Игра лидеров чемпионатов Англии и Италии, Головин встретится с «Реалом»: анонс седьмого тура Лиги чемпионов

Лига чемпионов выходит с новогодних каникул. До конца общего этапа осталось два тура, а это значит, что цена каждого матча выросла многократно — у многих команд нет права на ошибку.

Публикуем расписание игр от 161.RU и рассказываем о предматчевых раскладах.

Формат турнира

В общем этапе Лиги чемпионов выступают 36 команд. Теперь нет никаких групп, только общая таблица. В таком формате Лига чемпионов проводится во второй раз.

Каждая команда проведет по восемь матчей: по четыре дома и в гостях. Все соперники будут разными.

Первые восемь команд турнирной таблицы отправятся напрямую в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место примут участие в стыковом раунде (1/16 финала). Для коллективов с 25-го по 36-е место еврокубковый сезон будет закончен.

Расписание седьмого тура

20 января

«Кайрат» — «Брюгге» (18:30);

«Буде-Глимт» — «Манчестер Сити» (20:45).

«Манчестер Сити» отправится за полярный клуб, где постарается переиграть команду российского вратаря Никиты Хайкина. Тренер англичан Хосеп Гвардиола перед матчем заявил, что рад такой поездке, так как сможет увидеть северное сияние. Главную звезду команды Эрлинга Холанна этим точно не удивишь — он приехал в родную Норвегию.

Норвежской команде, если она хочет бороться за выход в плей-офф, нужно побеждать.

«Вильярреал» — «Аякс» (23:00);

«Тоттенхэм» — «Боруссия» (23:00);

«Копенгаген» — «Наполи» (23:00);

«Интер» — «Арсенал» (23:00).

В Милане сойдутся лидеры чемпионатов Италии и Англии — «Интер» и «Арсенал». Лондонцы в этом розыгрыше Лиги чемпионов не потеряли ни одного очка и занимают первое место в таблице. В этом матче их устроит и ничья.

«Олимпиакос» — «Байер» (23:00);

«Реал» — «Монако» (23:00).

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе сыграет против команды, в которой он делал первые шаги в большом футболе. Для российских болельщиков существует другая интрига — против «Реала» может сыграть российский полузащитник «Монако» Александр Головин.

Для «Реала» это будет первый матч в Лиге чемпионов после смены тренера — место Хаби Алонсо занял Альваро Арбелоа.

«Спортинг» — «ПСЖ» (23:00).

21 января

«Карабах» — «Айнтрахт» (20:45);

«Галатасарай» — «Атлетико» (20:45);

«Ювентус» — «Бенфика» (23:00);

«Челси» — «Пафос» (23:00);

«Марсель» — «Ливерпуль» (23:00).

Обе команды играют в атакующий футбол, но при этом имеют огромные проблемы в защите. На марсельском «Велодроме» ожидается град из голов. При этом турнирное положение вынуждает играть обе команды на победу.

«Бавария» — «Юнион» (23:00);

«Славия» — «Барселона» (23:00);

«Аталанта» — «Атлетик» (23:00);

«Ньюкасл» — «ПСВ» (23:00).

Гонка бомбардиров

После шести туров гонку бомбардиров возглавляет французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, забивший девять голов.

Второе место делят нигериец Виктор Осимхен («Галатасарай») и норвежец Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — на их счету по шесть мячей.

Тройку замыкают англичане Харри Кейн («Бавария») и Крей Гордон («Ньюкасл»), а также бразилец Габриэл Мартинелли («Арсенал»).

