Пять голов и красная карточка. «Барселона» и «Реал» встретились в финале Суперкубка Испании

Пять голов и красная карточка. «Барселона» и «Реал» встретились в финале Суперкубка Испании

Первое Эль-Класико 2026 года получилось богатым на события

114
Каталонцы в 16-й раз выиграли Суперкубок Испании | Источник: пресс-служба «Барселоны»

Каталонцы в 16-й раз выиграли Суперкубок Испании

Источник:

пресс-служба «Барселоны»

11 января в Джидде в финале Суперкубка Испании встретились «Реал» и «Барселона». Эль-Класико получилось горячим — много голов и уже традиционное для матчей этих соперников удаление.

Рассказываем, как принципиальные соперники боролись за первый трофей в 2026 году.

Проблемный «Реал»

В этом сезоне команды уже встречались друг с другом. В октябре в матче чемпионата Испании «Реал» в Мадриде обыграл «Барселону» со счетом 2:1.

После этого каталонцы одержали девять побед подряд в чемпионате Испании и поднялись на первое место. У «Реала» же дела пошли не лучшим способом. Результаты оставляли желать лучшего и даже были слухи об отставке главного тренера Хаби Алонсо.

Еще одной проблемой мадридцев стала травма главного бомбардира команды — француза Килиана Мбаппе. Нападающий на финал Суперкубка Испании приехал, но остался в запасе.

Пять голов на двоих

Матчи Суперкубка Испании проходили в Саудовской Аравии. В полуфинале «Барселона» разгромила «Атлетик» из Бильбао — 5:0. «Реал» в мадридском дерби был сильнее «Атлетико» — 2:1.

Первые полчаса зрелищными не получились. «Барселона» больше владела мячом и атаковали, но самый опасный момент создал «Реал» — Винисиус не реализовал выход один на один.

Концовку тайма команды выдали огненную. На 36-й минуте Рафинья ударом в дальний угол вывел «Барселону» вперед. «Реал» ответил на 45-й минуте. Винисиус с левого фланга вошел в штрафную, обыграл нескольких защитников и сравнял счет — бразилец прервал серию из 19 матчей без забитых голов.

В добавленное время соперники обменялись голами. Сначала нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски открылся на линии офсайда, а затем перебросил мяч через вышешего вратаря Тибо Куртуа.

«Реал» отыгрался после розыгрышал углового. Защитник «Реала» Дин Хейсен нанес опасный удар по воротам «Барселоны», Рафинья в прыжке перевел мяч в перекладину, но первым на добивании был Гонсало Гарсия — 2:2.

Источник: пресс-служба Ла Лиги
Источник:

пресс-служба Ла Лиги

Во втором тайме обе команды действовали на встречных курсах. Равновесие было нарушено на 73-й минуте. Рафинья получил мяч в 17 метрах от ворот «Реала», поскользнулся, но нанес удар по воротам. Мяч по пути задел защитника Асенсио, изменил направление полета и оказался в сетке — 3:2.

Источник: пресс-служба «Барселоны»
Источник:

пресс-служба «Барселоны»

Сразу после этого спасать «Реал» вышел Килиан Мбаппе. Забить гол ему не удалось, но пользу команде он принес. В добавленное время за фол на нем полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг получил прямую красную карточку. «Реал» в большинстве пытался спастись, но «Барселона» устояла.

В следующий раз соперники встретятся 10 мая. Матч чемпионата Испании пройдет в «Барселоне».

Ренат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Испания Спорт Соревнование
