НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Ярославле
Погода-11°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -14

0 м/c,

штиль.

 752мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 76,55
EUR 90,93
Когда Масленица
ПСБ: главные события года
Девушка выпала с балкона
Жалоба на больницу
Пробка на трассе
Изменения в ОМС
Нападение в магазине
«Сказочный» Ярославль
Спорт Российских спортсменов пригласили на Олимпиаду в Италии: разрешат ли им выступать под своим флагом

Российских спортсменов пригласили на Олимпиаду в Италии: разрешат ли им выступать под своим флагом

Несколько россиян уже дали согласие на участие в соревнованиях

142
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUОлимпиада пройдет с 6 по 22 февраля | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил российских горнолыжников Юлию Плешкову и Семена Ефимова, а также саночников Дарью Олесик и Павла Репилова выступить на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

Главное условие — спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна РФ. Чтобы принять участие в Играх, им необходимо принять приглашение.

Юлия Плешкова (28 лет) — двукратная чемпионка России, двукратный призер зимних Универсиад (2017, 2019 г.). Также она участвовала в Олимпиаде в Пекине в 2022 году, где была 20-й в скоростном спуске. Семен Ефимов (29 лет) — бронзовый призер Универсиады 2017 года, чемпион зимней Универсиады 2019 года в слаломе.

Дарья Олесик (21 год) — чемпионка России по санному спорту 2024 года. Павел Репилов (24 года) — победитель чемпионатов России, чемпион зимних Юношеских олимпийских игр 2020 года.

Еще 9 российских спортсменов уже дали согласие на участие в Олимпиаде. Среди них: лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев сообщил, что на Играх 2026 года от России выступят максимум 13 спортсменов.

«Будем смотреть, однозначно болеть. Дискуссия про нейтральный статус тяжелая. Как гражданин и человек, который заседал 13 лет в Госдуме, я это понимаю. Но препятствовать спортсменам выступать неправильно. Они выступают за Россию, привозят медали за Россию. А параллельно мы восстанавливаемся с разной степенью успеха», — процитировали Дегтярева РИА Новости.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. До начала соревнований осталось всего несколько дней, а на площадке спешно доделывают спортивные объекты. Подробнее о том, какие проблемы грозят сорвать Олимпиаду, читайте в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
МОК Олимпиада Италия Спортсмен Спорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
59 минут
Крёстные отцы?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов
Елизавета
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Рекомендуем