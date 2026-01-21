НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Была атмосфера плей-офф»: главный тренер «Локомотива» прокомментировал победную игру с минским «Динамо»

Матч завершился со счетом 2:1

«Локомотив» обыграл «Динамо Минск»

«Локомотив» обыграл «Динамо Минск»

Ярославский «Локомотив» обыграл «Динамо Минск» со счетом 2:1. Матч прошел на домашней арене вечером 21 января. Первый гол в ворота соперника забил Артур Каюмов, который пропустил предыдущую игру из-за рождения дочки. Второй и решающий гол забил Егор Сурин. Для нападающего это была первая игра после травмы руки.

«Хорошая игра, отличная и заслуженная победа. Была атмосфера плей-офф. Спасибо болельщикам, что так болели за нас. Соперник повел в счете, но мы быстро его сравняли. Очень рад за ребят и горд ими», — сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли на пресс-конференции с журналистами.

Главный тренер соперника Дмитрий Квартальнов также похвалил игру «Локомотива» и выделил, чего не хватило команде минского «Динамо» в матче.

«[Нашей команде] не хватает чуть наглости, чем славится „Локомотив“, который понаглее и поувереннее», — отметил Квартальнов.

Следующая игра (6+) у «Локомотива» будет на выезде со «Спартаком» 25 января.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
