Российский вратарь остановил звездных англичан: результаты Лиги чемпионов

Российский вратарь «Буде-Глимт» помог команде обыграть «Манчестер Сити» Источник: пресс-служба УЕФА

20 января были сыграны девять матчей седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. В центральном матче дня «Арсенал» в Милане обыграл «Интер». Главной сенсацией стало поражение «Манчестер Сити» от норвежского «Буде-Глимт».

Источник: пресс-служба УЕФА

«Кайрат» — «Брюгге» 1:4

Голы: Станкович, 32 (0:1). Ванакен, 38 (0:2). Верман, 74 (0:3). Мехеле, 84(0:4). Садыбеков, 90+2 (1:4)

«Буде-Глимт» — «Манчестер Сити» 3:1

Голы: Хег, 22 (1:0). Хег, 24 (2:0). Хауге, 58 (3:0). Шерки, 60 (3:1)

Источник: пресс-служба УЕФА

«Буде-Глимт» в Норвегии сотворил одну из главных сенсаций нынешнего розыгрыша турнира, обыграв «Манчестер Сити». Руку к этому приложил российский вратарь Никита Хайкин.

«Реал» — «Монако» 6:1

Голы: Мбаппе, 5 (1:0). Мбаппе, 26 (2:0). Мастантуоно, 51 (3:0). Керер, 55 — в свои ворота (4:0). Винисиус Жуниор, 63 (5:0). Тезе, 72 (5:1). Беллингем, 80 (6:1)

Источник: пресс-служба УЕФА

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил два гола в ворота бывшей команды — в нынешнем розыгрыше турнира на его счету уже 11 мячей.

Перед игрой главный тренер сборной России Валерий Карпин встретился с полузащитником «Монако» Александром Головиным, но, кажется, его советы не помогли.

«Спортинг» — «ПСЖ» 2:1

Голы: Суарес, 74 (1:0). Кварацхелия, 79 (1:1). Суарес, 90 (2:1)

Источник: пресс-служба УЕФА

Действующий победитель Лиги чемпионов неожиданно проиграл в Лиссабоне. Парижане нанесли много ударов по воротам, но в этот вечер португальцы были точнее.

«Вильярреал» — «Аякс» 1:2

Голы: Олувасейи, 49 (1:0). Глух, 61 (1:1). Эдвардсен, 90 (1:2)

«Копенгаген» — «Наполи» 1:1

Голы: Мактоминай, 39 (0:1). Ларссон, 72 (1:1)

«Интер» — «Арсенал» 1:3

Голы: Габриэл Жезус, 10 (0:1). Сучич, 18 (1:1). Габриэл Жезус, 31 (1:2). Дьекереш, 84 (1:3)

Источник: пресс-служба УЕФА

«Арсенал» выставил не оптимальный состав, но это не помешало англичанам одержать седьмую победу в семи матчах. Лидер чемпионата Англии оказался сильнее «Интера», идущего первым в чемпионате Италии.

«Олимпиакос» — «Байер» 2:0

Голы: Коштинья, 2 (1:0). Тареми, 45+1 (2:0)

«Тоттенхэм» — «Боруссия» 2:0

Голы: Ромеро, 14 (1:0). Соланке, 37 (2:0)