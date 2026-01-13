«Такого в проекте еще не было»: чем удивит новый сезон шоу «Ледниковый период»

Шпагатам, которые вытворяют участники на льду, даже Волочкова позавидует Источник: Ледниковый период / Vk.com

Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то претендует на статус «вечно» — как шоу «Ледниковый период» (6+). В конце января на экраны выйдет 12 сезон проекта, где выступают звезды фигурного катания в паре с актерами, певцами и спортсменами, которым раньше не приходилось танцевать на льду. Однако если раньше в пары часто ставили совсем неопытных артистов, на чье обучение и преодоление себя смотрели зрители, то теперь же ставка сделана на противостояние лучших фигуристов.

— Уникальность этого сезона заключается в том, что почти весь цвет российского одиночного женского катания соберется вместе. Такого на «Ледниковом периоде» еще не было! Это, конечно, большое испытание для девочек, увлекательная борьба, за которой будет очень интересно наблюдать зрителям, — рассказал продюсер шоу Илья Авербух.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На льду в этом сезоне мы увидим фигуристку Александру Степанову с конькобежцем Иваном Скобревым.

Источник: aleksandrastepanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: skobrev / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Серьезную конкуренцию ей составит Елизавета Худайбердиева, которая будет выступать с легкоатлетом Сергеем Шубенковым. Елизавета в апреле 2025 года объявила о том, что заканчивает свою карьеру, но совсем попрощаться с коньками она так и не решилась.

Источник: lkhudaiberdieval / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: sergey.shubenkov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сразу три пары будут состоять из фигуристок и актеров сериала «Молодежка» (18+), которые провели много часов на льду во время съемок. Анна Щербакова и Константин Раскатов, Александра Трусова и Иван Жвакин, а также Софья Акатьева вместе с Артуром Каспаровым.

Источник: avtrusova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: Иван Жвакин / Vk.com

В новом сезоне шоу на лед также выйдут известные хоккеисты: чемпион Альпийской хоккейной лиги Никита Ушнев выступит с Аленой Косторной, бывший «динамовец» Марк Рудаковский подготовит номер с Елизаветой Туктамышевой, а вице-чемпион России по хоккею Георгий Славороссов появится вместе с Евгенией Тарасовой.

В последних двух парах сезона выступят Федор Федотов, известный по фильму «Серебряные коньки» (18+) вместе с Татьяной Тотьмяниной и Татьяна Волосожар с Семеном Елистратовым.

Источник: Татьяна Волосожар / Vk.com Источник: Семен Елистратов / Vk.com

Судить такие сильные пары будут уже постоянный член жюри Татьяна Тарасова, Татьяна Навка и Роман Костомаров. К ним присоединится бывший участник шоу и тренер по фигурному катанию Максим Траньков, а также фигуристка и звезда одиночного катания Евгения Медведева.

Источник: _tarasova_evg / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: Георгий Славороссов / vk.com

— Евгения Медведева также будет внутри проекта, впервые в новой роли судьи. Это тоже было очень важно, потому что у нас акцент во многом на девочек-одиночниц, — отмечает Илья Авербух.

Источник: jmedvedevaj / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ведущими 12 сезона «Ледникового периода» станут Алексей Ягудин и любимка зрителей Алина Загитова. Как только поклонники шоу узнали, что она будет отвечать за конферанс на проекте, сразу вспомнили ее великие цитаты. Набираясь опыта в шоу-бизнесе, спортсменка подарила миру фигурного катания множество мемов: говорила, что 500 лет — это половина века, объявляла Татарстан отдельным государством. На этот раз зрители готовятся к новой порции удивительных открытий.

Источник: Первый канал / Vk.com

— Ну зачем опять Загитову пригласили? Скудный язык, весьма косноязычна. Для чего, если есть две прекрасные ведущие? Прекрасно делает интервью Туктамышева, да и многие другие фигуристки. Нет, всенепременно нужна Загитова! — расстроен зритель.

— Первые два сезона были интересные, а сейчас… И состав участников никакой, и Загитову смотреть и слушать неприятно. Открывает рыба рот, а не слышно, что поет, — пишут в комментариях под новостью о новом сезоне.

— Загитовой с ее словарным запасом и «удивительным» русским языком лучше в шоу молча кататься! — считает одна из зрительниц.

— Хотела посмотреть, увидела, кто ведущие, интерес пропал… Ну елки-палки… Разве нет нормально мыслящих и разговаривающих ведущих??? — разочарована подписчица шоу в группе во ВКонтакте.

Об Алине Загитовой высказалась и тренер Татьяна Тарасова. Обычно не стесняющаяся в выражениях член жюри в этот раз встала на защиту фигуристки.

Источник: Ледниковый период / Vk.com

— Я думаю, что ее подготовят к роли ведущей, и Алина сама тоже подготовится. Я не была ее личным тренером и знаю ее как другой тренер. Знаю ее хорошо, но что она сможет показать, то и сможет. Но я не гадалка, чтобы сейчас сказать заранее, сможет ли она полностью раскрыться как ведущая. И я не буду сейчас говорить, хорошо это или плохо, — деликатно высказалась Татьяна Анатольевна.