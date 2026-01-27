Российских спортсменов пригласили на Олимпиаду в Италии: разрешат ли им выступать под своим флагом

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил российских горнолыжников Юлию Плешкову и Семена Ефимова, а также саночников Дарью Олесик и Павла Репилова выступить на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

Главное условие — спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна РФ. Чтобы принять участие в Играх, им необходимо принять приглашение.

Юлия Плешкова (28 лет) — двукратная чемпионка России, двукратный призер зимних Универсиад (2017, 2019 г.). Также она участвовала в Олимпиаде в Пекине в 2022 году, где была 20-й в скоростном спуске. Семен Ефимов (29 лет) — бронзовый призер Универсиады 2017 года, чемпион зимней Универсиады 2019 года в слаломе.

Дарья Олесик (21 год) — чемпионка России по санному спорту 2024 года. Павел Репилов (24 года) — победитель чемпионатов России, чемпион зимних Юношеских олимпийских игр 2020 года.

Еще 9 российских спортсменов уже дали согласие на участие в Олимпиаде. Среди них: лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев сообщил, что на Играх 2026 года от России выступят максимум 13 спортсменов.

«Будем смотреть, однозначно болеть. Дискуссия про нейтральный статус тяжелая. Как гражданин и человек, который заседал 13 лет в Госдуме, я это понимаю. Но препятствовать спортсменам выступать неправильно. Они выступают за Россию, привозят медали за Россию. А параллельно мы восстанавливаемся с разной степенью успеха», — процитировали Дегтярева РИА Новости.