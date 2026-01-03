НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
У России появится новый олимпийский талисман — как он выглядит

Новый образ станет заменой «олимпийскому Мишке» 1980 года | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUНовый образ станет заменой «олимпийскому Мишке» 1980 года | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Новый образ станет заменой «олимпийскому Мишке» 1980 года

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

У России появится новый олимпийский талисман. Его показал глава Минспорта и Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Как он рассказал, спортивным маскотом страны станет Мишка.

«Его образ — это прямая отсылка к легендарному маскоту московских Игр-80, одному из самых известных и популярных в мире спортивных символов. Новый Мишка станет достойным наследником своего легендарного предка», — отметил Дегтярев.

Источник:

ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА / Telegram

Он напомнил, что прошлого «олимпийского Мишку» звали Михаил Потапыч Топтыгин. Его образ создал художник-мультипликатор Виктор Чижиков в 1977 году.

«Одна из самых важных деталей образа — пояс с кольцами — пришла к нему во сне. Мишка стал первым олимпийским символом, получившим по-настоящему широкое народное признание и масштабный коммерческий успех. Церемония закрытия игр [1980-го года], когда Мишка улетал в небо под музыку и слёзы трибун, превратила талисман в культурный символ эпохи, вышедший далеко за рамки спорта», — добавил министр спорта.

Напомним, что на зимних Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи, талисманом стал другой потомок маскота 1980 года — Белый Мишка. Его компанию также пополнили Леопард и Зайка.

Недавно Международный олимпийский комитет решил снять все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях. Теперь юниоры смогут выступать под своим флагом и гимном, в том числе и на молодежной Олимпиаде в 2026 году.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
