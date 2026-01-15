НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Нас выручил вратарь»: главный тренер «Торпедо» раскрыл секрет подготовки к игре с «Локомотивом»

Матч завершился со счетом 3:0

«Нас выручил вратарь»: главный тренер «Торпедо» раскрыл секрет подготовки к игре с «Локомотивом»

Матч завершился со счетом 3:0

39
Хоккеисты «Торпедо» обыграли действующего чемпиона КХЛ | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUХоккеисты «Торпедо» обыграли действующего чемпиона КХЛ | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Хоккеисты «Торпедо» обыграли действующего чемпиона КХЛ

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Нижегородский ХК «Торпедо» всухую обыграл ярославский «Локомотив», матч завершился со счетом 3:0. Игра с действующим чемпионом КХЛ прошла вечером 14 января во Дворце спорта «Нагорный».

Уже на второй минуте шайбу забил 17-летний Глеб Пугачев — для него она стала первой в КХЛ. Вторая в ворота соперников прилетела от Сергея Гончарука, а третья — от Егора Соколова.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что у нижегородцев было «очень комфортное лидерство», а у его команды с самого начала все пошло не так.

«Не очень хорошая игра с нашей стороны. В первом периоде нас не было на площадке. Было плохое начало, и соперник нас полностью переиграл. Во втором перехватили инициативу, создали много голевых моментов. Костин выручил свою команду несколько раз, пропустили на контратаке и попали в еще более сложное положение. Старались вернуться в игру, не получилось», — высказался наставник ярославцев на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поздравил команду с хорошей победой, а ход прошедшего матча назвал «волнообразным». По его мнению, в первом периоде команда показала качественную игру, а во втором пришлось отбиваться от атак соперника.

«Первый период у нас получился хороший, качественный. Это следствие нашего настроя на игру. Было понятно, что во втором периоде „Локомотив“ будет добавлять. В третьем — сыграли по заданию. <…> Здорово, что в тяжелые моменты смогли выстоять и качественно сработать. Естественно, выручил нас и вратарь. В третьем периоде молодцы, сыграли по заданию и доиграли до победы. Поэтому еще раз команду поздравляю с победой», — подвел итоги встречи Исаков.

17 января «Локомотив» сыграет против «Шанхайских Драконов» в Ярославле (6+).

