2017 года мама Юлии объявила, что ее дочь завершила спортивную карьеру. Фигуристка три месяца проходила лечение от анорексии.

Позже в интервью, опубликованном на сайте Федерации фигурного катания, отвечая на вопрос, что ей не позволило полностью реализоваться в спорте, Липницкая призналась: «99 процентов — проблемы со здоровьем. А остальное, понятно, уже прикладывалось к этому. После того как был озвучен мой диагноз, мне стали писать, спрашивать, зачем я это сделала. Но даже если бы я сама не сказала, то информация всё равно бы просочилась. Анорексия — болезнь XXI века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все… После Cup of Russia я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед. В январе уехала в клинику. Вот и вся история».

Юлия лечилась от анорексии Источник: sunnylipnitskaya / Instagram.com*

В том же году бывший военный Вячеслав пришел в эфир Первого канала и заявил, что является родителем прославленной фигуристки: «В 2014 году была Олимпиада в Сочи. Я обратил внимание на фамилию одной из участниц. Я увидел себя… Я в этом уверен на 100 процентов. Я стал гуглить в интернете и увидел, что мать Юлии — Даниела, и сразу же понял, что это моя девочка. Сходятся полностью все даты, когда я с ней встречался. Мне достали номер телефона, и я связался. Трубку подняла Юля, ее голос я узнал сразу же. Она передала трубку маме, та сказала, чтобы я не звонил», — поделился мужчина.

Многие отмечали, что Юлия Липницкая внешне похожа на Вячеслава Источник: Первый канал

После Юлия высказалась, что этот мужчина не имеет никакого к ней отношения.

«То, что он рассказывал про меня, — просто хочется кляп в его рот вставить. Невозможно такое слушать! Что касается моего отца, я прекрасно знаю, кто он и где он живет. Поэтому я предупреждаю: если подобные случаи повторятся, на каналах будут появляться мои „папаши или родственники“, одержимые желанием пропиариться за мой счет, то встретимся с ними в суде», — говорила Липницкая.

Но коньки Юля не забросила. В 2018 году она вместе со спортсменкой Еленой Ильиных решила открыть «Академию чемпионов», чтобы тренировать детей и взрослых. Также фигуристка работала спортивным комментатором и выступала в ледовых шоу.

В интервью E1.RU Илья Авербух объяснил, почему после завершения карьеры Юлия Липницкая пропала: «При всём том, что у нее публичный вид спорта, она достаточно скромный и даже, может быть, слегка закрытый человек. Она всегда, даже будучи на этом пике, чувствовала себя неловко в этой гигантской популярности. После завершения карьеры она спокойно ушла в семейную жизнь. У нее прекрасная семья, она очень качественно работает тренером. У нее нет внутренней потребности удерживать внимание вокруг себя. Такая позиция, безусловно, вызывает уважение».

После завершения карьеры Липницкая стала тренером Источник: sunnylipnitskaya / Instagram.com*

Сейчас спортсменка входит в состав академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Два мужа и рождение детей

В 2020 году стало известно, что Юлия Липницкая впервые стала мамой. Отцом малышки Каталины стал Владислав Тарасенко, с которым она к тому моменту встречалась уже несколько лет. Молодые родители долго скрывали, что у них будет ребенок.

Липницкая родила первенца от фигуриста Источник: sunnylipnitskaya / Instagram.com*

Владислав Тарасенко тренировался у Алексея и Татьяны Мишиных, Этери Тутберидзе. В 2015 году он выиграл финал Кубка России среди юниоров, а свой последний сезон провел в парном катании под руководством Тамары Москвиной.

Вскоре Владислав отправился на СВО Источник: sunnylipnitskaya / Instagram.com*

В 2022 году гражданского мужа Липницкой мобилизовали для участия в специальной военной операции. Осенью ему пришла повестка, а далее его отправили на полигон в подмосковном Алабино. Спустя два года пара рассталась.

В 2024 году Юлия родила второго ребенка — сына Арсения. Правда, отцом мальчика стал другой известный фигурист и тренер Саши Трусовой — Дмитрий Михайлов. Липницкая вышла за него замуж в июне того же года. Свадьба влюбленных прошла летом в престижном районе на Рублевском шоссе, молодожены пригласили на торжество только самых близких людей.

«Для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребенок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным», — объяснил спортсмен в соцсети.

Мужем Липницкой стал Дмитрий Михайлов Источник: sunnylipnitskaya / Instagram.com*

Они поженились в 2024 году Источник: sunnylipnitskaya / Instagram.com*

Источник: sunnylipnitskaya / Instagram.com*

Сейчас Юлия продолжает вести тихую непубличную жизнь с мужем и двумя детьми. Она по-прежнему работает детским тренером по фигурному катанию.

